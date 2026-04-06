Son dakika İran-ABD-İsrail savaşı... Tahran'da şiddetli patlamalar! İsrail'e ağır darbe

Son dakika İran-ABD-İsrail savaşı... Tahran'da şiddetli patlamalar! İsrail'e ağır darbeGüncelleme Tarihi:
İran resmi haber ajansı IRNA, ABD ve İsrail'in saldırılarının başkent Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi'ni hedef aldığını bildirdi.
ABD ve İsrail'in "savaş suçu" işlediği belirtilen haberde, üniversitenin bazı bölümlerinin hasar aldığı ifade edildi.
In yet another war crime early on Monday, the US and the Israeli regime attacked Sharif University of Technology in Tehran and destroyed parts of it. pic.twitter.com/nHSJr03kmD— IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) April 6, 2026
Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İsrail'in Lübnan'ın batı ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın sivil altyapısına saldırı tehditleri dahil ülkeye saldırılarını değerlendirdi.
İran'ın toprak bütünlüğüne karşı güç kullanılmasının, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın açık bir ihlali ve BM Genel Kurulu'nun 3314 sayılı kararına göre saldırganlık örneği olduğunu belirten Garibabadi, "Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü Madde 8 uyarınca savaş suçu olan enerji santrallerine ve köprülerine (sivil altyapı) saldırı tehdidinde bulunmak ve 1977 Birinci Cenevre Protokolü Madde 52 uyarınca ABD Başkanı, ülkesinin en yüksek yetkilisi olarak, savaş suçları işlemekle alenen tehditte bulunmuştur. Bu eylem, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve yetkili herhangi bir ulusal mahkeme önünde bireysel cezai sorumluluğunu doğuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.
İran'ın meşru müdafaa eylemlerine devam edeceğini vurgulayan Garibabadi, "İran, BM Şartı'nın 51. maddesine dayanarak her türlü saldırıya veya yakın tehdide kararlı, derhal ve pişmanlık edici şekilde karşılık verecektir. ABD Başkanı'nın, etkileri İran'la sınırlı kalmayacak bu tehditleri gerçekleştirmekten vazgeçmesi tavsiye edilir aksi takdirde adı tarihe süper savaş suçlusu olarak geçecektir." ifadelerini kullandı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın başından bu yana başkent Tahran'daki 8 hastane boşaltıldı.
İran Sağlık Bakanlığı, 8 hastanenin boşaltılmasının yanı sıra 54 acil sevil merkezinin, 46 tıbbi birimin, 216 sağlık merkezinin ve 41 ambulansın hasar gördüğünü açıkladı.
İran basınında yer alan haberlere göre, ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda Baharistan ilçesinde 13 kişi yaşamını yitirdi.
Gece boyunca devam eden saldırılarda Tahran'ın Şehriyar ilçesinde 6 kişi ve kentin doğusunda da 4 kişinin öldüğü belirtildi.
Kum kentinde de şehrin merkezinde sivil binanın doğrudan hedef alındığı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.
ABD ve İsrail'in Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge kentinde de yerleşim yerlerine saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı aktarıldı.
BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde, İran’dan gelen bir İHA'nın Fuceyre kentinde "du" telekomünikasyon şirketine ait binayı hedef alması sonucu yangın çıktığı belirtildi.
Olayın ardından ilgili birimlerin müdahalede bulunduğu ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı kaydedildi.
İran'ın misillemesi sonrası İsrail'in Tel Aviv kentinde pazar boyunca sessizliğin ardından pazartesi sabah saatlerinde sirenler yeniden çaldı. Yerel basındaki haberlere göre, İran’dan ateşlenen çok başlıklı füzenin parçaları başkent Tel Aviv ve çevresindeki beş kentte 15 noktaya isabet etti.
Füze parçasının isabet ettiği bazı noktalarda hasar oluşurken Petah Tikva'da bazı araçların alev aldığı görüldü. Sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Tel Aviv ve çevresini hedef alan son misillemede 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
İsrail'in Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, İran'a ait balistik füzenin isabet ettiği noktada saatler süren çalışmaların ardından 2 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtildi.
İsrail Ordusu Radyosu'na göre, İran'ın yeni füze saldırısının ardından İsrail'in Hayfa kentinin çeşitli bölgelerine patlayıcı savaş başlıkları düştü.
