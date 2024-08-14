Son dakika… İran saldırısı bekleyen İsrail’e ABD’den 20 milyar dolarlık can simidi… Misilleme ve büyük savaştan kurtuluşun tek yolu belli oldu!

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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken, İsrailli iki bakan ile fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını değerlendirdi.
ABD'nin, Kudüs'ün tarihi statüsünü hiçe sayan bu eyleme şiddetle karşı çıktığını belirten Bakan Blinken, bu kışkırtıcı eylemin, tüm dikkatlerin ateşkes anlaşmasına varılması, esirlerin serbest bırakılması ve bölgesel istikrar için gerekli koşulların yaratılması için sürdürülen diplomatik çabalara odaklandığı bir anda, gerilimi daha da tırmandıracağını kaydetti."
İsrail askerleri, sabah saatlerinde Tubas kentine baskın düzenleyerek bir evi kuşattı. Buldozerler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) desteklenen İsrail askerleri, kuşatma altındaki eve ateş açtı, omuzdan ateşlemeli füze attı.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail güçlerinin, Tubas kentine baskınında açtığı ateş sonucu Filistinli Fayiz Ebu Amir hayatını kaybetti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ayrıca İsrail askerleri, Tubas'tan sonra kentin yakınlarındaki Tamun beldesine buldozerlerle baskın düzenledi. İsrail askerleri, beldedeki evleri aradı, bölgede zaman zaman silah sesleri duyuldu.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ile Hamas arasında kalıcı ateşkes ve rehine takası için yapılan müzakerelere ilişkin hazırlanan metinde son aşamaya gelindi. Henüz son halini almayan metne göre, taraflar arasındaki pazarlık, Hamas'ın elindeki her bir rehine için 12 Filistinli mahkumun serbest bırakılması üzerinden yürütülüyor. İsrail'in kendi hapishanelerinde bulunan Filistinli mahkumları nasıl ve neye göre serbest bırakacağı, görüşmelerin odağında yer alıyor. 30 yılın altında hapis cezası alanları bırakmayı kabul eden İsrail, bu sürenin üzerinde ceza alanların serbest bırakılmasının ise kendi tasarrufunda olmasını istiyor.
İsrail hapishanelerinde, Filistin'in Fetih Hareketi'nin sembol liderlerinden Mervan Barguti dahil yaklaşık 50 kişinin 30 yılın üzerinde cezası bulunuyor. İsrail bu isimler üzerinde veto hakkı talep ediyor. Hamas'ta yaklaşık 120 İsrailli rehinenin bulunduğu tahmin ediliyor. Gazze'de, İsrail'e karşı savaşan başka grupların da ellerinde rehinelerin olduğu belirtiliyor. Hamas'ın, son 2,5 ayda yoğunlaşan müzakere sürecinde yapıcı bir tutum sergilediği, sürecin olumlu ilerlediği ifade ediliyor. Bu aşamaya gelinmesinde Türkiye'nin müzakere sürecine katkısının önemli olduğunu vurgulayan güvenlik kaynakları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutumunun süreci yavaşlattığını belirtiyor.
Birleşmiş Milletler Filistin Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Orta Doğu'daki durumu görüşmek üzere düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada "Dünya ne zaman ateşkes için baskı yapsa, İsrail buna katliamla karşılık veriyor." dedi.
"Dünya ne zaman ateşkes için baskı yapsa İsrail'in Tabiin okulundaki gibi bir katliamla karşılık vermesi tesadüf değil. Bir öncekinden daha çirkin bir mesaj veriyor ve durmayacağını ifade ediyor." derken "Derhal ateşkes çağrısı yapan uluslararası fikir birliğini memnuniyetle karşılarken, İsrail'in bu fikirle başa çıkmak için veto yetkisini kullandığı açık. Bu sona ermeli. İsrail dünyaya meydan okumaya devam edemez." ifadelerini kullandı.
İranlı yetkililer Gazze'de ateşkes sağlanması halinde planlanan misillemenin iptal edilebileceğini belirtiyor Üst düzey bir güvenlik yetkilisi, ABD'nin bölgesel alevlenmeyi önleme çabalarının ortasında, Tahran ve vekillerinin bu haftaki rehine görüşmelerinde anlaşma sağlanamazsa İsrail'e doğrudan saldırı düzenleyeceğini söyledi.
İranlı üç yetkili açıklamalarına dayandırılan haberlere göre bu hafta içinde rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkes anlaşmasının konuşulacağı müzakereler gerçekleşirse İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırısının ertelenebileceğini belirtildi.
İran tarafından gelen son haberler başarılı bir anlaşmanın İran'ı Hamas lideri İsmail Haniye'yi kendi topraklarında öldürdüğü iddiasıyla İsrail'e doğrudan misilleme yapmaktan alıkoyabileceğini öngörüyor.
Hamas lideri Yahya Sinvar'ın, İsrail Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonlarını durdurmadığı sürece ateşkes-rehine anlaşması için planlanan görüşmelere katılmayı reddettiği bildiriliyor.
Wall Street Journal'ın haberine göre Sinwar Arap arabuluculara IDF'nin "müzakereler konusunda ciddi olduğunu" göstermek ve Hamas'ı görüşmelere katılmaya ikna etmek için Gazze içindeki faaliyetlerini durdurması gerektiğini söyledi.
Ancak böyle bir talebin, görüşmeler için bir önkoşul olarak operasyonları durdurma olasılığını kesin bir dille reddeden İsrail tarafından karşılanmasının pek olası olmadığı da ekleniyor.
Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Orta Doğu'daki durum şu anda çok ciddi." ifadesine yer veren Ryder, bu yüzden Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bölgeye ek savunma silahları ve mühimmat gönderilmesini "emrettiğini" söyledi.
Bu hafta İran'ın İsrail'e misilleme yapmasının mümkün olup olmadığı sorusuna Ryder, "Kesinlikle mümkün." cevabını verdi ve Bu yüzden hazırlıklı olacağız ve hazırız." ifadesini kullandı.
ABD'den İsrail'e satışına onay verilen 5 ayrı pakette savaş uçakları, havadan havaya füzeler, tank ve top mühimmatları ile taktik araçlar yer aldı.
Toplam değeri 18,9 milyar doları bulan 50 adet F-15IA savaş uçağı ve 25 adet F-15I savaş uçağı modernizasyon kiti ile bunların ilgili mühimmatları, tüm satışın içindeki en büyük payı oluşturdu.
Öte yandan 30 adet orta menzilli havadan havaya füze sistemi (AMRAAM) ile 32 binden fazla tank mermisi ve diğer ilgili ekipmanlar da diğer paketlerde yer aldı. Bunlara ilaveten 50 binden fazla top mermisi ile ilgili ekipmanların satışına da ayrı bir paket olarak onay verildi.
Toplam satış değeri 20,3 milyar doları bulan paket, Gazze'de ateşkes sürecinin belirsizliğini koruduğu ve bölgede gerginliğin yükseldiği bir dönemde onaylandı.
ABD Kongresinden söz konusu silah satışını engelleyecek bir adımın gelmesi beklenmiyor.