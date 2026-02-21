Son dakika... İran dosyası Trump'a sunuldu! ABD'nin suikast planı ortaya çıktı... 'Karar her an alınabilir'

ABD basınından dikkat çeken iddia: Suikast planı ortaya çıktı

ABD merkezli haber sitesi Axios, Washington ile Tahran arasında nükleer müzakerelerde sınırlı da olsa diplomatik bir alan oluşabileceğinin konuşulduğu bir dönemde çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’a, İran’ın dini lideri Ali Hamaney ve oğlu Mücteba Hamaney’i hedef alan askeri seçenekler sunuldu.

“SEMBOLİK” ZENGİNLEŞTİRMEYE KAPI ARALANABİLİR

Axios’a konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, Trump yönetiminin İran’ın nükleer silaha giden hiçbir yol bırakmaması şartıyla “sembolik” ya da “çok sınırlı” uranyum zenginleştirmesine izin veren bir teklifi değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

Bu açıklama, ABD ile İran’ın belirlediği kırmızı çizgiler arasında küçük de olsa bir müzakere alanı oluşabileceğine işaret ediyor. Aynı süreçte Trump’a, İran’ın dini liderini doğrudan hedef alan askeri seçeneklerin de sunulduğu belirtiliyor.

“REDDEDEMEYECEĞİMİZ BİR TEKLİF GETİRMELİLER”

ABD’li yetkililer, İran’dan beklenen teklif için çıtanın son derece yüksek olduğunu vurguladı. Planın hem Trump yönetimi içindeki şüphecileri hem de bölgedeki aktörleri ikna etmesi gerektiği ifade edildi.

Üst düzey ABD’li yetkili, “Başkan Trump, içeride siyasi olarak savunabileceği somut bir anlaşmayı kabul etmeye hazır. İranlılar saldırıyı önlemek istiyorsa reddedemeyeceğimiz bir teklif getirmeli. Sürekli fırsat penceresini kaçırıyorlar. Oyun oynarlarsa sabrımızı taşırırlar” dedi.

“SALDIRI KARARI HAFTA SONU GELEBİLİR”

ABD’li ve İsrailli yetkililer, Axios’a yaptıkları değerlendirmede Trump’ın hafta sonu gibi erken bir tarihte saldırı kararı alabileceğinin göz ardı edilemeyecek kadar yüksek bir ihtimal olduğunu belirtti.

Buna karşın Trump’ın bazı danışmanları sabır çağrısı yapıyor. Bu isimlere göre zaman ilerledikçe ve ABD’nin askeri yığınağı arttıkça Trump’ın pazarlık gücü de artıyor. Ancak Trump’a en yakın isimlerden bazıları bile Başkan’ın ne zaman ve nasıl bir karar alacağını bilmediklerini ifade ediyor.

Üst düzey bir danışman, “Başkan henüz saldırı kararı vermedi. Bunu biliyorum çünkü saldırmadık. Belki hiç yapmayacak. Belki yarın uyanıp ‘Tamam, artık yeter’ diyecek. Belirsizliğin içindeyiz” dedi.

PENTAGON’UN MASASINDAKİ EN DİKKAT ÇEKİCİ SENARYO

Axios’un haberine göre Pentagon’un Trump’a sunduğu askeri seçenekler arasında en dikkat çekici olanı, Ali Hamaney ve olası halefi olarak görülen oğlu Mücteba Hamaney’i doğrudan hedef alan bir suikast planı.

İsmini vermek istemeyen Trump’a yakın üst düzey bir danışman, “Her senaryo için hazırız. Seçeneklerden biri Hamaney’i, oğlunu ve mollaları ortadan kaldırmayı içeriyor. Üstelik bu operasyonda hataya ihtimal verilmemesi için titizlikle çalışılıyor” diyerek planın kapsamını anlattı.

İkinci bir kaynak, Hamaney ve oğlunun hedef alındığı planın haftalar önce Trump’a sunulduğunu doğruladı. Bu senaryonun yalnızca teorik bir taslak olmadığı, Pentagon tarafından farklı ihtimallere göre detaylandırılmış somut bir seçenek olduğu belirtildi. Bir başka kıdemli danışman ise “Trump tüm seçeneklerini açık tutuyor. Saldırı kararı her an alınabilir” ifadelerini kullandı.

TARİHİ BİR KIRILMA OLABİLİR

Analistlere göre Ali Hamaney’i doğrudan hedef alan bir operasyon, yalnızca askeri bir hamle değil; İran’daki rejimin en üst düzeyini hedef alan tarihi bir kırılma anlamına gelebilir. Böyle bir adımın, bölgesel dengeler ve küresel güvenlik açısından uzun vadeli ve öngörülemez sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.