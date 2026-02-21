Son dakika... İran dosyası Trump'a sunuldu! ABD'nin suikast planı ortaya çıktı... 'Karar her an alınabilir'Güncelleme Tarihi:
ABD merkezli haber sitesi Axios, Washington ile Tahran arasında nükleer müzakerelerde sınırlı da olsa diplomatik bir alan oluşabileceğinin konuşulduğu bir dönemde çarpıcı bir iddia ortaya attı.
Habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’a, İran’ın dini lideri Ali Hamaney ve oğlu Mücteba Hamaney’i hedef alan askeri seçenekler sunuldu.
“SEMBOLİK” ZENGİNLEŞTİRMEYE KAPI ARALANABİLİR
Axios’a konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, Trump yönetiminin İran’ın nükleer silaha giden hiçbir yol bırakmaması şartıyla “sembolik” ya da “çok sınırlı” uranyum zenginleştirmesine izin veren bir teklifi değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi.
Bu açıklama, ABD ile İran’ın belirlediği kırmızı çizgiler arasında küçük de olsa bir müzakere alanı oluşabileceğine işaret ediyor. Aynı süreçte Trump’a, İran’ın dini liderini doğrudan hedef alan askeri seçeneklerin de sunulduğu belirtiliyor.
“REDDEDEMEYECEĞİMİZ BİR TEKLİF GETİRMELİLER”
ABD’li yetkililer, İran’dan beklenen teklif için çıtanın son derece yüksek olduğunu vurguladı. Planın hem Trump yönetimi içindeki şüphecileri hem de bölgedeki aktörleri ikna etmesi gerektiği ifade edildi.
Üst düzey ABD’li yetkili, “Başkan Trump, içeride siyasi olarak savunabileceği somut bir anlaşmayı kabul etmeye hazır. İranlılar saldırıyı önlemek istiyorsa reddedemeyeceğimiz bir teklif getirmeli. Sürekli fırsat penceresini kaçırıyorlar. Oyun oynarlarsa sabrımızı taşırırlar” dedi.
“SALDIRI KARARI HAFTA SONU GELEBİLİR”
ABD’li ve İsrailli yetkililer, Axios’a yaptıkları değerlendirmede Trump’ın hafta sonu gibi erken bir tarihte saldırı kararı alabileceğinin göz ardı edilemeyecek kadar yüksek bir ihtimal olduğunu belirtti.
Buna karşın Trump’ın bazı danışmanları sabır çağrısı yapıyor. Bu isimlere göre zaman ilerledikçe ve ABD’nin askeri yığınağı arttıkça Trump’ın pazarlık gücü de artıyor. Ancak Trump’a en yakın isimlerden bazıları bile Başkan’ın ne zaman ve nasıl bir karar alacağını bilmediklerini ifade ediyor.
Üst düzey bir danışman, “Başkan henüz saldırı kararı vermedi. Bunu biliyorum çünkü saldırmadık. Belki hiç yapmayacak. Belki yarın uyanıp ‘Tamam, artık yeter’ diyecek. Belirsizliğin içindeyiz” dedi.
PENTAGON’UN MASASINDAKİ EN DİKKAT ÇEKİCİ SENARYO
Axios’un haberine göre Pentagon’un Trump’a sunduğu askeri seçenekler arasında en dikkat çekici olanı, Ali Hamaney ve olası halefi olarak görülen oğlu Mücteba Hamaney’i doğrudan hedef alan bir suikast planı.
İsmini vermek istemeyen Trump’a yakın üst düzey bir danışman, “Her senaryo için hazırız. Seçeneklerden biri Hamaney’i, oğlunu ve mollaları ortadan kaldırmayı içeriyor. Üstelik bu operasyonda hataya ihtimal verilmemesi için titizlikle çalışılıyor” diyerek planın kapsamını anlattı.
İkinci bir kaynak, Hamaney ve oğlunun hedef alındığı planın haftalar önce Trump’a sunulduğunu doğruladı. Bu senaryonun yalnızca teorik bir taslak olmadığı, Pentagon tarafından farklı ihtimallere göre detaylandırılmış somut bir seçenek olduğu belirtildi. Bir başka kıdemli danışman ise “Trump tüm seçeneklerini açık tutuyor. Saldırı kararı her an alınabilir” ifadelerini kullandı.
TARİHİ BİR KIRILMA OLABİLİR
Analistlere göre Ali Hamaney’i doğrudan hedef alan bir operasyon, yalnızca askeri bir hamle değil; İran’daki rejimin en üst düzeyini hedef alan tarihi bir kırılma anlamına gelebilir. Böyle bir adımın, bölgesel dengeler ve küresel güvenlik açısından uzun vadeli ve öngörülemez sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.
ABD'nin İran'a askeri saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği tartışmaları sürerken İsrail ordusu, yüksek alarm durumunda olduğunu açıkladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yayımladığı video mesajda, ABD'nin İran'a olası saldırısına ilişkin bölgesel gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.
Defrin, "Yüksek alarm durumundayız. Gözlerimiz her yönde açık ve operasyonel gerçeklikte yaşanabilecek herhangi bir değişikliğe yanıt vermek için parmaklarımız her zamankinden daha fazla tetikte." ifadelerini kullandı.
İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığının halka yönelik güvenlik talimatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını da sözlerine ekleyen Defrin, vatandaşların ordudan yapılacak resmi açıklamalara itibar etmesini istedi.
