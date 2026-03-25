Son dakika İran-ABD-İsrail savaşı: Saldırılar durmadı! Irak'ta ABD üslerine yoğun ateş... Türkiye'ye ABD mesajı

ABD–İran görüşmeleri öncesi güvensizlik krizi

ABD ile İran arasında planlanan barış görüşmeleri öncesinde taraflar arasındaki güvensizlik dikkat çekiyor. Görüşmelere doğrudan vakıf bir kaynağa göre İranlı yetkililer, ABD ile diyalog kurulması için arabuluculuk yapan ülkelere Başkan Donald Trump tarafından iki kez kandırıldıklarını ve “bir daha kandırılmak istemediklerini” iletti. Washington yönetimi ise Perşembe günü Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yüz yüze görüşmeler yapılması için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Ancak önceki iki görüşme turunda Trump’ın bir yandan anlaşma arayışından söz ederken diğer yandan İran’a yönelik sürpriz saldırılara onay vermesi, Tahran yönetiminde ciddi şüpheler oluşturdu.

İsrail’in geçen yıl haziran ayında, planlanan nükleer müzakerelerden yalnızca birkaç gün önce İran’a saldırı düzenlediği ve bu operasyonun Trump’ın desteğiyle gerçekleştiği belirtiliyor. Bunun ardından yaklaşık üç hafta önce ABD ve İran, Cenevre’de yapılan temaslarda görüşmelere gelecek hafta devam edilmesi konusunda geçici bir mutabakata vardı. Ancak söz konusu anlaşmadan yalnızca iki gün sonra ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırı düzenlediği kaydedildi.

TÜRKİYE VE ARABULUCU ÜLKELERE ABD MESAJI

İranlı yetkililerin arabulucu konumundaki Pakistan, Mısır ve Türkiye’ye, ABD’nin bölgeye askeri güç sevkiyatı ve Trump’ın büyük bir birlik takviyesi gönderme kararının barış görüşmesi teklifinin samimiyeti konusunda şüpheleri artırdığını ilettiği aktarıldı. Trump yönetimi ise askeri yığınağın müzakerelerin kötü niyetle yürütüldüğü anlamına gelmediğini savunuyor.

Trump'ın danışmanlarından biri, “Trump'ın bir eli anlaşma için açık, diğer eli ise size yumruk atmak için bekleyen bir yumruk” dedi. Beyaz Saray ayrıca müzakerelerin ciddiyetini göstermek amacıyla Başkan Yardımcısı JD Vance’in görüşmelere katılmasının da gündeme getirildiğini belirtti. İki kaynak, Witkoff’un Vance’i makamının saygınlığı ve İranlıların onu şahin olarak görmemesi nedeniyle tavsiye ettiğini söyledi.

HEM DİPLOMASİ HEM SALDIRI MASADA

Salı günü gazetecilere konuşan Trump, İranlılarla güven inşa etmeye çalıştıklarını ifade etti. “Dün gerçekten inanılmaz bir şey yaptılar. Bize bir hediye verdiler ve hediye bugün geldi. Çok büyük ve çok değerli bir hediyeydi,” dedi Trump. Başkan, ayrıntı vermeden İran’ın “hediyesinin” petrol ve doğalgazla ilgili olduğunu ve Hürmüz Boğazı’ndaki akışla bağlantılı bulunduğunu söyledi. Trump, bunun ABD’nin Tahran’da doğru kişilerle muhatap olduğunu gösterdiğini savundu ve “Yapacaklarını söylediler ve yaptılar, bunu yapabilecek tek kişiler de onlardı.” ifadelerini kullandı.

Buna karşın ABD ve İsrailli yetkililer, Washington’ın gelişmelere göre karar verebilmek için hem diplomasi hem de askeri seçenekleri aynı anda değerlendirdiğini belirtiyor. Yetkililer, görüşmeler yapılsa bile çatışmaların iki ila üç hafta daha sürebileceğini dile getirirken Beyaz Saray’dan bir yetkili Trump’ın Savunma Bakanı Pete Hegseth’e İran üzerindeki askeri baskının sürdürülmesi talimatını verdiğini açıkladı. Hegseth ise kısa süre sonra Oval Ofis’te gazetecilere “Bombalarla pazarlık yapıyoruz” dedi.