Son dakika...İran geri adım atmadı: Hamaney'in emri uygulanacak! İsrail sert bir şekilde cezalandırılacak...

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İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı, Dini Lider Ali Hamaney'in Hamas liderlerinden İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi nedeniyle İsrail'in "sert bir şekilde cezalandırılması" yönündeki emrini yerine getireceklerini duyurdu. İran medyasına konuşan Ali Fadavi, "Hamaney'in İsrail'in sert bir şekilde cezalandırılması ve İsmail Haniye'nin intikamının alınmasına ilişkin emirleri açık ve nettir. Bunlar mümkün olan en iyi şekilde uygulanacaktır" dedi.
Batı medyası son birkaç gündür İran'ın İsrail'e yönelik misillemesini gözden geçirdiğini iddia ediyordu. İran'ın Birleşmiş Milletler'deki misyonu olası bir saldırının İsrail ile Hamas arasında 15 Ağustos'ta yapılması planlanan bir sonraki ateşkes-rehine görüşmeleri nedeni ile ertelenip ertelenmediği sorusuna cevap verdi.
BM misyonundan yapılan açıklamada, "Önceliğimiz Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanmasıdır; Hamas'ın kabul edeceği herhangi bir anlaşma bizim tarafımızdan da tanınacaktır" denildi. Misyon Tahran'ın yanıtının "zamanında ve potansiyel ateşkesi olumsuz etkilemeyecek şekilde yürütülmesini" umduklarını vurguladı.
Times of Israel ise İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'a yazdığı mektupta, Haniye'nin intikamını alacaklarını yazdığını iddia etti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki gerilimin azaltılmasına yönelik devam eden çabaları ele aldı. Bakan Blinken, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını bir kez daha teyit ederken, bölgede artan gerilimin hiçbir tarafın çıkarına olmadığını ifade etti. Blinken ayrıca Gazze'de rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına alacak, insani yardımın artmasına imkan sağlayacak ve daha geniş çaplı bölgesel istikrar için gerekli şartları oluşturacak bir ateşkes sağlanmasının acil ihtiyaç olduğunu vurguladı. Blinken, hem İsrailli hem de Lübnanlı ailelerin evlerine dönmesine imkan tanıyan diplomatik bir çözüme ulaşmanın öneminin de altını çizdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, Cuma günü yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanlığı tarafından Amerikan hükümetinin İsrail için milyarlarca dolarlık dış askeri yardım finansmanını serbest bırakacağı konusunda ABD Kongresi’ne bildirim yapıldığını duyurdu.
ABD medyası, söz konusu yardımın ABD Kongresi’nin nisan ayında onay verdiği 14 milyar dolarlık askeri yardım paketi çerçevesinde sağlanacağını duyurdu. Askeri finansal yardımın, ilgili yardım paketinin ABD Kongresi tarafından kabul edilmesinden aylar sonra, Orta Doğu’da gerginliğin tırmandığı ve İsrail’in İran ve Hizbullah’tan bir saldırı beklentisi içerisinde olduğu bir dönemde gelmesi dikkat çekti.
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Telegram hesabından yayımladığı açıklamada, "Kassam Tugayları, Komutan Yahya Sinvar'a biat ediyor ve kararlarını tam olarak yerine getirmeye hazır olduğunu teyit ediyor." ifadelerini kullandı.
Ebu Ubeyde'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Kassam Tugayları, şehit komutanımız İsmail Heniyye'nin yerine Hamas liderliğine Yahya Sinvar'ın seçilmesini, hareketin canlılığını ve gücünde olduğunun kanıtı olarak görüyor."
Hamas, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da suikasta uğrayan İsmail Haniye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Yahya Sinvar'ın seçildiğini duyurmuştu.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail’in soykırım savaşı altındaki Gazze Şeridi’nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı insani dramı yansıtan görüntülerle Lübnan halkına mesaj verdi.Smotrich, X sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail’in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinin doğusundaki Filistinlilere tahliye uyarısında bulunmasının ardından, yanlarına aldıkları eşyalar ile güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere gitmeye çalışan binlerce Filistinlinin bu zorunlu ve zorlu göç yolculuğunu gösteren görüntüleri paylaştı.
İsrail ordusunun ülkenin kuzeyinde çatıştığı Lübnan Hizbullahı’na işaret eden Smotrich, "Hamas, Gazze halkına yıkım ve tahribat getirdi. En iyisi Lübnan halkı bu görüntüleri iyi izlesin." mesajını paylaştı.
Brandenburg Eyalet Yüksek İdare Mahkemesinde (OVG), Filistinli bir baba ve oğlunun hükümetin İsrail'e silah ihracatını yasaklamaya yönelik açtığı davanın duruşması görüldü.
OVG'den ismi paylaşılmayan bir sözcü, mahkemenin, Tel Aviv'e silah ihracatının durdurulması talebinin reddedildiğini duyurdu.Almanya'da Haziran 2024'te de aynı gerekçeyle açılan bir dava, mahkeme tarafından reddedilmişti.
Berlin İdare Mahkemesi Haziran 2024'te, Gazze'de yaşayan bazı Filistinlilerin Alman silahlarının uluslararası insancıl hukuku ihlal edebileceği gerekçesiyle İsrail'e silah ihracatını durdurma talebini reddetmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da ağır insan hakları ihlalleri yapan İsrail askeri birliklerinin bu ihlalleri "hızlı bir şekilde giderdiğini" ve bundan dolayı Amerikan askeri yardımlarını almaya devam edeceklerini açıkladı.