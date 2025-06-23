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Çin, İran ve İsrail arasındaki çatışmanın küresel ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarı yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmanın sona ermemesi durumunda farklı coğrafyalara yayılabileceğine dikkat çekildi.
İsrail medyası, İran'ın misilleme saldırısı başlattığını kaydetti. Haberlerde, yeni bir füze dalgasının İsrail'e karşı ateşlendiği bildirildi. İsrail'in bazı şehirlerinde sirenlerin çaldığı ifade edilen haberlerde, yetkililerin halka sığınaklara gitme uyarısı yaptığı aktarıldı.
Tesnim haber ajansı, İsrail uçaklarının İran'ın kuzeyindeki Tebriz'e saldırdığını duyurdu. Saldırıya karşılık vermek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.
İran ordusu Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD'nin İran'a yönelik saldırısının Orta Doğu'da savaşın yayılmasına neden olacağını dile getirdi. Zülfikari, İran ordusunun saldırıya yanıt olarak misilleme hedeflerini "genişleteceğini" vurgulayarak, askerlerinin nokta operasyonlarla ABD için öngörülemez sonuçlar doğuracak saldırılar düzenleyeceğini belirtti.
İran'ın Loristan Eyaleti'ne bağlı Hürremabad şehrinde, İsrail’e ait olduğu iddia edilen bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldü. Sosyal medyadaki görüntülerde, yere çakılan İHA’nın parçaları dikkat çekti.
İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, ABD'nin, İran'a düzenlediği saldırıyla "özgür dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük varoluşsal tehdidi" ortadan kaldırdığını söyledi. Danon, ABD'ye ve "birçok kişi tereddüt ederken harekete geçerek özgür dünyayı güçle ve ahlaki netlikle koruduğun için" ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür borçlu olduğunu ifade etti. İran'ın müzakere sürecini bir "tiyatroya dönüştürdüğünü" ileri süren Danny Danon, bu süreçte diplomasinin "defalarca denendiğini" ancak Tahran yönetimin "başka planları olduğunu" iddia etti. Danon, nükleer bir İran tehdidinin "bir daha asla yaşanmamasını garantilemek için" doğru zaman olduğunu dile getirdi.
Danon, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından toplanan BM Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) konuşmasında, "Özgür dünyanın lideri olan ABD, tıpkı Yükselen Aslan Operasyonumuz gibi, özgür dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük varoluşsal tehdidi ortadan kaldırdı. Bu bir tercih savaşı değildi. Bu eylem bir zorunluluktu. İran hareket etmeyecekti, bu yüzden hareket ettirilmesi gerekiyordu" diyerek, Washington'ın, "İsrail, Orta Doğu ve dünya için doğru bir hareket ortaya koyduğunu" savundu.
Fox News'e konuk olan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin'den İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasını engellemek için diplomatik destek istedi. Rubio, Boğaz'ın kapatılması durumunda bunun dünya ekonomisine ciddi zarar vereceğini belirterek, Çin'in de ekonomik risklerle karşı karşıya kalacağını savundu.
İran merkezli Press TV'nin bildirdiğine göre, İran Meclisi dün oy birliğiyle Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı almıştı. Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nin kararı onaylaması halinde, İran ordusu Boğaz'ı kapatmak için harekete geçecek.
İsrail ordusu, İran'ın batısına yönelik hava saldırısı başlattığını duyurdu. Ordunun açıklamasında, İran ordusuna ait askeri tesis ve karargahların hedef alındığı belirtildi. İran basını, saldırılarda Kırmanşah'ın hedef alındığını açıkladı.
İran, İsrail adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan bir kişinin idam edildiğini bildirdi. İranlı yetkililer, İdam edilen kişinin Mohammad-Amin Mahdavi Shayesteh isimli casusluktan hüküm giyen bir şahıs olduğu kaydetti.
