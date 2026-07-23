İran devlet televizyonu IRIB'in haberine göre Devrim Muhafızları, Ürdün'deki ABD üslerine yönelik saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda THAAD ve C-RAM radar sistemleri ile bir Patriot hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.
İran Devrim Muhafızları, doğrudan Kuveyt halkına seslenerek, egemenliğini ihlal eden tarafın İran değil ABD olduğunu vurguladı. Açıklamada, saldırıların Kuveyt sınır muhafızlarının kontrolü dışındaki ABD üslerini hedef aldığı, bu bölgelere Amerikalıların ve diğer ülkelerden getirilen mahkumlar dahil herkesin serbestçe girip çıktığı belirtildi.
Devrim Muhafızları, "Egemenliğinizi ve toprak bütünlüğünüzü ihlal eden biz değil, ABD'dir. Suçtan başka bir şey bilmeyen ABD ordusunun işgal ettiği topraklara saldırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Çin'e ait 2 tanker, Kızıldeniz'den çıkış yapmak üzere Babülmendep Boğazı'na doğru ilerliyor. Denizcilik verilerine göre, toplam 4 milyon varil Suudi petrolü taşıyan gemilerin boğazdan geçiş denemesi, Husilerin pazartesi günü Suudi Arabistan'a karşı ilan ettiği deniz ablukasının ne kadar sıkı uygulanacağını ortaya koyacak.
Husilerin Kızıldeniz ablukası, ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden başlamasıyla Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapanmasının ardından küresel enerji arzını tehdit ediyor.
Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü'nde bulunan bir askeri teçhizat deposu, bir Patriot hava savunma sistemi ve MQ-9 tipi İHA'nın bulunduğu hangarın hedef alındığı iddia edildi. El-Udeyri Kampı'ndaki ABD askerlerinin konuşlandığı alanlar ile 2 helikopter hangarının da vurulduğu öne sürülen saldırılarda bazı ABD askerlerinin öldüğü veya yaralandığı ve çok sayıda helikopter ile İHA'nın hasar gördüğü savunuldu. Devrim Muhafızları, ABD'nin İran'daki telekomünikasyon kulelerine düzenlediğini iddia ettiği saldırılara karşılık olarak bir telekomünikasyon kulesini de hedef aldığını ileri sürdü.
İran devlet televizyonunda yer alan Huzistan Valiliği açıklamasına göre, İran ile Irak arasında bulunan Şelemçe sınır kapısındaki yolcu terminali ABD füzelerinin hedefi oldu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu terminalde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve sınır kapısının geçişlere açık olduğu kaydedildi. Öte yandan eyalete bağlı Endimeşk kenti yakınlarındaki bir noktanın da ABD'ye ait füzelerce hedef alındığı belirtildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre yetkili bir kaynak, Suudi bir şirkete ait "ENCELIA" isimli geminin Kızıldeniz'de seyir halindeyken saldırıya uğradığını bildirdi. Saldırı sonucu geminin baş kısmında yangın çıktığını aktaran kaynak, tüm mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.
Kaynak ayrıca, ilgili makamların geminin ve mürettebatın güvenliğini sağlamak, deniz çevresini korumak için gerekli tüm tedbirleri aldığını vurguladı. Söz konusu saldırıların, ticari gemilerin ve mürettebatının güvenliğini garanti altına alan uluslararası hukuk ve teamüllerin ihlali olduğu ifade edildi.
HUSİLERİN ABLUKA KARARI
Yemen'deki İran destekli Husiler (Ensarullah Hareketi), Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef aldıklarını açıklamıştı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı görüntülü açıklamada, birisi LEILA isimli gemi olmak üzere Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerine saldırı düzenlediklerini belirtmişti.
İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da, Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" duyurmuştu. Ensarullah’ın Askeri Sözcüsü Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı "yaklaşık 12 yıldır Yemen halkına yönelik kapsamlı abluka uygulamak, ülkenin kaynaklarını yağmalamak, limanlar ile havalimanlarını kara, deniz ve havadan kuşatarak halkın çektiği sıkıntıları dayanılmaz bir noktaya taşımakla" suçlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletindeki Meriatta şehrini ziyaret ederek bir lisede düzenlenen etkinlikte konuştu. Buradaki konuşmasında ABD Silahlı Kuvvetlerine tarihin en büyük yatırımını yaptıklarını ve ABD ordusunu güçlendirdiklerini söyleyen Trump, "Bildiğiniz gibi Venezuela’da zafer kazandık. Venezuela şimdi milyonlarca varil petrol üretmek için bizimle çalışıyor. Operasyonun maliyetini şimdiden defalarca çıkardık. Aynı şekilde İran’da da kazanıyoruz" dedi.
İran ile çatışmalarda hayatını kaybeden ABD askerlerinin naaşları ülkelerine getirildi.