İran'ın füze saldırısı sonrasında Hayfa'da çok sayıda araç ve binada ciddi hasar meydana geldiği bildirildi.
Savaş uçaklarının Tahran semalarında görülmesinin ardından, güney ve batı bölgelerinde patlamalar meydana geldi.
Hava savunma sisteminin aktif hale geldiği saldırıların meydana getirdiği hasara ilişkin açıklama yapılmadı.
Yaklaşık 2 saat önce Tahran'a düzenlenen saldırılarda Şerif Teknoloji Üniversitesinin hedef alındığı belirtilmişti.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürüyor. İran basınında yer alan haberlere göre; ülkenin başkenti Tahran’ın yanı sıra, Kum kenti gece boyunca çok sayıda saldırının hedefi oldu.
Siyaset ve Güvenlikten Sorumlu Kum Vali Yardımcısı Morteza Heydari, Kum kentindeki konut olarak kullanılan bir binaya düzenlenen saldırıda en az 5 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bilgisini paylaşan Heydari, ölü sayısının artabileceğine dikkat çekti.
İran, İsrail’e yönelik yeni misillemeler gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ülkenin merkezini hedef alan füze saldırıları nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığını açıkladı.
Bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtilirken, parça tesirli mühimmat taşıyan bir diğer füzenin ise açık bir alana düştüğü kaydedildi. Magen David Adom ambulans servisi ise, 90 yaşındaki bir kadının sığınağa giderken düştüğünü ve bilinci kapalı olarak Tel Aviv’deki Ichilov Hastanesi’ne sevk edildiğini duyurdu.
Hastanın durumunun kritik olduğu kaydedildi.
İran’ın ABD varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misillemeleri devam ediyor. Kuveyt ordusu, ülkenin yeni füze ve İHA saldırılarına uğradığını duyurarak, "Hava savunma sistemlerimiz düşman unsurlara karşı harekete geçti" açıklamasında bulundu.
Duyulacak patlama seslerinin tehditleri önleme çabalarının sonucu olduğu vurgulanarak, "Herkesi yetkili merciler tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uymaya çağırıyoruz" denildi.
BAE Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, ülkenin hava savunma sistemlerinin yeni füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalıştığı belirtilerek, "Ülke genelinde duyulacak patlama sesleri, füze ve İHA’ları önleme operasyonlarının sonucudur" ifadelerine yer verildi. Son saldırıların herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da maddi hasara yol açıp açmadığı belirtilmedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın fiili anlamda kapanan Hürmüz Boğazı’nı açması için İran’a tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzatmasına İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) yanıt gecikmedi. DMO Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda kontrolün devam edeceği vurgulanarak, "Hürmüz Boğazı, özellikle ABD ve İsrail için asla eski haline dönmeyecek. DMO Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İranlı yetkililerin planı doğrultusunda, Basra Körfezi'ndeki yeni düzene yönelik operasyonel hazırlıklarını tamamlıyor" denildi.
İran, düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının pilotunu kurtarmak için gelen ABD nakliye uçaklarının "İran hava savunması tarafından düşürüldüğünü ve ABD'nin kendi askerlerini bombaladığını" bildirdi.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından vurulduğu iddia edilen ABD nakliye uçaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İran basınının, Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Zülfikari, "ABD uçakları İran hava savunması tarafından düşürüldü ve ABD kendi askerlerini bombaladı." dedi.
Zülfikari, "ABD Başkanı Donald Trump'ın zor durumda olduğunu ve ABD ordusunun yenilgisinin propaganda çabaları ile telafi edilemeyeceğini" belirtti.
ABD, İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için operasyon düzenlemişti.
Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu.
Zülfikari ise kayıp pilotu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." demişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını belirtti.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, İran’a Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilerin geçişine açması için tanıdığı süreyi yarından itibaren 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurdu.
Daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit eden Trump, paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer verdi.
İran’a yönelik paylaşımlarında ifadelerini sertleştiren ABD Başkanı, süre uzatımıyla ilgili açıklamayı, İran’da düşen ABD uçağından sağ kurtulan ikinci pilotun da güvenli bir şekilde kurtarılmasının ardından yaptı.
ABD Başkanı Trump, sabah erken saatlerde yaptığı sosyal medya paylaşımında, söz konusu askeri girişimi “ABD tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından biri” olarak nitelendirerek, ikinci pilotun da kurtarıldığını duyurmuştu.