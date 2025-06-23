'İran, Fordo'dan 400 kilogram uranyum çıkardı' iddiası

Washington Post'un haberine göre, ABD'li istihbarat kaynakları, İran'ın ABD saldırısı öncesinde Fordo'dan uranyum ve ekipman taşıdığına dair bulgular olduğunu bildirdi. Tahran yönetiminin, yüzde 60 saflığa ulaşmış yaklaşık 400 kilogram uranyumu başka bir tesise naklettiği öne sürüldü. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Müdürü Rafael Mariano Grossi, İran'ın bu malzemeyi sakladığını gizlemediğini belirtti. Grossi, uranyumun İsrail saldırılarından bir hafta önce müfettişler tarafından görüldüğünü doğruladı.

ABD ve İsrail, İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarını yeniden başlattığına inanıyor. Ancak bu iddiayı destekleyecek somut kanıtlar henüz kamuoyuna sunulmadı. Uzmanlar, Fordo ve Natanz tesislerine yönelik saldırıların İran liderlerini nükleer silah edinme konusunda daha kararlı hale getirebileceği uyarısında bulunuyor.

Eski bir CIA yetkilisi olan Mick Mulroy, saldırıların İran'ın nükleer programını iki ila beş yıl geriye atabileceği tahminini paylaştı. 2015 nükleer anlaşmasının ardından İran'ın faaliyetleri kısıtlanmış ve denetimler artmıştı. Ancak Trump yönetiminin anlaşmadan çekilmesiyle Tahran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini hızlandırdı. Şu an IAEA müfettişlerinin İran'daki denetimlere devam edip edemeyeceği belirsizliğini koruyor.