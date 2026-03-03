ABD - İsrail - İran savaşı son dakika | İsrail'den Lübnan ve İran'a eş zamanlı saldırı

ABD - İsrail - İran savaşı son dakika | İsrail'den Lübnan ve İran'a eş zamanlı saldırıGüncelleme Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından ABD ordusunun askeri mühimmat stokları hakkında açıklama yaptı.
Ülkesinin orta ve üst-orta segment askeri mühimmat stoklarının hiç olmadığı kadar iyi durumda olduğunu kaydeden Trump, "Bugün bana verilen bilgilere göre; bu silahlarda neredeyse sınırsız bir tedarik kapasitesine sahibiz. Savaşlar yalnızca bu silahlarla bile sonsuza dek ve son derece başarılı şekilde sürdürülebilir. Üstelik bunlar diğer ülkelerin en iyi silahlarından bile daha üstün" ifadelerini kullandı.
ABD CEPHANELİĞİNİ GENİŞLETMEK İSTİYOR
Üste segment silahlarda da iyi bir stok kapasitesine sahip olduklarını ifade eden Trump, "Ancak bu kategoride olmak istediğimiz noktada henüz değiliz. Çünkü yüksek kaliteli pek çok ilave silah müttefik ülkelerde bizim adımıza depolanmış durumda" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Fox News televizyon kanalına İran’la yürüttükleri nükleer müzakereler konusunda açıklamalarda bulundu.
Witkoff, İranlı müzakerecilerin nükleer silah yapmaya yetecek kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduklarını açıkça kendilerine ifade ettiğini öne sürerek, "O ilk görüşmede, İranlı müzakerecilerin her ikisi de bize doğrudan, hiç utanmadan, 460 kilogram yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduklarını ve bunun 11 nükleer bomba yapmaya yeteceğini söyledi" ifadelerini kullandı.
'İRAN TAVİZ VERMEDİ'
İranlı müzakerecilerin nükleer zenginleştirme konusunda "devredilemez bir hakka" sahip olduklarını belirterek bununla övündüğünü aktaran Witkoff, "Biz de, başkanın (Trump) onları tamamen durdurma konusunda devredilemez bir hakkının olduğuna inandığını söyledik" diye konuştu. Bu diyalogların ardından ABD’yi temsil eden bir diğer isim olan Trump’ın damadı Jared Kushner ile şaşkınlık yaşadıklarını kaydeden Witkoff, "Şimdi gerçekten işimiz zor’ dedik" ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine 2 Mart'ta başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'a bağlı Nur Radyosu binasının hedef alındığı bildirildi.
Riyad'daki ABD Büyükelçiliği, İran'ın İHA saldırısı nedeniyle halkı bölgeden uzak durmaya çağırdı. Büyükelçiliğin salı günü kapalı olacağı bildirildi.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarına "bulundukları yerde güvenli bir şekilde kalmaları" çağrısı yapılarak, "Tesiste gerçekleşen saldırı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar elçilikten uzak durun" denildi.
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, ülkesinin İran’la neden savaşa girdiğine dair açıklamalarına X hesabından yanıt verdi. Erakçi, ABD yönetiminin iddiasının aksine İran'dan bu ülkeye hiçbir zaman tehdit olmadığını, ABD'nin İsrail adına savaşa girdiğini belirtti.
Erakçi, "Rubio hepimizin bildiği şeyi itiraf etti: ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi. İran'dan hiçbir zaman sözde bir 'tehdit' olmadı. Dolayısıyla hem Amerikan hem de İran kanının dökülmesi, 'önce İsrail' diyenlerin sorumluluğundadır. Amerikan halkı daha iyisini hak ediyor ve ülkelerini geri almalı." ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kongrede katıldığı toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'ın hem ABD hem de İsrail için "acil ve yakın bir tehdit" olduğunu iddia ederek, "Bu bizim için yakın bir tehditti. İran'ın saldırıya uğradığı takdirde hemen bizim peşimize düşeceğini biliyorduk." demişti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırılarla ilgili Kongreye "savaş yetkileri" bildirimi göndererek, gerekmesi halinde ilave adımların mümkün olduğunu belirttiği bildirildi.
FOX News'ün ulaştığı mektuba göre, Trump, Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley'e gönderdiği bildirimde, saldırılarda ABD kara unsurlarının kullanılmadığını ve operasyonun sivil kayıpları en aza indirecek şekilde planlandığını savundu. Trump, mektubunda, talimatı üzerine ABD güçlerinin İran'daki çok sayıda hedefe hassas saldırılar düzenlediğini, gerekmesi halinde ilave adımlar atmaya hazır olunduğunu ifade etti.
