Son dakika... İran başından beri haklı mıydı? 'İsrail Haniye'yi öldürdüğünü itiraf etti! Beyaz Saray öfkeli'

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İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, bazı Avrupa ülkelerinin İsrail'in bölgedeki saldırganlığını kınamayarak ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Tel Aviv'e karşı etkili ve caydırıcı karar alınmasına engel olarak fiilen tüm diplomatik kanalları tıkadığını bildirdi.
ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi askeri mevzilerini vurduğu bildirildi. Arap medyası, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husi kontrolündeki bölgelere ortak saldırı düzenlediğini bildiriyor.Husilerin kontrolündeki El-Mesira televizyon kanalı, saldırıların ülkenin güneybatısındaki Taiz bölgesini vurduğunu bildirdi.Sky News Arabic ise ismini açıklamayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, saldırıda Kızıldeniz'e füze atılan askeri karakolların hedef alındığını bildirdi.
Washington Post'un Beyaz Saray'dan kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail, Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin hemen ardından ABD'yi suikastın arkasında olduğu konusunda bilgilendirdi.
Gazeteye göre, Biden yönetimi Haniye'nin öldürülmesi kararına öfkelendi ve bunun Gazze'de ateşkes için aylar süren dikkatli müzakereleri altüst edebileceğinden endişe etti.
Washington Post'a göre ABD, İsrail'in Hizbullah ya da İranlı komutanlara suikast düzenlemek için başka operasyonlar başlatmadan önce kendilerine bilgi vermemesine öfkeli. Gazetenin ismini vermediği İsrailli bir yetkili, Başbakan Benjamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesinin "gergin" geçtiğini doğruladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, “Avustralya-ABD Bakan İstişareleri (AUSMIN) 2024” toplantısı kapsamında Avustralyalı mevkidaşları Penny Wong ve Richard Marles ile ABD’nin Maryland eyaletinin Annapolis kentinde bir araya geldi. Görüşme sonrasında yapılan ortak basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Blinken, gerilimi düşürmek ve çatışmaların yayılmasını önlemek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Birkaç gündür bölgedeki ve ötesindeki ortaklarıyla teması sürdürdüklerini belirten Blinken, “Bu görüşmelerde net bir fikir birliği olduğunu duyduk: Kimse bu çatışmayı tırmandırmamalı” ifadelerini kullandı.
Bu mesajı doğrudan İran'a ve İsrail'e ilettiklerini vurgulayan Blinken, “İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız sarsılmazdır. Tıpkı askerlerimizi savunmaya devam edeceğimiz gibi, İsrail'i terörist gruplardan ya da onların destekçilerinden gelebilecek saldırılara karşı savunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Bölgedeki herkesin, daha fazla saldırının sadece çatışmayı, istikrarsızlığı ve güvensizliği körükleyeceğini anlaması gerektiğinin altını çizen Blinken, “Daha fazla saldırı kimsenin tahmin ve tam olarak kontrol edemeyeceği tehlikeli sonuçların ortaya çıkma riskini arttırır” uyarısında bulundu. “Gerilimi tırmandıracak değil, yatıştıracak kararlar alınmalı”
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" çıkartılması talebini değerlendiren UCM'nin ilgili ön inceleme dairesine beyanını sundu.Filistin'in sunduğu beyanda, UCM'nin Filistin topraklarında suç işleyen İsrailli yetkililer hakkında yargı yetkisine sahip olduğu vurgulandı.UCM'yi siyasallaştırmaya veya yasal yargı yetkisini baltalamaya yönelik girişimlerin Filistin halkını adaletten mahrum bırakacağına dikkati çekilen beyanda, UCM'den bu tür girişimleri kesin bir şekilde reddetmesi talep edildi.
ABD Savunma Bakanı Austin ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avustralyalı mevkidaşları ile Annapolis kentinde yaptıkları toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Austin, burada yaptığı açıklamalarda, Orta Doğu'daki son gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve hem İsrail'in hem de Amerikan askerlerinin güvenliğini sağlama konusunda hassas olduklarını söyledi.Irak'ta Ayn El-Esed Üssü'ne yönelik saldırıda bazı ABD askerlerinin yaralandığını hatırlatan Austin, "Şüphesiz ki ABD, bölgede görev yapan askerlerimize yönelik saldırıları tolere etmeyecektir." dedi.
İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyinde yer alan, daha önce "güvenli insani bölge" ilan ettiği Mevasi'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıda Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, Orta Doğu'da artan gerginliğe ilişkin gündemi değerlendirdi.Sözcü Jean-Pierre, olası İran kaynaklı tehditler karşısında İsrail'e olan desteklerinin aynı şekilde devam edeceğini vurgulayarak, İran konusunda tüm gelişmeleri dikkatle izlediklerini kaydetti.
Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu konusunda hassas olduğunu ifade ederek, "Başkan, bölgede tansiyonun düşürülmesi için çabalarımızı sürdüreceğimiz konusunda çok net. Gerilimin düşürülmesine yönelik çabalarımıza odaklandık ve dün bununla ilgili (Biden'ın görüşmelerine ilişkin) iki açıklama yaptık. Başkan şu anda bunu yapıyor." diye konuştu.
Beyaz Saray Sözcüsü, İran'ın İsrail'e yönelik karşı saldırısına henüz başlamadığını belirterek, "(İran'ın) Karşılığının henüz başladığına inanmıyoruz. Hizbullah'ın bu son İsrail'e saldırısı dahil bölgede şiddetin artmasından endişeliyiz ancak bu görüşmelerimizi sürdüreceğiz ve tansiyonun düşmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Jean-Pierre, "İsrail'i savunacağız fakat (İran'la) bu çatışmanın büyümesini veya yayılmasını istemiyoruz." değerlendirmesini yaptı.