Son dakika İran - ABD - İsrail savaşı: Netanyahu'dan İran'a yeni tehdit: Birçok sürprizimiz var.. İran'dan 'Hürmüz' çıkışı: Geçişler eskisi gibi olmayacak
İran, İsrail'in kuzey ve orta kesimlerindeki Beyt Şemeş, Tel Aviv ve Batı Kudüs gibi yerlerin yanı sıra, ABD'nin Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Bahreyn'deki üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 'Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun 59. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini duyurdu.
Saldırıda İmad, Fettah, Hacı Kasım füzeleri ve silahlı insansız hava araçları kullanıldığı kaydedildi.
FÜZELER TREN İSTASYONUNA VE OTOBÜSLERE İSABET ETTİ
İran'dan İsrail'e atılan füzeler nedeniyle Holon kentindeki bir tren istasyonu ve park halindeki otobüsler zarar gördü.
Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. NATO müttefiklerinin çoğundan, ABD'nin ve İsrail'in İran'a yönelik yürüttüğü askeri operasyona dahil olmak istemedikleri yönünde bilgi aldığını aktaran Trump, "Oysa neredeyse her ülke, yaptıklarımıza şiddetle katılıyordu ve İran'ın hiçbir şekilde, hiçbir koşulda nükleer silaha sahip olmasına izin verilemezdi." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, "Ancak bu davranışları beni şaşırtmadı çünkü her yıl bu ülkeleri korumak için yüz milyarlarca dolar harcadığımız NATO’yu her zaman tek yönlü bir yol olarak gördüm. Biz onları koruyacağız ama onlar bizim için hiçbir şey yapmayacak, özellikle de ihtiyaç duyduğumuzda." yorumunu yaptı.
“NATO ÜLKELERİNİN YARDIMINA İHTİYACIMIZ YOK”
İran'ın ordusunu ve farklı kademelerdeki liderlerini yok ettiklerini öne süren Trump, "Böylesine büyük bir askeri başarı elde etmiş olmamız nedeniyle artık NATO ülkelerinin yardımına 'ihtiyacımız' yok ya da istemiyoruz. Asla ihtiyacımız olmadı. Aynı şekilde Japonya, Avustralya veya Güney Kore'nin de yardımına ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, daha önce verdiği bir röportajda, NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamamasının "NATO'nun geleceği için çok kötü" olacağı uyarısında bulunmuştu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'a yönelik yeni açıklamalarda bulunduğu bildirildi.
El Cezire'de yer alan habere göre Netanyahu, “İran rejimini istikrarsızlaştırıyoruz ve İran halkına bu rejimi devirme fırsatı vermeyi umuyoruz” ifadelerini kullandı.
İsrail’in İran’a yönelik planlarına da değinen Netanyahu, operasyonların süreceğine işaret eden Netanyahu, “İran için açıklamayacağımız birçok sürprizimiz var” dedi.
Açıklamasında dikkat çeken bir iddiada bulunan Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:
“Bugün İran’da, Ali Laricani’yi ve Besic Güçleri Komutanını öldürdük.”
İran halkının rejime karşı hareketlenmesini desteklediklerini kaydeden Netanyahu, “İran halkının rejime karşı harekete geçmesine yardımcı olmak için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.
Netanyahu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:
“Zafer elde etmeye kararlıyız ve Amerika’nın yanında küresel bir süper güç olacağımız ana çok yaklaştık.”
İran'ın Moskova Büyükelçisi, yeni Yüksek Lider Hamaney'in tıbbi tedavi için Rusya'da olduğu iddialarını yalanladı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat günü düzenlediği saldırıda, Hamaney'in yaralandığı ve tedavi için gizlice Rusya'ya götürüldüğü iddia edilmişti.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Orta Doğu'daki siyasi ve ekonomik güvenliğin artık sadece Müslüman ülkeler tarafından sağlanması gerektiğini vurgulayarak, ABD'nin bölgeyi terk etmesi gerektiğini kaydetti. Kalibaf, boğazın statüsünün kalıcı olarak değiştiğini belirterek "Hürmüz geçişi eskisi gibi olmayacak" açıklamasında bulundu.
