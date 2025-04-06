Son dakika... İran ile gerilim tırmanıyor! ABD'den flaş İsrail hamlesi

ABD, İsrail'e ikinci THAAD füze savunma sistemini teslim etti

ABD, İran ile yaşanan gerilimin artması üzerine İsrail'e iki Patriot bataryasıyla birlikte gelişmiş bir THAAD (Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi) hava savunma bataryası transfer etti. İsrail basını sistemin dün (5 Nisan) teslim edildiğini belirtirken, uçuş takip verileri, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-5M Super Galaxy nakliye uçağının İsrail'in Nevatim Hava Üssü'ne iniş yaptığını ortaya koydu.



Suudi Al-Hadath kanalının haberine göre, THAAD sistemi, yüksek irtifadaki balistik füzeleri etkisiz hale getirme kapasitesiyle biliniyor. İsrail, bu sistemi son dönemde Yemen'deki İran destekli Husilerin fırlattığı füzeleri engellemek için kullandı. ABD'nin, ilk THAAD bataryasını geçen yıl İsrail'e göndererek, sistemin çalıştırılması için yaklaşık 100 askerini Tel Aviv yakınlarında konuşlandırmıştı.



İran ile ABD ve İsrail arasında son haftalarda tırmanan gerilim, bölgedeki askeri hareketliliği artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer anlaşmaya uymaması halinde sert önlemlerle karşılaşacağını ifade etti. İsrail ise 2024'ten bu yana İran'a yönelik bir dizi misilleme saldırıları düzenlerken, Tahran'ın savunma altyapısını hedef aldı.



THAAD’ın üreticisi Lockheed Martin, bataryaların özellikle balistik füzelere karşı etkili olduğunu söylüyor.Sistemde altı adet kamyona monteli fırlatıcı ve her fırlatıcıda sekiz adet önleyici bulunuyor.Yaklaşık 100 kişilik personelle çalıştırılan bataryaların maliyeti yaklaşık 1 milyar dolar.THAAD aynı zamanda çok talep gören bir sistem.

