Son dakika... İran resti çekti: Hizbullah saldırısı sadece bir parçasıydı, intikam kaçınılmaz! İsrail'in aşırı sağcı bakanına tepkiler çığ gibi...

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in Hizbullah'ın Pazar günkü saldırılarına sınırlı bir cevap vermesi nedeniyle siyasi tepkilerle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Guardian gazetesine göre, eleştirilerin büyük bir bölümü başbakanın bölünmüş koalisyonun aşırı sağ kanadından geldi. Benny Gantz, hava saldırılarını "çok az, çok geç" olarak nitelendirirken, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de "İsrail tek bir önleyici saldırıyla yetinmemeli. Kuzeydeki tehdidi ortadan kaldırıp ve sakinlerin güvenli bir şekilde evlerine dönmelerine olanak sağlamak için Hizbullah'a savaş açmalıyız" dedi.
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran'ın Haniye suikastına vereceği yanıtın “kaçınılmaz” olduğunu söyledi.“İran nasıl ve ne zaman intikam alacağına kendi karar verecek. Direniş Ekseni, kendi plan ve kapasitesine göre İsmail Haniye'nin intikamını alacak." dedi ve Hizbullah'ın gerçekleştirdiği misilleme saldırısına atıfta bulunarak, "Dün gördüklerimiz intikamın sadece bir parçası” ifadelerini kullandı.
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown ile bir araya gelen İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise "İran saldırganlığının şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştığı" uyarısında bulundu. Toplantı kayıtlarına göre Gallant İsrail'in güneyde Hamas, kuzeyde ise Hizbullah'tan gelen tehditlerle karşı karşıya olduğunu ve her iki grubun da İran tarafından desteklendiğini belirterek "Bununla mücadele etmek için, tüm alanlarda birlikte çalışmalıyız" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de yardım faaliyetlerinin İsrail ordusunun tahliye emirleri nedeniyle askıya alındığını açıkladı.Basına konuşan kıdemli BM yetkilisi, güvenlik kaygıları nedeniyle BM personelinin bölgedeki çalışmalarını sürdüremediğini aktardı.İsrail ordusunun tahliye emri verdiği ve saldırmaya hazırlandığı bazı bölgeler, Deyr el Balah yerleşim merkezini kapsıyor. BM faaliyetlerinin önemli bir kısmı da bu bölgeden yürütülüyor.Yardım faaliyetlerini yürüten personelin hızla bölgeyi terk ettiği ve ekipmanlarını geride bıraktığı bildirildi.
Filistin devlet radyosunun haberine göre, İsrailli silahlı yerleşimciler, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahin kentine bağlı Vadi Rahhal beldesine baskın düzenleyerek vatandaşların evlerine ateş açtı.Resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde de Vadi Rahhal beldesi yakınlarında İsrail bayraklarıyla toplanan silahlı Yahudi yerleşimcilerin, beldeye girişleri engelledikleri ve sivil araçlara ateş açtıkları ifade edildi.
Filistin Kızılayı saldırıda 4 vatandaşın yaralandığı açıklarken Filistin Sağlık Bakanlığı ise yaralılardan birinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 652'ye yükseldi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Yahudiler için bir sinagog inşa etme yönünde sarf ettiği sözlerine tepki gösterildi. İsrail'in Mecsid-i Aksa'yla ilgili tahrik edici radikal çağrıları reddettikleri vurgulanan açıklamada, Aksa'nın tarihi ve kanuni statükosuna saygı gösterilmesi gerektiğine işaret edildi.
Filistin halkının maruz kaldığı insani felaketin son bulması için uluslararası topluma sorumlulukları gereği harekete geçmesi çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası hukuk ve kararları ihlal eden İsrailli yetkililerden de hesap sorulması için ciddi mekanizmaların kurulması talebinde bulunuldu.
BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Ben-Gvir'in Aksa'yla ilgili sözleri şiddetle kınandı.Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statükosuna dokunulmaması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Mescid-i Aksa'nın korunması ve kışkırtıcı ihlallerin son bulması çağrısında bulunuldu.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ben Gvir'in sinagog inşa etme çağrısının en güçlü şekilde kınandığı ifade edildi.Filistin topraklarında İslam'a ve Hristiyanlığa ait kutsal mekanlara yönelik söz konusu sorumsuz açıklamaların, bu topraklardaki durumu daha karmaşık ve gergin hale getirdiği ve Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları zora soktuğu bildirildi.İsrail'in bir işgal devleti olarak hukuken Mescid-i Aksa'daki statükoya bağlı kalması, İslamiyet ve Hristiyanlık kutsallarını ihlal etmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, gerilimi tırmandırmayı amaçlayan bu tür provokatif açıklamalara son verilmesi istendi.
Filistin yönetimi, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısına tepki göstererek, "Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir ve hiçbir şekilde dokunulmasına izin verilmeyecek." açıklaması yaptı.Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin halkı, Mescid-i Aksa'ya dokunulmasına izin vermez. Aksa kırmızı çizgidir ve hiçbir şekilde dokunulmasına izin verilmeyecek." ifadelerini kullandı.
Mescid-i Aksa'nın statükosunu değiştirme yönündeki çağrıların kabul edilemez olduğunun altını çizen Ebu Redine, "Bu tür çağrılar, bölgede herkesi yakacak bir savaşı çıkarma çabalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.Aksa'nın 144 dönümlük alanıyla Müslümanlara ait olduğuna vurgu yapan Ebu Redine, ABD yönetimi ve uluslararası toplumun İsrail'deki aşırı sağcı hükümete karşı harekete geçmesi çağrısı yaptı.Ebu Redine, ABD yönetimini ayrıca Filistin halkına karşı Gazze Şeridi'nde soykırım savaşını sürdüren müttefiki İsrail'i durdurmaya davet etti.
İbranice yayın yapan Maariv gazetesinin haberinde İsrail ordusundan adı açıklanmayan yetkililer, Lübnan'a düzenlenen önleyici saldırıları başarılı kabul etmelerine rağmen, güney cephesinde hala "stratejik ikilem" yaşandığını savundu.Yetkililer, bölgedeki realitenin İsrail ile Lübnan arasında çatışmaların başından bu yana kuzeyden ve güneyden tahliye edilen yaklaşık 120 İsraillinin kuzeydeki evlerine dönmelerine imkan sağlayacak düzeyde değişmediği görüşünde.
Öte yandan Maariv gazetesi akşam saatlerinde Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 20 füzenin fırlatıldığını ve Ayelet Hashahar bölgesinde 3 İHA'nın infilak etmesi sonucu yangın çıktığını duyurdu.İbranice yayın yapan 0404 haber sitesi, İsrail hava savunma sistemlerinin Lübnan'dan fırlatılan İHA'ların ikisini Batı Celil'deki Şalomi semalarında düşürdüğünü yazdı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Tahran'ı ziyaret eden Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya geldi. İkili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, İran ve Katar arasındaki ilişkinin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler doğrultusunda iş birliğinin artırılması kararlaştırıldı. Katar'a İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerindeki rolü nedeniyle teşekkür eden Arakçi, Gazze'de savaşı sona erdirecek girişimleri olumlu karşıladıklarını belirterek, "Hamas ve Filistin direnişinin onayladığı her türlü anlaşmayı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.