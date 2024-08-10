Son dakika...İran geri adım atmadı: Hamaney'in emri uygulanacak! İsrail sert bir şekilde cezalandırılacak...

Devrim Muhafızları: Hamaney'in emri erine getirilecek

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı, Dini Lider Ali Hamaney'in Hamas liderlerinden İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi nedeniyle İsrail'in "sert bir şekilde cezalandırılması" yönündeki emrini yerine getireceklerini duyurdu. İran medyasına konuşan Ali Fadavi, "Hamaney'in İsrail'in sert bir şekilde cezalandırılması ve İsmail Haniye'nin intikamının alınmasına ilişkin emirleri açık ve nettir. Bunlar mümkün olan en iyi şekilde uygulanacaktır" dedi.



Batı medyası son birkaç gündür İran'ın İsrail'e yönelik misillemesini gözden geçirdiğini iddia ediyordu. İran'ın Birleşmiş Milletler'deki misyonu olası bir saldırının İsrail ile Hamas arasında 15 Ağustos'ta yapılması planlanan bir sonraki ateşkes-rehine görüşmeleri nedeni ile ertelenip ertelenmediği sorusuna cevap verdi.



BM misyonundan yapılan açıklamada, "Önceliğimiz Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanmasıdır; Hamas'ın kabul edeceği herhangi bir anlaşma bizim tarafımızdan da tanınacaktır" denildi. Misyon Tahran'ın yanıtının "zamanında ve potansiyel ateşkesi olumsuz etkilemeyecek şekilde yürütülmesini" umduklarını vurguladı.



Times of Israel ise İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'a yazdığı mektupta, Haniye'nin intikamını alacaklarını yazdığını iddia etti.