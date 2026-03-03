ABD - İsrail - İran savaşı son dakika | İsrail'den Lübnan ve İran'a eş zamanlı saldırı

Trump'tan mühimmat stoklarına dair açıklama: Savaşları sonsuza kadar sürdürmeye yeter

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından ABD ordusunun askeri mühimmat stokları hakkında açıklama yaptı.

Ülkesinin orta ve üst-orta segment askeri mühimmat stoklarının hiç olmadığı kadar iyi durumda olduğunu kaydeden Trump, "Bugün bana verilen bilgilere göre; bu silahlarda neredeyse sınırsız bir tedarik kapasitesine sahibiz. Savaşlar yalnızca bu silahlarla bile sonsuza dek ve son derece başarılı şekilde sürdürülebilir. Üstelik bunlar diğer ülkelerin en iyi silahlarından bile daha üstün" ifadelerini kullandı.

ABD CEPHANELİĞİNİ GENİŞLETMEK İSTİYOR

Üste segment silahlarda da iyi bir stok kapasitesine sahip olduklarını ifade eden Trump, "Ancak bu kategoride olmak istediğimiz noktada henüz değiliz. Çünkü yüksek kaliteli pek çok ilave silah müttefik ülkelerde bizim adımıza depolanmış durumda" değerlendirmesinde bulundu.