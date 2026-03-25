Son dakika İran-ABD-İsrail savaşı: Saldırılar durmadı! Irak'ta ABD üslerine yoğun ateş... Türkiye'ye ABD mesajı

Son dakika İran-ABD-İsrail savaşı: Saldırılar durmadı! Irak'ta ABD üslerine yoğun ateş... Türkiye'ye ABD mesajıGüncelleme Tarihi:
Hindistan'ın India Today televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "ABD diplomasisiyle ilgili çok felaket bir deneyim yaşadığımızı söylemeliyim. Nükleer meseleyi çözmek için müzakereler yürütürken 9 ay içinde ikinci kez saldırıya uğradık. Bu, diplomasiye ihanetti. Bu bir kez değil, iki kez yaşandı. Bu yüzden kimse ABD diplomasisine güvenemez." dedi.
ABD-İsrail'in başlattığı savaşın ardından dünya ekonomisindeki olumsuz durumun "İran'ın suçu olmadığını" söyleyen Bekayi, şu ifadeleri kullandı:
"Bölgemizde yaşananların dünya ekonomisini etkilediğini anlıyorum ancak bu bizim suçumuz değil. Siz petrol fiyatlarıyla, gıda fiyatlarıyla ilgileniyorsunuz fakat biz vatandaşlarımızın hayatıyla ilgileniyoruz. Dünya ekonomisi üzerindeki etki ve sonuçlar, doğrudan ABD ve İsrail'in İran'a ve tüm bölgeye dayattığı pervasız ve yasa dışı savaştan kaynaklanmaktadır."
İran, İsrail'in kuzeyinde bulunan Safad şehrindeki askeri karargah ve Tel Aviv, Kiryat Şimona, Beni Brak kentlerindeki hedefler ile ABD'nin Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'deki üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıkladı.
Açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyinde bulunan stratejik noktalar ve askeri merkezler Devrim Muhafızları Ordusu'nun füzeleriyle ağır ve sürekli bir saldırıda imha edildi." ifadeleri kullanıldı.
Saldırıların 80. dalgasının Lübnan'daki Hizbullah'a ve Lübnan'ın güneyindeki halkın direnişine destek amacıyla gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Bu operasyon, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından çocuk katili Siyonist rejime karşı daha önce duyurulan bir dizi operasyonun başlangıcıdır. Bu operasyonlarda, işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki ve Gazze Şeridi'ndeki Siyonist güçlerin toplanma yerleri İran ordusu tarafından hiçbir ayrım gözetilmeksizin ağır füze ve İHA saldırılarına maruz bırakılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Tel Aviv, Kiryat Şimona, Beni Brak ve ABD'nin Kuveyt'teki Ali Salim ve Arifcan üsleri ile Ürdün'deki Muvaffak Salti ve BAE'deki Şeyh İsa üssünün de füze ve saldırı İHA'larıyla hedef alındığı aktarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki bazı yetkililerle müzakere halinde oldukları yönündeki iddiasına İran Devrim Muhafızları'na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari'den cevap geldi.
Zülfikari yaptığı açıklamada Trump'a seslenerek, "İç çatışmalarınızın seviyesi kendi kendinizle müzakere etme noktasına mı ulaştı?" ifadesini kullandı. Trump'ın İran'ın anlaşma yapmak istediği yönündeki ifadelerine atıfta bulunan Zülfikari, "Başarısızlığınızı bir anlaşma olarak adlandırmayın" dedi.
Petrol fiyatlarının ve eski düzenin İran istediği zaman normale döneceğini söyleyen Zülfikari, "Bu, İran halkına karşı harekete geçme düşüncesi kirli zihinlerinizden tamamen silindiğinde gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı. Zülfikari, Trump'a, "İlk günden beri ve şu anda da olduğu gibi bizim gibiler, senin gibi biriyle asla anlaşamaz. Ne şimdi, ne de gelecekte" cevabını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner’in, İran ile savaşı sona erdirmek amacıyla 15 maddelik bir plan hazırladığı öne sürüldü.
