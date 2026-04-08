Son dakika İran-ABD-İsrail savaşı... İran zafer ilan etti: Netanyahu'dan kısmi ateşkes açıklaması

Son dakika İran-ABD-İsrail savaşı... İran zafer ilan etti: Netanyahu'dan kısmi ateşkes açıklamasıGüncelleme Tarihi:
Umman, İran ile ABD arasında yapılan ateşkes açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, krizi tamamen sona erdirecek çözümler bulmak için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformundan İran'la varılan ateşkes ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ateşkesin sağlanmasını "Dünya barışı için büyük bir gün" olarak nitelendiren Trump, İran dahil herkesin savaştan bıktığını ve barış istediğini ifade etti.
Bundan sonra yaşanacak gelişmelere ilişkin ipuçları veren Trump, "ABD, Hürmüz Boğazı’ndaki trafik yoğunluğunun yönetilmesine yardımcı olacak. Pek çok olumlu adım atılacak. Büyük paralar kazanılacak. İran yeniden yapılanma sürecini başlatabilir" dedi.
"ORTA DOĞU'NUN ALTIN ÇAĞI OLABİLİR"
Buna rağmen tetikte kalmayı sürdüreceklerini ve bölgede olacaklarını vurgulayan Trump, "Ve her şeyin yolunda gitmesini sağlamak için İran’ı yakından takip edeceğiz. Her şeyin yolunda gideceğinden eminim. Tıpkı ABD'de yaşadığımız gibi, bu Orta Doğu'nun altın çağı olabilir" ifadelerini kullandı.
İsrail'in, güneydeki Sur kentine bağlı el-Hinye ve el-Mansuri bölgelerini obüs toplarıyla hedef aldığı bildirildi. İsrail ordusunun Sur kentinde yer alan Hiram Hastanesi yakınındaki bir binaya düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi.
Güneydeki Nebatiye kentine bağlı Şakra beldesinde de sağlık ekiplerine ait bir noktanın hedef alındığı bilgisi verilirken, söz konusu saldırıda bazı kişilerin yaralandığı ifade edildi. İsrail savaş uçaklarının güneyde yer alan er-Reyhan beldesini de bombaladıkları kaydedildi.
Pakistan Başbakanı Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın taraflarının ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını bildirmekten "memnuniyet duyduğunu" belirtti. "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki 2 haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgeleri de kapsadığını belirten Şerif, bu kararın "hemen yürürlüğe girdiğini" aktardı.
Şerif, ateşkes kararını "sağduyulu bir adım" olarak tanımlarken, bu konuda ülkelerin liderlerine "en derin şükranlarını sunduğunu" kaydetti. Müzakereleri ilerletmek üzere ülkelerin heyetlerini 10 Nisan'da İslamabad'a davet eden Şerif, "Her iki taraf da olağanüstü bir sağduyu ve anlayış sergilemiş ve barış ile istikrarın sağlanması için yapıcı bir şekilde çaba göstermeye devam etmiştir. 'İslamabad Görüşmeleri'nin sürdürülebilir bir barışa ulaşılmasında başarılı olmasını yürekten umuyoruz ve önümüzdeki günlerde daha fazla müjdeli haber paylaşmayı diliyoruz." ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili duyurduğu 2 haftalık ateşkesi destekledikleri ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, Pakistan’ın arabuluculuğunda ABD, İsrail ve İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından açıklamada bulundu. Konsey, "İran, ABD'yi 10 maddelik planını kabul etmeye zorlayarak tarihi bir zafer elde etti. ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü, nükleer zenginleştirme hakkını ve tüm yaptırımların kaldırılmasını kabul etti" dedi. Müzakerelerin "ABD tarafına tam bir güvensizlik içinde" 10 Nisan Cuma günü Pakistan’ın başkenti İslamabad'da başlayacağını duyuran Konsey, "İran bu müzakereler için iki hafta süre ayıracaktır. Bu süre, tarafların anlaşmasıyla uzatılabilir" dedi.