Washington Post'un haberine göre, ABD'li istihbarat kaynakları, İran'ın ABD saldırısı öncesinde Fordo'dan uranyum ve ekipman taşıdığına dair bulgular olduğunu bildirdi. Tahran yönetiminin, yüzde 60 saflığa ulaşmış yaklaşık 400 kilogram uranyumu başka bir tesise naklettiği öne sürüldü. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Müdürü Rafael Mariano Grossi, İran'ın bu malzemeyi sakladığını gizlemediğini belirtti. Grossi, uranyumun İsrail saldırılarından bir hafta önce müfettişler tarafından görüldüğünü doğruladı.
ABD ve İsrail, İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarını yeniden başlattığına inanıyor. Ancak bu iddiayı destekleyecek somut kanıtlar henüz kamuoyuna sunulmadı. Uzmanlar, Fordo ve Natanz tesislerine yönelik saldırıların İran liderlerini nükleer silah edinme konusunda daha kararlı hale getirebileceği uyarısında bulunuyor.
Eski bir CIA yetkilisi olan Mick Mulroy, saldırıların İran'ın nükleer programını iki ila beş yıl geriye atabileceği tahminini paylaştı. 2015 nükleer anlaşmasının ardından İran'ın faaliyetleri kısıtlanmış ve denetimler artmıştı. Ancak Trump yönetiminin anlaşmadan çekilmesiyle Tahran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini hızlandırdı. Şu an IAEA müfettişlerinin İran'daki denetimlere devam edip edemeyeceği belirsizliğini koruyor.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, tansiyonun daha da yükselmesi halinde Orta Doğu'nun büyük bir çatışmanın eşiğine geleceği uyarısını yaptı. Nebenzia, "Eğer bu tırmanış durdurulmazsa, sadece bölge değil, tüm uluslararası güvenlik sistemi öngörülemeyen sonuçlarla karşılaşabilir. Hatta dünya bir nükleer felaketin eşiğine gelebilir" dedi. Nebenzia, ABD'nin İran'a saldırarak "Pandora'nın kutusunu açtığını" da sözlerine ekledi.
Rusya'nın eski devlet başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin İsfahan, Natanz ve Fordo'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların ters teptiğini savundu. Medvedev, "Nükleer madde zenginleştirme – ve artık açıkça söyleyebiliriz ki, nükleer silah üretimi – devam edecek" ifadelerini kullandı. Medvedev, 'İran'ın siyasi rejiminin ayakta kaldığını ve büyük ihtimalle daha da güçlendiğini' belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Erakçi, dün İstanbul'da yaptığı konuşmada Rusya'nın İsrail-İran çatışmasına ilişkin bilgilendirildiğini ve iki ülkenin "müttefik" olduğunu dile getirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, ABD'li yetkililerin açıklamalarıyla çelişen ifadelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, diğer yetkililerin saldırı sonrası "hasar aldığını" söylediği İran'daki 3 nükleer tesis için "yok edildi" ifadesini kullanmanın doğru olduğunu savundu.
Uydu görüntülerinin, İran'daki "tüm nükleer tesislerde muazzam hasar gösterdiğini" belirten Trump, "Yok edildi' demek doğru bir ifade" dedi. Trump, görüntülerdeki beyaz yapının kayanın derinliğine gömüldüğünü, çatısının dahi yeraltı seviyesinde olduğunu ifade ederek "En büyük hasar, yeraltı seviyesinde oldu. Tam isabet!" ifadesini kullandı.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin bir görüşme gerçekleştirerek ABD'nin İran’a saldırısını değerlendirdiği bildirildi. Görüşmede, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısına ilişkin son gelişmelerin yanı sıra İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırıları ile Gazze Şeridi'ndeki esirlerin durumunun ele alındığı kaydedildi.
ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gece düzenlediği saldırıyı takdir ettiğini belirten Saar, Washington'un "özgür dünyanın lideri olarak hareket ettiğini" öne sürdü. Saar, Lammy ile görüşmesinde uluslararası toplumu, "İran'ı tutumunu değiştirmeye zorlaması" için harekete geçmeye çağırdı.
