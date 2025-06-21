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CANLI Son dakika... İran-İsrail savaşında son durum: Kritik tesisler hedefte...Karşılıklı saldırılar sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#İsrail-İran Savaşı#İsrail#İran
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 08:44

İsrail ordusu, İran'ın füze deposu ve rampalarına yönelik hava saldırısı başlattığını duyururken, İran da saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu sabaha karşı İran'dan yeni füze atışlarını önlediğini açıkladı, başkent Tel Aviv semalarında ise patlama sesleri duyuluyor .İran'ın Fars haber ajansı, İsrail'in İran'ın İsfahan’daki nükleer tesisini hedef aldığını iddia etti, konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Eski ABD Başkanı Clinton'dan Netanyahu açıklaması
Eski ABD Başkanı Clintondan Netanyahu açıklaması

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun çatışmaları "iktidarda kalmak için" sürdürdüğünü söyledi. Clinton, Netanyahu'nun İran ile yüksek tansiyonu sürdürmesindeki asıl amacının başbakanlık koltuğunda ayrılmak istememesi olduğunu ifade etti. Clinton ayrıca,tansiyonun düşmesi gerektiğini belirtirken Trump'ın da bu yönde hareket etmesini umduğunu vurguladı.

İran medyası: İsrail nükleer tesisi hedef aldı
İran medyası: İsrail nükleer tesisi hedef aldı

İran'ın Fars haber ajansına göre, İsrail İran'ın İsfahan’daki nükleer tesisini hedef aldı. Bu sabah erken saatlerde İsfahan’da patlamalar yaşandığı bildirildi. Fars haber ajansı tesiste tehlikeli madde sızıntısı olmadığını duyururken İsrail Savunma Kuvvetleri'nden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

İsrail'in İran’ın Kum kentinde sivil bir binayı vurduğu saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail’in İran’ın Kum kentinde sivil bir binaya düzenlediği saldırıda 16 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. İran devlet televizyonuna göre, İsrail, Kum’da Salariye Mahallesi'ne saldırı düzenledi. Sivil bir binanın vurulduğu saldırıda 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Saldırıda 2 kişi de yaralandı.

İsrail'den İran'ın füze deposu ve rampalarına hava saldırısı
İsrailden İranın füze deposu ve rampalarına hava saldırısı

İsrail ordusu, İran'ın füze deposu ve rampalarına yönelik hava saldırısı başlattığını duyurdu.İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun İran'ın orta kesimlerindeki füze deposu ve rampalarına yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığı belirtildi.

İran'dan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Kısa bir süre önce İran'dan İsrail'e füze saldırısı düzenlenmiş, Tel Aviv semalarında önce sirenler, ardından patlama sesleri duyulmuştu.

İran'dan İsrail'e füze saldırısı
İrandan İsraile füze saldırısı

İsrail ordusu, İran'dan yeni füze atışlarını önlediğini açıklarken, başkent Tel Aviv semalarında patlama sesleri duyuldu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, atılan füzelerin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. Başkent semalarında önce saldırı alarmları, sonra patlamalar duyuldu.


Ülke basını, İran'dan düzenlenen son misillemede 10 kadar füze atıldığını yazdı.İsrail acil yardım servisleri, doğrudan isabet ve yaralı ihbarı almadıklarını duyurdu. Sosyal medyada, hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri önlediği ve düşen şarapnelden bir evin çatısında yangın çıktığı görüntüler paylaşıldı.

Trump: İran, Avrupa ile konuşmak istemiyor, bizimle istiyor
Trump: İran, Avrupa ile konuşmak istemiyor, bizimle istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, çatışmayı sona erdirmek için diplomatik bir çözüm arayışında olsa bile, İsrail'den İran'a yönelik hava saldırılarını durdurmasını talep etmesinin zor olacağını söyledi. Trump, “Birisi kazanıyorsa şu anda böyle bir talepte bulunmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Birisi kaybediyorsa bunu yapmak biraz daha zor. Ama hazırız, istekliyiz ve yetenekliyiz. İran'la konuşuyoruz ve ne olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Trump, Avrupa'nın İran'la diplomatik ilişki kurma çabalarını reddederek, bunların çatışmayı sona erdirme çabalarına yardımcı olmadığını söyledi. Trump, “İran, Avrupa ile konuşmak istemiyor, bizimle konuşmak istiyor. Avrupa bu konuda yardımcı olamayacak” dedi.

Trump, İran'a yönelik ABD askeri müdahalesine ilişkin karar için iki haftalık sürenin 'maksimum' süre olduğunu ve kararını daha erken verebileceğini belirtti. Trump, İran'ın nükleer tesislerine saldırı olasılığını değerlendirirken, ABD'nin kara birliklerini devreye sokma olasılığını değerlendirmediğini kaydetti.

Trump, ayrıca 'her zaman barış elçisi olacağını' ancak 'bazen barışı sağlamak için biraz sertliğe ihtiyaç olabileceğini' söyledi.

ABD'den İran İsrail saldırılarıyla ilgili açıklama
ABDden İran İsrail saldırılarıyla ilgili açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalarda diplomasiye bağlı olduklarını savunarak Trump yönetiminin, "diplomatik bir sonuca varma umuduyla beklediğini" öne sürdü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Bruce, İran-İsrail gerginliği konusu başta olmak üzere, müttefik ve ortaklar ile "her cephede çalıştıklarını" belirterek "Çabalarımız, açıkça Başkan'ın öncelikle diplomasiye olan bağlılığını ve diplomasinin başarılı olabileceğine inandığını yansıtıyor." ifadesini kullandı.

İran'a verilen iki haftalık süreye ilişkin soruya karşılık da Bruce, İranlılarla daha önce masaya oturduklarını, şimdi bu süreçte nihai kararları Trump'ın alacağını ve diplomatik bir çözüm için "bu iki haftayı beklemenin de faydalı olabileceğini öngördüğünü" dile getirdi.

Trump'ın müzakereler için "hala umutlu olduğunu" tekrarlayan Bruce, ancak bu süreçte İran'ın ABD çıkarlarını veya personelini hedef alması durumunda "sonuçlarının korkunç olacağı" uyarısında bulundu.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineEski ABD Başkanı Clinton'dan Netanyahu açıklaması
timelineİran medyası: İsrail nükleer tesisi hedef aldı
timelineİsrail'in İran’ın Kum kentinde sivil bir binayı vurduğu saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
timelineİsrail'den İran'ın füze deposu ve rampalarına hava saldırısı
timelineİran'dan İsrail'e füze saldırısı
timelineTrump: İran, Avrupa ile konuşmak istemiyor, bizimle istiyor
timelineABD'den İran İsrail saldırılarıyla ilgili açıklama
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#İsrail-İran Savaşı#İsrail#İran

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