Trump, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği açıklamasının ardından "açıklama sahte" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la 2 haftalık ateşkes sağlandığı yönündeki açıklamasının yankıları sürerken, bölgede dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail basını, Trump’ın açıklamasının ardından, İran’dan İsrail’e yeni bir balistik füze saldırısı yapıldığını, Kudüs ve İsrail'in orta kesimlerinde sirenlerin çaldığını bildirdi. Saldırının herhangi bir yaralanma ya da can kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.
İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in orta kesimindeki Petah Tikva ile güneyindeki Birüssebi kentlerine füze parçaları isabet etti.
Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da, İran'ın misilleme saldırıları nedeniyle uyarı sirenlerinin çaldığı bildirildi.
Öte yandan İranlı yetkililer, ateşkesin yeni lider Mücteba Hamaney tarafından onaylandığını açıkladı. İran'dan yapılan açıklamada "ABD'yi ezici bir yenilgiye uğrattık. Trump ateşkese mecbur kaldı. ABD bize tazminat ödeyecek. ABD çöküş ve çaresizlik içerisinde." ifadeleri kullanıldı.
ARAKÇİ'DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "15 gün (ateşkes süresince) boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişler, İran ordusu ile koordineli bir şekilde mümkün olacak." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelere ilişkin önemli bir duyuru yaptı.
“İKİ TARAFLI BİR ATEŞKES OLACAK”
Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in öncülüğünde, iki ülke arasında yürütülen müzakerelerin olumlu sonuç verdiğini belirtti. ABD Başkanı, Pakistan'ın bu gece olası saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini ifade ederek, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır. Ateşkes ABD için tam bir zafer. İran'ı ateşkese Çin ikna etti." ifadelerini kullandı.
“İRAN'DAN 10 MADDELİK BİR TEKLİF ALDIK”
İran'daki askeri hedeflerini zaten gerçekleştirdiğini savunan ve İran'la "uzun vadeli" bir barış konusunda anlaşmaya yakın olduklarını belirten Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Geçmişte ABD ile İran arasındaki ihtilafların neredeyse tamamının mutabakat ile sonuçlandığını kaydeden Trump, "Bu iki haftalık süre, anlaşmanın son halini almasına ve tamamlanmasına imkan verecektir." ifadesini kullandı. Trump ayrıca, Orta Doğu'daki ülkeleri temsilen "uzun vadeli bir sorunun çözülmesinin" kendisi için bir onur olacağını sözlerine ekledi.
İSRAİL DE 2 HAFTALIK ATEŞKESE UYACAK
Adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, İsrail’in de ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu İran’la 2 haftalık ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. ABD’nin ardından İsrail’in de İran ile ateşkesi kabul ettiği bildirildi. Adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisi, İsrail’in de ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu İran’la 2 haftalık ateşkesi bir parçası olduğunu ve İsrail'in müzakereler sürerken saldırıları askıya almayı kabul ettiğini belirtti.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İran arasında yürütülen müzakerelerin "güçlü şekilde ilerlediğini" bildirdi.
Paylaşımında, Şerif, "Orta Doğu'da devam eden savaşın barışçıl bir şekilde çözümü için diplomatik çabalar istikrarlı, güçlü ve etkili bir şekilde ilerlemekte ve yakın gelecekte somut sonuçlara yol açma potansiyeli taşımakta." ifadesini kullandı.
Şahbaz Şerif, şunları kaydetti:
"Diplomasinin kendi seyrinde ilerlemesine izin vermek için, Başkan Trump'tan süreyi iki hafta daha uzatmasını içtenlikle rica ediyorum. Pakistan, iyi niyet göstergesi olarak İranlı kardeşlerimizden Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açmalarını samimiyetle rica etmekte."
Başbakan Şerif, bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın sağlanması amacıyla "diplomasinin, savaşı kesin olarak sona erdirmesine" imkan tanınması için "tüm savaşan tarafların" iki hafta boyunca ateşkesi uygulamaları çağrısında bulundu.