İran medyasına göre, gece yerel saatle 01.30 sularında Tahran'ın çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemi devreye girdi.Tahran’ın güney, kuzey ve doğusunda hava savunma sistemleri devreye girerken, insansız hava araçlarının (İHA) düşürüldüğü bildirildi. Düşürüldüğü belirtilen İHA'ların sayısı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken ilerleyen saatlerde de Tahran'ın kuzeyinde hava savunma sistemleri çalışmaya devam etti.
Yine aynı saatlerde, Tahran'ın doğusundaki Kereç kenti ve Şiraz, Yezd'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve Kereç'te bir patlama sesinin duyulduğu ifade edildi.Saat 03.00 sularında İran'dan İsrail'e bir füze atıldığı belirtilirken, Fars Haber Ajansı söz konusu füzenin Yemen'e ait olduğunu öne sürdü.
İsrail ordusu, İran'dan gerçekleştirilen misilleme saldırısındaki füzenin önlendiğini duyurdu.Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atılan füzeye karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.İsrail ordusu iç cephe komutanlığı, Tel Aviv ve çevresinde telefonların siren gibi çaldığı acil durum uyarısıyla sığınaklara gitme talimatı gönderdi.
Başkent semalarında saldırı alarmlarının ardından patlama duyuldu. Ülke basını, İran'dan düzenlenen son misillemede bir füze atıldığını, bunun önlendiğini yazdı.İsrail acil yardım servisleri, doğrudan isabet ve yaralı ihbarı almadıklarını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarına ve çıkarlarına yönelik potansiyel terörist saldırılar, kitlesel gösteriler veya şiddet eylemleri ihtimali nedeniyle, yurtdışındaki Amerikan vatandaşlarının dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların seyahatleri öncesinde ve sırasında güvenlik durumlarını yakından takip etmelerini, resmi uyarı ve duyuruları kontrol etmelerini tavsiye etti. Ayrıca, acil durumlarda yerlerinin kolayca tespit edilebilmesi için vatandaşlara, Bakanlığın Akıllı Seyahatçi Kayıt Programı’na (STEP) kayıt olmaları çağrısında bulunuldu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin İran'ın gelişmesine engel olduğunu belirterek, "İran'da bir rejim değişikliği" fikrini dillendirdi.Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki paylaşımında, İran'da bir rejim değişikliği fikrine sıcak baktığı mesajını verdi."Rejim Değişikliği terimini kullanmak politik olarak doğru değil, ancak mevcut İran Rejimi İran'ı tekrar büyük yapmıyorsa neden bir Rejim değişikliği olmasın?" ifadesini kullanan Trump, "İran'ı yeniden büyük yapalım (MIGA!!!)" diye yazdı.
Başkan Trump, peş peşe birkaç farklı konuyu dile getirdiği hesabındaki diğer bir paylaşımında, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısında nükleer tesislere verilen hasarın "muazzam" olduğu ifade etti."Vuruşlar sert ve isabetliydi. Ordumuz büyük bir beceri gösterdi." ifadelerine yer veren Trump, ABD ordusunu övdü.Trump ayrıca, İran'a düzenlenen hava saldırısında görev alan B-2 bombardıman uçaklarının Missouri'ye güvenli bir şekilde indiği bilgisini paylaşırken, ABD'li pilotlara hitaben "İyi bir iş çıkardığınız için teşekkürler." sözlerini kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirdikleri saldırıyla ilgili "Tarihi bir zafer elde ettik. İran'ın elinden bombayı aldık. Ordumuza teşekkür ederim. Gerçekten çok özel bir operasyondu" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, B-2 ağır bombardıman uçaklarının "sığınak delici" bombalarla İran'ın en önemli 3 nükleer tesisini yok ettiğini öne sürdü. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine, basın toplantısı düzenleyerek saldırıya ilişkin bilgi paylaştı. Trump saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tarihi bir zafer elde ettik. İran'ın elinden bombayı aldık. Ordumuza teşekkür ederim. Gerçekten çok özel bir operasyondu" dedi.