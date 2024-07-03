Son dakika....İran Hizbullah'a destek sözü verdi ve uyardı: Savaşın tüm bölgeye yayılma riski var

Güncelleme Tarihi:
Fransa'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan açıklamaya göre, Macron ve Netanyahu, bölgedeki durumu telefonda görüştü.Macron, Mavi Hat üzerinde İsrail ve Hizbullah arasındaki gerilimin artmasından duyduğu ciddi endişeyi dile getirdi.
Bölgede Lübnan ve İsrail'in çıkarları aleyhine işleyecek bir gerginliğin tırmanışının engellenmesi gerektiğine işaret eden Macron, böyle bir durumun bölge istikrarı için de son derece tehlikeli bir gelişme olacağını kaydetti.Macron, tüm tarafların diplomatik çözüme doğru hızla ilerlemesi gerektiğinin altını çizerek, azami itidalin önemini vurguladı.
Fransa'nın diplomatik çözüm üzerinde çalışmaya hazır olduğunu söyleyen Macron, İsrail'in, Refah ve Han Yunus'ta yeni bir "operasyonuna" karşı olduğunu ifade etti.Macron, Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması, halkın ihtiyaçları doğrultusunda insani yardımın bölgeye ulaşması için geçiş noktalarındaki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.
Bölgede yaşanan "krizden" çıkmak için iki devletli çözüme götürecek bir siyasi çerçeve olması gerektiğini ifade eden Macron, Filistin hükümetine para transferlerine yönelik her türlü engelin kaldırılmasını istedi.Macron, iki devletli çözümü ve barış çabalarını baltaladığı gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria'da 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasına ilişkin duyuruları kınadı.
Suudi Arabistan'a bağlı Eş-Şarku'l Avsat gazetesi, Hamas yetkililerine dayandırdığı haberinde, Gazze'deki Hamas lideri Yahya Sinvar'ın nerede olduğunun sadece iki veya üç kişi tarafından bilindiğini yazdı. Kaynaklara göre Sinwar'ın her türlü ihtiyacı karşılanıyor ve rehine anlaşması için Katar'daki Hamas liderleriyle kolaylıkla iletişim kurabiliyor.
İsrail, Binyamin Netanyahu'nun siyasi hayatta kalmasını garantilemek için Hizbullah'a karşı savaşa girme riskini göze alıyor, ancak bunun hem Lübnan'da hem de İsrail'de kitlesel sivil ölümlerine yol açabilecek bir yanlış hesaplama olacağı konusunda eski bir ABD askeri istihbarat analisti uyardı.
Geçtiğimiz ay ABD'nin İsrail'in Gazze'deki savaşına verdiği destek nedeniyle ordudan ayrılan Savunma İstihbarat Ajansı binbaşısı Harrison Mann da The Guardian'a yaptığı açıklamada, İsrail'in Binyamin Netanyahu'nun siyasi olarak hayatta kalmasını garantilemek için Hizbullah'a karşı savaşa girme riskini göze aldığını ancak bunun hem Lübnan'da hem de İsrail'de kitlesel sivil ölümlerine yol açabilecek bir yanlış hesaplama olacağını söyledi. Mann felaketle sonuçlanacak yeni bir savaşın ABD'yi bölgesel bir çatışmanın içine çekeceğini söyledi.
Eski istihbarat analisti, "İsrail'in uğrayacağı yıkıma ilişkin değerlendirmelerinin ne kadar gerçekçi olduğunu bilmiyorum ama Hizbullah'a karşı ne kadar başarılı olacakları konusunda gerçekçi bir fikre sahip olmadıklarından oldukça eminim" dedi.
İran, Lübnan'a yönelik herhangi bir saldırı başlatılması durumunda Hizbullah'ı ellerindeki 'her türlü imkanla' destekleyeceklerini duyurdu. İran Dini Lideri Ali Hamaney'in dış politika danışmanı Kemal Harrazi Lübnan'daki bir çatışmanın tüm Arap ülkelerini kapsayan bölgesel bir savaşa yol açabileceği konusunda sert bir uyarıda bulundu. Financial Times'a konuşan Harrazi olası bir saldırı durumunda Arap ülkeleri ve Direniş Ekseni üyelerinin İsrail'e karşı Lübnan'ı destekleyeceğini duyurdu ve "Savaşın tüm bölgeye yayılma ihtimali var." dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 24 Temmuz'da ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu'nun ortak oturumunda konuşma yapmak üzere tartışmalı bir şekilde Washington'a davet edildi.Davet senatörler Elizabeth Warren ve Bernie Sanders da dahil olmak üzere birçok üst düzey politikacı tarafından boykot ediliyor.Beyaz Saray'dan bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı ile bir araya geleceklerini duyurdu. Ziyaret günler öncesinden bilinmesine rağmen Biden ve Netanyahu'nun görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin tartışmalar uzun süredir devam ediyordu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan yerleşim birimine doğru yaklaşık 15 roket atışı tespit edildiği, bunlardan 10'unun imha edildiği kaydedildi.Kanal 12 televizyonunun haberinde de roket saldırısı nedeniyle Celile Sapı bölgesindeki Kiryat Shmona yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı aktarıldı.
İsrail ordusundan yapılan başka bir açıklamada, bir İsrail savaş uçağının Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a ait bir askeri binaya saldırı düzenlediği, binada bir Hizbullah mensubunun bulunduğu belirtildi.Hizbullah da Cel el-Alam bölgesini hedef aldıklarını duyurdu.
Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İnsani yardımları denizden ulaştırmak amacıyla Gazze’ye kurulan yüzer iskelenin güncel durumuna yönelik soruya Ryder, "İskele halen Aşdod Limanı'nda tutuluyor, Gazze’ye kurulmadı. Şu anda hava koşullarını izlemeye devam ediyoruz. Buna bağlı olarak, yakında yeniden kurulum tarihiyle ilgili güncelleme yapacağız." yanıtını verdi.
Filistin'e bağlı Kudüs Valiliği tarafından hazırlanan raporda, işgal altındaki kentte İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik ihlallerine yer verildi.
Kudüs başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında radikal Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıların arttığı vurgulanan raporda, bu dönemde söz konusu saldırılarda gerçek mermi ve darp sonucu 79 kişinin yaralandığı kaydedildi.
"Kudüs kentinde 2024 yılının ilk yarısında 23 Filistinli şehit oldu, bunlar arasında biri 4 yaşında olmak üzere 10 çocuk vardı." ifadelerine yer verilen raporda, İsrail ordusunun Filistinlilere ait 41 naaşı elinde tutmaya devam ettiği belirtildi.
Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldır