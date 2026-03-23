Son dakika İran-ABD-İsrail savaşı: Tahran'da şiddetli patlamalar! ABD'den 'uzun savaş' uyarısı

'Savaş beklenenden daha uzun sürecek'

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD'nin Tel Aviv yönetimine, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair saldırı planları kapsamında, savaşın beklenenden daha uzun süreceği yönünde bir mesaj ilettiğini ileri sürdü. ABD'nin İsrail'e bu saldırı planları nedeniyle savaşın beklenenden uzun süreceği mesajını ilettiği öne sürülen haberde, Washington yönetiminin planının, sadece boğazı açmak değil, İran'ın küresel enerji fiyatları üzerindeki etkinliğini ortadan kaldırmak olduğuna işaret edildi.

Haberde, ABD'li yetkililerin "Zaman alsa da stratejik bir değişiklik istiyoruz." dediği aktarıldı. İsrail'in ABD'nin bazı planlarından haberdar olduğu ve bazı faaliyetlerine aktif olarak katıldığı kaydedilen haberde ABD'nin saldırı planlarına göre hareket etmesi durumunda tahminlerin aksine savaşın haftalar boyunca sürebileceği iddia edildi.