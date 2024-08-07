Son dakika... İran başından beri haklı mıydı? 'İsrail Haniye'yi öldürdüğünü itiraf etti! Beyaz Saray öfkeli'

ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail’e yönelik savunma desteklerini yineledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, “Avustralya-ABD Bakan İstişareleri (AUSMIN) 2024” toplantısı kapsamında Avustralyalı mevkidaşları Penny Wong ve Richard Marles ile ABD’nin Maryland eyaletinin Annapolis kentinde bir araya geldi. Görüşme sonrasında yapılan ortak basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Blinken, gerilimi düşürmek ve çatışmaların yayılmasını önlemek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Birkaç gündür bölgedeki ve ötesindeki ortaklarıyla teması sürdürdüklerini belirten Blinken, “Bu görüşmelerde net bir fikir birliği olduğunu duyduk: Kimse bu çatışmayı tırmandırmamalı” ifadelerini kullandı.



Bu mesajı doğrudan İran'a ve İsrail'e ilettiklerini vurgulayan Blinken, “İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız sarsılmazdır. Tıpkı askerlerimizi savunmaya devam edeceğimiz gibi, İsrail'i terörist gruplardan ya da onların destekçilerinden gelebilecek saldırılara karşı savunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Bölgedeki herkesin, daha fazla saldırının sadece çatışmayı, istikrarsızlığı ve güvensizliği körükleyeceğini anlaması gerektiğinin altını çizen Blinken, “Daha fazla saldırı kimsenin tahmin ve tam olarak kontrol edemeyeceği tehlikeli sonuçların ortaya çıkma riskini arttırır” uyarısında bulundu. “Gerilimi tırmandıracak değil, yatıştıracak kararlar alınmalı”