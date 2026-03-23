Son dakika İran-ABD-İsrail savaşı: Tahran'da şiddetli patlamalar! ABD'den 'uzun savaş' uyarısı
İran Kızılayı’ndan (IRCS), ülkeyi hedef alan son saldırılarla ilgili açıklama geldi. Türkiye ve Irak sınırlarına yakın Urmiye şehrindeki bir yerleşim bölgesinin hava saldırısına uğradığı belirtilerek, olay yerine acil durum ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı. IRCS ekiplerinin yaralı bölge sakinlerine tıbbi yardım sağladığı belirtildi. Olası can kayıpları ve kesin yaralı sayısına ilişkin detay verilmedi. Paylaşılan görüntülerde bir binanın ciddi şekilde hasar aldığı ve ekiplerin arama kurtarma çalışması yürüttüğü görüldü.
İran Devrim Muhafızları, "İran'ın elektrik santrallerine saldırı olursa, İsrail'in ve ABD üslerine elektrik sağlayan bölgedeki ülkelerin elektrik santrallerini hedef alacağız" açıklamasını yaptı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD'nin Tel Aviv yönetimine, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair saldırı planları kapsamında, savaşın beklenenden daha uzun süreceği yönünde bir mesaj ilettiğini ileri sürdü. ABD'nin İsrail'e bu saldırı planları nedeniyle savaşın beklenenden uzun süreceği mesajını ilettiği öne sürülen haberde, Washington yönetiminin planının, sadece boğazı açmak değil, İran'ın küresel enerji fiyatları üzerindeki etkinliğini ortadan kaldırmak olduğuna işaret edildi.
Haberde, ABD'li yetkililerin "Zaman alsa da stratejik bir değişiklik istiyoruz." dediği aktarıldı. İsrail'in ABD'nin bazı planlarından haberdar olduğu ve bazı faaliyetlerine aktif olarak katıldığı kaydedilen haberde ABD'nin saldırı planlarına göre hareket etmesi durumunda tahminlerin aksine savaşın haftalar boyunca sürebileceği iddia edildi.
Fars Haber Ajansına göre, patlamalar Tahran'ın 1, 4, 11, 13 ve 21'inci bölgelerinde meydana geldi. İlk verilere göre 1. bölgede Şehid Babayi Otoyolu ve Şehid Langari Caddesi'nde, 4. bölgede Şehid Babayi Otoyolu'nun son kısmı ve Heravi Meydanı çevresinde, 11. bölgede Hafız Caddesi ile Cumhuriyet Kavşağı'nda, 13. bölgede Piruzi Caddesi'nde, 21. bölgede Germdere civarında patlama yaşandı. Patlamaların ardından bölgedeki hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bir balistik füzenin hava savunma sistemlerince imha edilmesi sırasında düşen şarapnel parçalarının 1 kişinin yaralanmasına neden olduğu bildirildi.
Abu Dabi Medya Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, hava savunma sistemlerinin bir balistik füzeyi imha ettiği ve şarapnel parçalarının Eş-Şevamih bölgesine düştüğü kaydedildi.
Olayda Hindistan uyruklu 1 kişinin hafif yaralandığı aktarıldı.
İsrail ordusunun, İran'a yönelik saldırılarda eski mühimmat kullanmaya başladığı öne sürüldü.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ordu, İran'daki askeri üslere yönelik saldırılarda yarım asırdır depolarda tutulan ve isabet oranı düşük mühimmat kullanmaya başladı.
Ordunun, maliyetten tasarruf ve stokları tüketme amacıyla bu mühimmatları kullandığı kaydedildi.