ABD'nin "hızlı ve kalıcı" barıştan yana olduğunu kaydeden Trump, buna karşın mevcut koşullarda askeri faaliyetlerin süresi ve kapsamının öngörülemediğine işaret etti. Trump, "Yönetimimin İran'ın kötü niyetli davranışlarına karşı diplomatik bir çözüm bulmak için defalarca çaba göstermesine rağmen, ABD’ye ve müttefikleri ile ortaklarına yönelik tehdit katlanılamaz hale geldi." ifadesini kullandı.
İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan "Sadık Vaat 4" operasyonunun 14'üncü dalgasına ilişkin açıklamasını yayımladı. Açıklamada, Bahreyn’in Şeyh İsa bölgesindeki ABD hava üssü ana komuta ve karargah binasının 20 insansız hava aracı (İHA) ve 3 füzeyle hedef alındığı belirtildi. Öte yandan, Bahreyn'de sirenler çaldı, hava savunmaları aktif olduktan sonra patlama sesleri duyuldu.
Bahreyn'in Sitre Adası'nda İran yanlısı göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıktı. Bahreyn'deki yerel basında ve sosyal medya platformlarında, İran yanlısı göstericiler ile güvenlik güçleri arasında Sitre Adası'ndaki çatışmalara ait görüntüler yer aldı. Güvenlik güçleri, İran yanlısı gösterilere katılan bazı kişileri gözaltına aldı.
Söz konusu paylaşımlarda, Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) bağlı “Yarımada Kalkan Gücü”nden birliklerin güvenlik güçlerini desteklemek için Suudi Arabistan'dan Bahreyn'e girdiği iddia edildi. Ancak Suudi Arabistan ile Bahreyn'den bu konuda açıklama yapılmadı. Öte yandan, Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplum güvenliğini tehdit eden ciddi suçlara karışan ve İran saldırılarına sempati besleyen videolar yayınlayan bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, İran'ın, Bahyren'e yönelik saldırılarının başından bu yana Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünün, toplum güvenliğini tehdit eden ciddi suçlara karışan kişileri tesit edip yakalamayı başardığı açıklandı.
Katar, hava saldırıları isabetleri veya bu saldırılara müdahale sonucu meydana gelen kazalarda olay yerinden görüntülerin paylaşılmaması uyarısında bulunarak, aksi durumda bunun yasal sonuçları olacağını bildirdi. İran'dan düzenlenen saldırılar veya bu saldırılara müdahale edilmesi sonucu meydana gelen kazalarda olay yerinde toplanılmaması gerektiği ifade edildi.
İsrail, Beyrut ve Tahran'daki askeri hedeflere yönelik saldırı başlattığını duyurdu. İran'a yönelik saldırılarda özellikle hava savunma sistemlerinin hedef alındığı belirtildi.
İsrail uçakları, sabah saatlerinden bu yana "Hizbullah kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Hureyk ve Hedes mahallelerine hava saldırıları düzenledi. Saldırıların ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu, bölgeden dumanlar yükseldi.
Riyad'daki ABD Büyükelçiliğinin İran'ın İHA saldırısında vurulduğu bildirildi. Saldırı sonucu Büyükelçilik binasında küçük çaplı hasar oluştuğu kaydedildi.
İran, ABD'nin Bahreyn'deki askeri üssüne geniş çaplı bir İHA ve füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik misilleme saldırılarında ABD'ye ait tesisleri hedef aldıklarını belirterek, "Komşu ülkelerin çıkarlarına saldırmıyoruz. ABD'nin tesislerine ve üslerine saldırıyoruz ve bu üsler ev sahibi ülkelerin kontrolünün dışındadır" dedi.
İravani, New York'taki BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a diplomatik süreç devam ederken ikinci kez saldırıda bulunduğunu vurguladı. İran'dan savaştan önce ABD'ye "yakın bir tehdit" olmadığını söyleyen İravani, ülkesinin nükleer programının "barışçıl" olduğunu ifade etti.
'İRAN GERGİNLİK İSTEMİYOR'
Ülkesine saldırıların BM Şartı'nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğine işaret eden İravani, "İran, savaş ya da gerginlik istemiyor ancak egemenliğini kararlılıkla savunmaya devam edecektir." diye konuştu.
İravani, ABD ve İsrail'in İran'da hastaneleri, Kızılay tesislerini, sivil yerleşimleri ve okulları bombaladığını, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab'daki bir ilkokula saldırıda da 160'tan fazla kız çocuğunun hayatını kaybettiğini hatırlattı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan 59 köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.
