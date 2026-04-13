Son dakika İran-ABD-İsrail savaşı... İran'a ambargo bugün başlıyor! Trump: İran petrol satamayacak
Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, Başçavuş Abbas Hasan Kasım'ın, İsrail'in 8 Nisan'da Baalbek kentine bağlı Şemsitar beldesine gerçekleştirdiği saldırıda aldığı yaralar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Pakistan’da gerçekleştirilen üst düzey barış görüşmeleri anlaşma sağlanamadan sona ererken, bölge ülkeleri ABD ile İran’ı yeniden müzakere sürecine dahil etmek için diplomatik girişimlerini artırdı. Konuya ilişkin bilgi veren yetkililer, The Wall Street Journal gazetesine yaptıkları açıklamada, İslamabad’daki zirvenin ABD ve İranlı temsilciler arasında bugüne kadar kurulan en üst düzey doğrudan temas olduğunu ancak derin görüş ayrılıklarının giderilemediğini ifade etti.
Yetkililerin aktardığına göre, taraflar arasındaki temel anlaşmazlıklar İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun geleceği, Tahran yönetiminin yurtdışında dondurulmuş yaklaşık 27 milyar dolarlık varlığın serbest bırakılması talebi ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik şartlarda yoğunlaştı. Raporda, İran hükümetinin uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sınırlandırma veya mevcut stokları azaltma gibi alternatif öneriler sunduğu ancak tarafların bu tekliflerde uzlaşma sağlayamadığı kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews askeri üssünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran’a ABD doğu saati ile yarın 10:00’da başlayacak bir ambargo uygulayacaklarını hatırlatan Trump, "Diğer ülkeler de bu konuda çalışıyor. Böylece İran petrol satamayacak ve bu önlem çok etkili olacak" dedi. İran’ın çok kötü durumda ve çaresiz olduğu yönündeki iddialarını yineleyen Trump, "İran, hiçbir şekilde nükleer silahlara sahip olmayacak. Bunu hâlâ istiyorlar ve geçen gece açıkça belirttiler. Ancak, İran nükleer silahlara sahip olmayacak" diye konuştu.
'SÖZ VERDİLER AMA YAPMADILAR'
Trump, İran’ın ABD ile müzakerelere dönüp dönmeyeceği yönündeki bir soruya, "Onların geri gelip gelmemesi umurumda değil. Geri gelmezlerse de sorun yok" yanıtını verdi. İran’ın askeri kapasitesini yok ettiklerini öne süren Trump, "Hürmüz Boğazı’nı açacakları konusunda söz verdiler. Ama bunu yapmadılar. Yalan söylediler" ifadelerini kullandı. Trump, İran’da düşürülen F-15E savaş uçağının operasyonla kurtarılan 2 pilotunun sağlık durumu hakkındaki soruya, "Çok iyi durumdalar ve onlarla çok gurur duyuyoruz" yanıtını verdi.
'NATO BİZE DESTEK OLMADI'
Trump, NATO’nun ABD’ye yeterince destek vermediğini belirterek, "NATO'dan yana çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bize destek olmadılar. NATO için trilyonlarca dolar ödüyoruz ve bize destek olmadılar. Bu konuyu detaylı şekilde değerlendirmemiz gerekecek" eleştirisinde bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu. Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 47 yılın en üst düzeyde yürütülen yoğun görüşmelerinde İran, savaşı sona erdirmek amacıyla ABD ile iyi niyet çerçevesinde temas kurdu. Ancak İslamabad Mutabakat Zaptı’na sadece birkaç adım kala maksimalist talepler, sürekli değişen şartlar ve abluka ile karşılaştık. Hiçbir ders alınmamış. İyi niyet, iyi niyet doğurur. Düşmanlık ise düşmanlık doğurur" ifadelerini kullandı.
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının bugün başlayacağı belirtildi.
"CENTCOM güçleri, Başkan’ın (Donald Trump) talimatına uygun olarak, 13 Nisan saat 10.00’da (ABD Doğu Saati) İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik abluka uygulamaya başlayacaktır." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu deniz ablukasının, Basra Körfezi ve Umman Körfezi’ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan bütün ülkelerin gemilerine karşı "tarafsız şekilde" uygulanacağı vurgulandı.
Açıklamada ayrıca, CENTCOM güçlerinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek İran dışındaki limanlara giden veya bu limanlardan gelen gemilerin seferlerinin ise engellenmeyeceği kaydedildi.
İran basınına göre, Sözcü Telayi Nik, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Nik, açıklamasında, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü sonsuza kadar İran'ın ve bölgenin elinde kalacak." dedi.
ABD ve İsrail'in, İran'daki sistemi devirmek için ortaya koyduğu çabanın başarısızlığa uğradığını ve bunun İran'ı daha güçlü ve sağlam hale getirdiğini savunan Telayi Nik, "Bu savaş sırasında düşmanın en gelişmiş uçakları zarar gördü ve yok oldu." ifadesini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile İran arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yürütülen müzakereler hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. ABD tarafının "aşırı" taleplerine dikkat çeken Pezeşkiyan, "Eğer ABD yönetimi dayatmacı tutumundan vazgeçer ve İran halkının haklarına saygı gösterirse, anlaşmaya ulaşmak için mutlaka yollar bulunacaktır" ifadelerini kullandı. İran müzakere heyetine de teşekkür eden Pezeşkiyan, "Müzakere heyeti üyelerine, özellikle de kardeşim Galibaf’a kolaylıklar diliyorum" dedi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Savaşı seçerseniz, savaşırız. Mantıkla gelirseniz, mantıkla yanıt veririz. Tehdide boyun eğmeyeceğiz. İrademizi test ederseniz daha büyük ders veririz." açıklamasını yaptı.