Trump: İran, Avrupa ile konuşmak istemiyor, bizimle istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, çatışmayı sona erdirmek için diplomatik bir çözüm arayışında olsa bile, İsrail'den İran'a yönelik hava saldırılarını durdurmasını talep etmesinin zor olacağını söyledi. Trump, “Birisi kazanıyorsa şu anda böyle bir talepte bulunmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Birisi kaybediyorsa bunu yapmak biraz daha zor. Ama hazırız, istekliyiz ve yetenekliyiz. İran'la konuşuyoruz ve ne olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.



Trump, Avrupa'nın İran'la diplomatik ilişki kurma çabalarını reddederek, bunların çatışmayı sona erdirme çabalarına yardımcı olmadığını söyledi. Trump, “İran, Avrupa ile konuşmak istemiyor, bizimle konuşmak istiyor. Avrupa bu konuda yardımcı olamayacak” dedi.



Trump, İran'a yönelik ABD askeri müdahalesine ilişkin karar için iki haftalık sürenin 'maksimum' süre olduğunu ve kararını daha erken verebileceğini belirtti. Trump, İran'ın nükleer tesislerine saldırı olasılığını değerlendirirken, ABD'nin kara birliklerini devreye sokma olasılığını değerlendirmediğini kaydetti.



Trump, ayrıca 'her zaman barış elçisi olacağını' ancak 'bazen barışı sağlamak için biraz sertliğe ihtiyaç olabileceğini' söyledi.