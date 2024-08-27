Son dakika... İran resti çekti: Hizbullah saldırısı sadece bir parçasıydı, intikam kaçınılmaz! İsrail'in aşırı sağcı bakanına tepkiler çığ gibi...

İran: İntikam kaçınılmaz!

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran'ın Haniye suikastına vereceği yanıtın “kaçınılmaz” olduğunu söyledi.“İran nasıl ve ne zaman intikam alacağına kendi karar verecek. Direniş Ekseni, kendi plan ve kapasitesine göre İsmail Haniye'nin intikamını alacak." dedi ve Hizbullah'ın gerçekleştirdiği misilleme saldırısına atıfta bulunarak, "Dün gördüklerimiz intikamın sadece bir parçası” ifadelerini kullandı.



ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown ile bir araya gelen İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise "İran saldırganlığının şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştığı" uyarısında bulundu. Toplantı kayıtlarına göre Gallant İsrail'in güneyde Hamas, kuzeyde ise Hizbullah'tan gelen tehditlerle karşı karşıya olduğunu ve her iki grubun da İran tarafından desteklendiğini belirterek "Bununla mücadele etmek için, tüm alanlarda birlikte çalışmalıyız" dedi.