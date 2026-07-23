Trump: İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremeyiz

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletindeki Meriatta şehrini ziyaret ederek bir lisede düzenlenen etkinlikte konuştu. Buradaki konuşmasında ABD Silahlı Kuvvetlerine tarihin en büyük yatırımını yaptıklarını ve ABD ordusunu güçlendirdiklerini söyleyen Trump, "Bildiğiniz gibi Venezuela’da zafer kazandık. Venezuela şimdi milyonlarca varil petrol üretmek için bizimle çalışıyor. Operasyonun maliyetini şimdiden defalarca çıkardık. Aynı şekilde İran’da da kazanıyoruz" dedi.

İran ile çatışmalarda hayatını kaybeden ABD askerlerinin naaşları ülkelerine getirildi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI’NA İHTİYACIMIZ YOK"

Trump, "Aslında ABD ile Venezuela’yı bir araya getirdiğinizde dünya petrol piyasasının yaklaşık yüzde 62’sine sahibiz. Dolayısıyla boğazlara veya başka bir şeye ihtiyacımız yok. Hürmüz Boğazı’na ihtiyacımız yok. Ancak bunu, yapmamız gerektiği için yapıyoruz. Çünkü İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz" dedi.

İran ile savaşı "küçük bir çatışma" olarak nitelendirdiğini söyleyen Trump, "İran çok ağır darbeler alıyor ve anlaşma yapmak istiyor. Fakat ben henüz anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını düşünüyorum. Çünkü ne zaman bir anlaşma yapsalar, anlaşmadaki her şeyi değiştirmek istiyorlar. Hazır değiller ancak çok yakında hazır olacaklar" şeklinde konuştu.

Enflasyon ve hayat pahalılığına da değindiği konuşmasında Trump, "Petrol fiyatları düşecek. Hızla aşağı inecek. Üç hafta önce de düşmüştü. İnsanlar bir anlaşmaya vardığımızı düşündü. Ben ise "Bu adamlarla anlaşmaya vardığımızı sanmıyorum. Yaptıkları her anlaşmayı bozuyorlar" dedim. Fakat Wall Street’in dahileri anlaşma sağlandığını düşündü ve fiyatlar gerçekten çok düştü. Sonra biraz yükseldi. Ancak belki de göreve başladığımız zamankinden daha düşük bir seviyeye inecek. Bana biraz zaman tanıyın" dedi.

Beyaz Saray’da yapımı devam eden balo salonuna da değinen Trump, "Beyaz Saray’da devasa bir askeri tesis inşa ediyoruz. Burası bir balo salonu ama aynı zamanda büyük bir askeri tesis olacak. Çatısında bir insansız hava aracı üssü, altında ise çok önemli tesisler bulunacak" dedi.