İsrail’in Kanal 12 televizyonuna dayandırılan haberde, söz konusu taslakta yer alan başlıklar dikkat çekti.
Taslakta İran'ın nükleer programına ilişkin sert şartlar öne çıkıyor.
Planın dikkat çeken bir diğer başlığı ise İran'ın bölgesel politikalarına ilişkin maddeler oldu.
Taslakta Hürmüz Boğazı ve balistik füze programına ilişkin maddeler de yer aldı.
Anlaşma taslağında İran'a yönelik yaptırımlar ve sivil nükleer faaliyetler de düzenleniyor.
İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırılarını sürdürüyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gece boyunca ülkenin doğusunu hedef alan en az 1 balistik füze ve 20’yi aşkın İHA saldırısının önlendiği bildirildi.
Kuveyt ordusu ise, günün erken saatlerinde yapılan ve Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda yangına yol açan İHA saldırısının ardından, ülkenin bir kez daha düşman füzelerine ve İHA’larına hedef olduğunu duyurdu. Kuveyt hava savunma sistemlerinin düşman unsurları önlemek için devreye girdiği belirtildi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı da yeni saldırılar nedeniyle ülkenin birçok yerinde sirenlerin çaldığını açıklayarak, vatandaşlarına güvenli alanlara sığınma uyarısı yaptı. Son saldırılarda can kaybı ya da maddi hasar meydana gelip gelmediği konusunda detaylı bilgi verilmedi.
ABD ile İran arasında planlanan barış görüşmeleri öncesinde taraflar arasındaki güvensizlik dikkat çekiyor. Görüşmelere doğrudan vakıf bir kaynağa göre İranlı yetkililer, ABD ile diyalog kurulması için arabuluculuk yapan ülkelere Başkan Donald Trump tarafından iki kez kandırıldıklarını ve “bir daha kandırılmak istemediklerini” iletti. Washington yönetimi ise Perşembe günü Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yüz yüze görüşmeler yapılması için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Ancak önceki iki görüşme turunda Trump’ın bir yandan anlaşma arayışından söz ederken diğer yandan İran’a yönelik sürpriz saldırılara onay vermesi, Tahran yönetiminde ciddi şüpheler oluşturdu.
İsrail’in geçen yıl haziran ayında, planlanan nükleer müzakerelerden yalnızca birkaç gün önce İran’a saldırı düzenlediği ve bu operasyonun Trump’ın desteğiyle gerçekleştiği belirtiliyor. Bunun ardından yaklaşık üç hafta önce ABD ve İran, Cenevre’de yapılan temaslarda görüşmelere gelecek hafta devam edilmesi konusunda geçici bir mutabakata vardı. Ancak söz konusu anlaşmadan yalnızca iki gün sonra ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırı düzenlediği kaydedildi.
TÜRKİYE VE ARABULUCU ÜLKELERE ABD MESAJI
İranlı yetkililerin arabulucu konumundaki Pakistan, Mısır ve Türkiye’ye, ABD’nin bölgeye askeri güç sevkiyatı ve Trump’ın büyük bir birlik takviyesi gönderme kararının barış görüşmesi teklifinin samimiyeti konusunda şüpheleri artırdığını ilettiği aktarıldı. Trump yönetimi ise askeri yığınağın müzakerelerin kötü niyetle yürütüldüğü anlamına gelmediğini savunuyor.
Trump'ın danışmanlarından biri, “Trump'ın bir eli anlaşma için açık, diğer eli ise size yumruk atmak için bekleyen bir yumruk” dedi. Beyaz Saray ayrıca müzakerelerin ciddiyetini göstermek amacıyla Başkan Yardımcısı JD Vance’in görüşmelere katılmasının da gündeme getirildiğini belirtti. İki kaynak, Witkoff’un Vance’i makamının saygınlığı ve İranlıların onu şahin olarak görmemesi nedeniyle tavsiye ettiğini söyledi.