New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, ABD ordusunun Katar'ın başkenti Doha'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde görevli yüzlerce askerini tahliye ettiği bildirildi.
NYT'ye konuşan ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, El-Udeyd üssünden yüzlerce askerin tahliye edildiğini aktardı.
Yetkililer ayrıca ABD donanmasının 5. Filosu'nun konuşlandığı Bahreyn'deki üslerden de tahliyeler yapıldığını belirtti.
İran ile ABD arasında İran'ın nükleer programına ilişkin dolaylı görüşmeler sürerken, ABD olası bir askeri saldırıya karşı bölgeye askeri yığınak yapmayı sürdürüyor.
Açık kaynak istihbaratını takip ve analiz eden bazı sosyal medya hesaplarındaki bilgilere göre son bir hafta içinde Avrupa ve Orta Doğu'ya ABD ordusuna ait 100'den fazla uçak geldi.
USS Abraham Lincoln ve USS Gerald R. Ford uçak gemileri 120'den fazla savaş uçağını taşıyor.
ABD EUCOM ve CENTCOM'un ise 200'den fazla jet ve yaklaşık 108 tanker uçağa ev sahipliği yaptığı tahmin ediliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da düzenlenen Gazze Barış Forumu toplantısında, İran'la ilgili sürecin nereye evrileceğini 10 gün içinde görebileceklerini kaydederek "İran'la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur." ifadesini kullanmıştı.
ABD'NİN KATAR'DAKİ ÜSSÜ, ORTA DOĞU OPERASYONLARININ BEYNİ
Doha'nın güneybatısındaki çöl bölgesinde yaklaşık 24 hektarlık alana kurulu üs, ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri tesisi olarak kabul ediliyor.
Üs, ABD Merkez Kuvvetlerinin (CENTCOM) bölgesel karargahına ev sahipliği yapması nedeniyle Washington tarafından "Orta Doğu operasyonlarının merkezi" olarak tanımlanıyor.
Buradan, Kuzeydoğu Afrika'dan Güney Asya'ya kadar uzanan geniş coğrafyada hava operasyonları yönetiliyor. Irak, Suriye ve Yemen operasyonları başta olmak üzere bölgedeki birçok hava harekatı bu üsten idare ediliyor.
El-Udeyd'de uzun menzilli bombardıman uçaklarının yanı sıra yakıt ikmal ve nakliye uçakları ile insansız hava araçlarının bulunduğu, toplamda yaklaşık 100 hava aracının konuşlandığı biliniyor.
El-Udeyd üssünde yaklaşık 10 bin Amerikan askeri personeli görev yapıyor.
İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etme çağrısında bulundu.
Stenergard, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç Dışişleri Bakanlığının İran'a seyahat edilmemesi yönündeki tavsiyesine uyulması gerektiğini belirtti.
İran'da bulunan İsveç vatandaşlarının ülkeyi acilen terk etmesi yönündeki güçlü çağrıyı yinelediğini vurgulayan Stenergard, hava ve kara geçişleriyle İran'dan ayrılmanın hala mümkün olduğunu kaydetti.
Stenergard, "İsveçliler fırsat varken İran'ı terk etmeli ve beklememeli. İran'da kalmayı seçenler büyük bir kişisel sorumluluk almış olur. Bu noktada Dışişleri Bakanlığı, İran'dan tahliye konusunda yardımcı olamayacaktır." ifadelerini kullandı.
Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın vatandaşlarına "İran'ı tahliye edin" çağrısının ardından Almanya, İran’daki vatandaşlarına bu ülkeyi acilen terk etmeleri çağrısında bulundu.
Almanya’nın Tahran Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan ve "İran'daki Alman vatandaşlarına yeniden acil ülkeyi terk etme çağrısı” başlığı taşıyan açıklamada, İran'da ve bölgede gerginlik durumunun devam ettiği belirtildi.
Güvenlik durumunun daha da kötüleşmesi ve askeri çatışmalar yaşanması ihtimalinin dışlanamayacağı ifade edilen açıklamada, bu nedenle Alman vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısının tekrar hatırlatılmak istendiği aktarıldı.
Açıklamada, gerginliğin tırmanması durumunda Dışişleri Bakanlığı ve Tahran’daki Alman Büyükelçiliğinin ülkeden ayrılma konusunda "neredeyse hiçbir destek sağlayamayabileceğinin" dikkate alınması istenerek Alman vatandaşlarından ülkeyi terk etmek için mevcut imkanları kullanmaları çağrısında bulunuldu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "kısıtlı bir saldırı" fikrini değerlendirdiği açıklamasının ardından Tahran yönetimine, "Adil bir anlaşma için müzakere yapsalar iyi olur" mesajı gönderdi.
Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran'ın nükleer programı konusunda ABD ile yürüttükleri müzakerelerdeki duruma ilişkin soruları yanıtladı.
Konuya ilişkin ABD ve özellikle İsrail'e bağlı medyada ortaya atılan spekülasyonların doğru olmadığını kaydeden Erakçi, ABD'nin kendilerinden uranyum zenginleştirmesini sıfırlama talebinde bulunmadığını belirtti.
"ABD zenginleştirmenin kalıcı olarak askıya alınmasını istemedi, öyle mi?" sorusunu "Evet" diye yanıtlayan Erakçi, "Şu anda konuştuğumuz şey, İran'ın nükleer programının, zenginleştirme de dahil olmak üzere, barışçıl olmasını ve sonsuza dek barışçıl kalmasını nasıl sağlayacağımızdır." ifadelerini kullandı.