ABD ve İsrail’in İran hükümetine yönelik ortak saldırısının ardından Orta Doğu’da gerilim hızla tırmandı. ABD askeri üslerine ev sahipliği yapan ülkeler başta olmak üzere Körfez genelinde misilleme saldırıları düzenlenirken, şehir merkezleri, enerji tesisleri, havalimanları ve oteller hedef alındı.
Körfez ülkeleri savaşın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen füze ve insansız hava aracı sayılarını kamuoyuyla paylaştı. Kuveyt devlet ajansı, ülkenin 178 balistik füze ile 384 insansız hava aracını imha ettiğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri, tespit edilen 182 füzeden 169’unun engellendiğini, kalanlarının denize düştüğünü açıkladı; ayrıca 645 insansız hava aracının düşürüldüğü, bunlardan 44’ünün ülke topraklarına isabet ettiği bildirildi.
Bahreyn ise 70 füze ve 76 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini belirtti. Katar, 104 füzeden 101’inin ve 39 insansız hava aracından 24’ünün durdurulduğunu, ayrıca İran’a ait iki SU-24 bombardıman uçağının düşürüldüğünü bildirdi. Suudi Arabistan, 8 insansız hava aracının ele geçirildiğini bildirdi. Umman’da ise Dukm Limanı ve bir petrol tankeri insansız hava araçlarının hedefi oldu.
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üssün de bulunduğu Erbil Havalimanı'na yapılan SİHA saldırısı sonrası hava savunma sistemleri faaliyete geçti. Peş peşe gelen 3 SİHA, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Öte yandan, yerel medyada, Erbil’de bir otele SİHA ile saldırı yapıldığı aktarıldı. SİHA’nın isabet edip etmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Şii milis Haşdi Şabi’ye bağlı Seraya Evliya el-Dem grubu, ABD askerlerinin kaldığı öne sürülen otele saldırı düzenlediğini kaydetti.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'ndeki bir binanın kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaştı. Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü binaya şiddetli saldırı gerçekleştireceklerini belirten Adraee, bölge sakinlerinin yapının en az 300 metre uzağına gitmeleri gerektiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki ABD Büyükelçiliğine yapılan insansız hava aracı saldırısının ardından "News Nation" isimli haber sitesine açıklamalarda bulundu. Büyükelçilik saldırısı ve ABD askerlerinin ölümüne yol açan diğer saldırılar için İran’a misilleme yapacaklarını belirten Trump, bunun ne olacağı konusunda ise "Yakında öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı. İran’a kara harekatına gerek kalmayacağını düşündüğünü ifade eden Trump, "Onlara muazzam bir zarar veriyoruz" dedi. İran’daki hedeflerine ulaşmalarına az bir zaman kaldığını söyleyen Trump, "Çok şey biliyorum ve başarıldığında kesinlikle haberim olacak. Çok yaklaştık. Çok fazla zarar veriyoruz, onları çok geriye götürüyoruz" dedi.
Trump, İran’ın nükleer kapasitesine ve füzelerine verilen zarara atıfta bulunarak ABD operasyonunun "planlanandan daha hızlı" gittiğini söyledi. İran'ın şu anda kimin kontrolünde olduğu sorusuna "Çok yakında öğreneceksiniz" yanıtını veren Trump, ABD tesislerine veya Amerikan topraklarına yönelik saldırılar konusunda endişeli olup olmadığı sorulduğunda ise "Hayır. İnsanlar beğensin ya da beğenmesin, bu savaşın bir parçası, durum böyle" değerlendirmesinde bulundu.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, başkent Riyad ile El-Harc kentleri yakınlarında 8 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Katar Savunma Bakanlığı, İran’a ait 2 Su-24 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Bakanlık, ayrıca hava savunma sistemlerinin 7 balistik füzeyi başarıyla imha ettiğini, 5 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini aktardı. Bakanlık, tehdidin tespit edilir edilmez operasyon planı doğrultusunda derhal bertaraf edildiğini ve tüm füzelerin hedeflerine ulaşmadan önce imha edildiğini vurguladı. Bakanlık, ayrıca Katar Silahlı Kuvvetleri’nin devletin egemenliğini ve topraklarını korumak ve herhangi bir dış tehdide kararlılıkla karşılık vermek için hazır olduğunu bildirdi.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik şiddetli hava saldırıları savaşın 3. gününde de devam etmişti. İran, saldırılara misilleme olarak İsrail ve bölgedeki ABD üslerini vurmuştu. Körfez ülkeleri de İran'ın saldırılarına hedef olurken, Katar İran'a yanıt verilmesi gerektiğini belirtmişti.