HEM DİPLOMASİ HEM SALDIRI MASADA
Salı günü gazetecilere konuşan Trump, İranlılarla güven inşa etmeye çalıştıklarını ifade etti. “Dün gerçekten inanılmaz bir şey yaptılar. Bize bir hediye verdiler ve hediye bugün geldi. Çok büyük ve çok değerli bir hediyeydi,” dedi Trump. Başkan, ayrıntı vermeden İran’ın “hediyesinin” petrol ve doğalgazla ilgili olduğunu ve Hürmüz Boğazı’ndaki akışla bağlantılı bulunduğunu söyledi. Trump, bunun ABD’nin Tahran’da doğru kişilerle muhatap olduğunu gösterdiğini savundu ve “Yapacaklarını söylediler ve yaptılar, bunu yapabilecek tek kişiler de onlardı.” ifadelerini kullandı.
Buna karşın ABD ve İsrailli yetkililer, Washington’ın gelişmelere göre karar verebilmek için hem diplomasi hem de askeri seçenekleri aynı anda değerlendirdiğini belirtiyor. Yetkililer, görüşmeler yapılsa bile çatışmaların iki ila üç hafta daha sürebileceğini dile getirirken Beyaz Saray’dan bir yetkili Trump’ın Savunma Bakanı Pete Hegseth’e İran üzerindeki askeri baskının sürdürülmesi talimatını verdiğini açıkladı. Hegseth ise kısa süre sonra Oval Ofis’te gazetecilere “Bombalarla pazarlık yapıyoruz” dedi.
Irak'taki "İslami Direniş" olarak bilinen silahlı grup, Irak ve bölgedeki ABD üslerini hedef alan 23 saldırı düzenlediğini açıkladı. Grup tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde "Irak ve bölgedeki işgal (ABD) üslerine karşı" insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle 23 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı, askeri güçlerinin "güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğu bölgelerde" 6 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.
İsrail ordusu, onlarca askeri hedefi kapsayan geniş kapsamlı hava saldırılarında İran'ın orta kesimindeki İsfahan şehrinde bulunan ülkenin en önemli patlayıcı fabrikasını hedef aldığını iddia etti. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail Hava Kuvvetlerinin gün içinde İsfahan’da İran’a ait üretim altyapılarına yönelik geniş çaplı hava saldırıları düzenlediğini ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Batı ülkelerini İran’a yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmakla suçlayarak, "Uluslararası hukuk ölmüştür." dedi. "Uluslararası hukuk ölmüştür. Bunun nedeni ise Batı’nın Gazze ve Ukrayna konusunda uyguladığı çifte standartlar ve İsrail-ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı konusundaki sessizliğidir." diyen Arakçi, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’a "İranlılara karşı yapılan ihlalleri kınadığı için" teşekkür etti.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Bahreyn, İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarını (İHA) engellediklerini açıkladı. BAE Savunma Bakanlığı, İran’ın 5 balistik füze ve 17 İHA fırlattığını, bunların tamamının hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurdu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ise İran kaynaklı 35 İHA'nın Doğu Bölgesi'nde engellenerek imha edildiğini bildirdi. Kuveyt ordusu da İran'dan fırlatılan füze ve İHA'nın engellendiğini açıkladı, ancak sayıya ilişkin detay paylaşmadı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran saldırıları kapsamında dün sabah saatlerinden itibaren 4 kez hava saldırısı sirenlerinin çaldığını belirterek halka sığınaklara yönelmeleri çağrısı yaptı.
İran Ordusu, Irak’ta Erbil Havalimanı’ndaki ABD üssüne karadan karaya füzelerle saldırı yapıldığını duyurdu. İran resmi ajansı IRNA’nın yayımladığı ordu bildirisine göre, Erbil Havalimanı’nda bulunan ABD üssüne füze ile saldırı yapıldı. Saldırıda, karadan karaya füzeler kullanıldı. Havalimanında bulunan ABD güçleri ile İran’da faaliyet yürüten Erbil’deki muhalif Kürt grupların bulunduğu yer hedef alındı. Açıklamada, Erbil Havalimanı'nda hedef alınan bölgenin, ABD güçlerinin önemli destek ve komuta merkezlerinden biri olduğu, burada askeri teçhizat ve sistemler bulunduğu ileri sürüldü. Irak'ın Erbil kentinde insansız hava araçlarıyla birden fazla noktaya saldırı düzenlendi, vurulan bir binada yangın çıktı.