"HÜRMÜZ BOĞAZI’NA İHTİYACIMIZ YOK"
Trump, "Aslında ABD ile Venezuela’yı bir araya getirdiğinizde dünya petrol piyasasının yaklaşık yüzde 62’sine sahibiz. Dolayısıyla boğazlara veya başka bir şeye ihtiyacımız yok. Hürmüz Boğazı’na ihtiyacımız yok. Ancak bunu, yapmamız gerektiği için yapıyoruz. Çünkü İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz" dedi.
İran ile savaşı "küçük bir çatışma" olarak nitelendirdiğini söyleyen Trump, "İran çok ağır darbeler alıyor ve anlaşma yapmak istiyor. Fakat ben henüz anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını düşünüyorum. Çünkü ne zaman bir anlaşma yapsalar, anlaşmadaki her şeyi değiştirmek istiyorlar. Hazır değiller ancak çok yakında hazır olacaklar" şeklinde konuştu.
Enflasyon ve hayat pahalılığına da değindiği konuşmasında Trump, "Petrol fiyatları düşecek. Hızla aşağı inecek. Üç hafta önce de düşmüştü. İnsanlar bir anlaşmaya vardığımızı düşündü. Ben ise "Bu adamlarla anlaşmaya vardığımızı sanmıyorum. Yaptıkları her anlaşmayı bozuyorlar" dedim. Fakat Wall Street’in dahileri anlaşma sağlandığını düşündü ve fiyatlar gerçekten çok düştü. Sonra biraz yükseldi. Ancak belki de göreve başladığımız zamankinden daha düşük bir seviyeye inecek. Bana biraz zaman tanıyın" dedi.
Beyaz Saray’da yapımı devam eden balo salonuna da değinen Trump, "Beyaz Saray’da devasa bir askeri tesis inşa ediyoruz. Burası bir balo salonu ama aynı zamanda büyük bir askeri tesis olacak. Çatısında bir insansız hava aracı üssü, altında ise çok önemli tesisler bulunacak" dedi.
ABD’nin İran’a yönelik saldırıları 12. gecesinde devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD ordusunun İran’daki askeri hedeflere karşı yeni bir saldırı dalgası başlattığı belirtilerek, "Saldırılar, İran'ın sivil denizcileri ve bölgesel sulardan geçen ticari gemileri tehdit etme kabiliyetlerini daha da zayıflatmaya devam edecek" denildi.
"İRAN, HÜRMÜZ BOĞAZI’NI KONTROL ETMİYOR"
CENTCOM’dan yapılan bir diğer açıklamada ise, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) Hürmüz Boğazı’na giriş ve çıkışları kontrol ettiğini ve gemilerin yalnızca DMO’nun uygun gördüğü rotaları kullanabileceğini duyurduğu hatırlatılarak, bu iddianın gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Açıklamada, "İran, Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmemektedir. Uluslararası su yolu, DMO tehditleri ve saldırılarına rağmen geçişe açık kalmaktadır. Ticari gemiler, ABD askeri desteğiyle boğazı kullanmaya devam etmektedir. Mayıs ayının başından bu yana, Amerikan kuvvetleri 900'den fazla geminin boğazı geçişine yardımcı olmuştur" ifadelerine yer verildi.
ABD-İran arasındaki askeri ve diplomatik mücadele derinleşirken İngiltere, bölgede yükselen gerilim nedeniyle İran’daki diplomatik personelini geçici olarak geri çektiğini açıkladı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Devam eden güvenlik durumu nedeniyle tedbir amaçlı olarak İngiliz personelimizi geçici süreyle İran’dan çektik. Büyükelçiliğimiz uzaktan faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. İngiltere hükümetinin İran'da sağlayabileceği destek son derece sınırlıdır. Muhtemel bir acil durumda yüz yüze konsolosluk hizmeti verilemeyecektir ve İran'da sorun yaşamanız halinde İngiltere hükümeti size yardımcı olamayacaktır" denildi.
Açıklamada ayrıca, İngiltere ve İran pasaportu taşıyan kişilerin 90 güne kadar vizesiz olarak İran-Türkiye kara sınırından geçiş yapabildiği belirtildi. İran'dan Türkiye'ye karayoluyla geçmeyi planlayan İngiliz vatandaşlarının sınır kapısına gitmeden önce İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçerek destek talebinde bulunmaları gerektiği ifade edildi. Bakanlık açıklamasında, İngiliz vatandaşlarına İran’a seyahat etmemeleri çağrısı yineledi.
ABD ile İran arasındaki çatışmalar sürerken, bölgedeki diğer ülkelerde tansiyon yükselmeye devam ediyor. IKBY'nin başkenti Erbil’de bulunan ABD Başkonsolosluğu çevresinde İHA'lar tespit edildi. Iraklı güvenlik kaynaklarının açıklamalarına göre, İHA’ların tespit edilmesinin ardından ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri devreye girdi. Başkonsolosluğu hedef aldığı belirtilen 4 İHA, hava savunma sistemlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, herhangi bir maddi hasar meydana gelmediği bildirildi.