ABD-İsrail saldırılarının sürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından kentin doğusunda dumanlar yükselirken İran hava savunma sistemlerinin aktif olduğu görüldü. Öte yandan İsrail ordusu, Tahran genelinde birden fazla noktaya saldırı başlattığını açıkladı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, İran'ın, bugün Buşehr Nükleer Enerji Santrali tesislerine bir başka füzenin isabet ettiğini bildirdiği aktarıldı.
İran’ın açıklamasına göre santralde herhangi bir hasar meydana gelmediği ve personelden yaralanan olmadığı bildirildi. Açıklamada ayrıca UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin ifadelerine yer verildi.
Grossi, "çatışma" sırasında nükleer güvenlik risklerini önlemek için azami itidal gösterilmesi çağrısını yineledi.
İran Atom Enerjisi Kurumu, bugün akşam saatlerinde, ABD-İsrail'in Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne düzenlediği saldırıda santral sahasına füze isabet ettiğini, saldırıda teknik hasar ya da can kaybı yaşanmadığını bildirmişti.
Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr Nükleer Enerji Santrali 17 Mart'ta da saldırıya uğramış, saldırı sonucunda can ve mal kaybı yaşanmamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'daki nükleer santrallerin hedef alınmasının "son derece tehlikeli" olduğunu belirterek, "Bu, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir." uyarısında bulunmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, İran ile ateşkes konusuyla ilgili olarak, "İran'da doğru kişilerle konuşuyoruz. Onlar bizimle anlaşma istiyorlar. İran'ın füzeleri tükendi. Savaşı biz kazandık" dedi.
Diğer yandan Trump'ın İran'la görüşmelere ilişkin söylediği bazı cümleler basın mensupları arasında merak uyandırdı.
İranlılarla müzakereler sürerken kendilerine bir hediye gönderildiğini anlatan ABD Başkanı, "(İran) Dün gerçekten harika bir şey yaptılar. Bize bir hediye gönderdiler. Hediye bugün elimize ulaştı, çok büyük ve kıymetli bir hediyeydi. Hediyenin ne olduğunu söylemeyeceğim." diye konuştu.
Trump daha sonra konuşmasının devamında, söz konusu hediyenin "petrol ve doğalgazla ilgili bir şey" olduğunu ve nükleer ile ilgili olmadığını söylemekle yetindi.
NATO'dan daha fazla yardım beklentisi
Trump, bölgedeki müttefiklerinden beklediği desteği görüp görmediği yönündeki bir soruya yanıt verirken, Körfez ülkelerinden destek gördüğünü ancak NATO ülkelerinden yeterince görmediğini söyledi.
"Açıkçası Körfez'deki müttefiklerimiz şu ana dek oldukça iyi iş çıkardılar." diyen Trump, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn ve Kuveyt gibi ülkelerin İran tarafından "güçlü şekilde" hedef alındığını belirtti.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kendisinden İran konusunda "daha fazla şey yapmasını" isteyip istemediği sorusunu Trump, "Evet, kendisi bir savaşçı. Suudi Arabistan da bizimle birlikte savaşıyor." diye yanıtladı.
Hürmüz Boğazı mesajı
ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı ile ilgili bir soruya cevaben de askeri olarak İran'a büyük zarar verdiklerini ve bölgede istedikleri şeyi yapabileceklerini iddia ederek, "İstediğimiz her şeyi biz kontrol edeceğiz." yorumunu yaptı ancak bu konuda detaya girmedi.
ABD Başkanı, "Biz bu savaşı kazandık, sanırım bunu sona erdireceğiz." şeklinde konuştu.