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı bazı bölgelere hava saldırıları düzenledi. Nebatiye’ye bağlı Taybe, Kefr Tabbnit ve Habuş beldelerine gerçekleştirilen saldırıların ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı’ndan İran saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Bakanlık açıklamasında, bugün İran’dan ülke topraklarına fırlatılan 10 balistik füzenin ve 45 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlık açıklamasında, "BAE hava savunması, İran’ın açık saldırganlığının başlamasından bu yana toplam 314 balistik füze, 15 seyir füzesi ve bin 672 İHA’yı engelledi. Bu saldırılar sonucunda, 2 asker ve Pakistan, Nepal, Bangladeş ve Filistin uyruklu 6 kişi yaşamını yitirdi" ifadeleri kullanıldı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, Lübnan'daki gelişmelerden derin endişe duyduklarını belirterek, İsrail'in kara harekatının mevcut durumu daha da kötüleştireceği uyarısında bulundu. Lübnan'da insani durumun "dramatik" olduğunu ifade eden El Anouni, ülkede 900 bin kişinin yerinden edildiğini, bunun Lübnan halkının yüzde 20'sini oluşturduğunu dile getirdi.
Sivillerin en ağır bedeller ödemek zorunda kaldığına dikkati çeken El Anouni, siviller, sivil altyapı, sağlık ve insani yardım merkezlerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. El Anouni, söz konusu saldırıların hemen son bulması gerektiğinin altını çizerek, İsrail ve Lübnan'ın müzakere masasına geri dönmesi gerektiğini ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Hürmüz Boğazı'ndaki durumun ABD-İsrail'in İran'a karşı açtığı savaşın bir sonucu olduğunu bildirdi. Arakçi, uluslararası toplumun dikkatinin "güvensizliğin ana kaynağına, yani Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejimin askeri saldırganlığına" çekilmesi gerektiğini ifade etti.
Guterres ile telefonda görüşen Arakçi ABD ve İsrail'in İran'a karşı askeri saldırganlığının BM Şartı ve uluslararası hukuk temel ilkelerini ağır bir şekilde ihlal ettiğini kaydetti. Arakçi, BM'nin ve Genel Sekreterin bu saldırganlığı kesin ve açık bir şekilde kınama ve saldırganları BM Şartının 7. bölümü uyarınca hesap verebilir hale getirme sorumluluğunu hatırlattı.
Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiklerin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamamasının "NATO'nun geleceği için çok kötü" olacağına dair açıklamasına ilişkin, "İran'a asker göndermeyeceğiz, bu çatışma güvenliğimizi doğrudan etkilemiyor." dedi.
İsrail ordusu, İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattığını bildirdi. İsrail ordusunun açıklamasında, İran devletine ait altyapının hedef alınacağı kaydedildi.
İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdü. İsrail'in saldırı düzenlediği Lübnan'ın başkenti Beyrut vuruldu. Beyrut'a düzenlenen saldırı noktasından dumanlar yükseldi.
İran, ABD-İsrail hedeflerine yönelik katı ve sıvı yakıtlı çoklu savaş başlıkları ve silahlı insansız hava araçlarıyla etki odaklı ve hedefli saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberinde, "Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun etki odaklı ve hedefli operasyonlarının yeni turu, bugün şafak vakti süper ağır ve nokta vuruşlu hassas sistemler, katı ve sıvı yakıtlı çeşitli savaş başlıkları ve yıkıcı insansız hava araçlarıyla başladı." ifadelerine yer verildi.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı istihbarat birimleri Hürmüzgan eyaletinde ABD-İsrail bağlantılı hücrelere operasyon düzenledi. Haberde, "Siyonist rejim ve suçlu Amerika'nın 55 paralı unsuru Hürmüzgan eyaletinde tespit edilerek gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.
Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kakaiyya el-Cisr bölgesine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi. Araç ve motosikletle seyir halindeki 5 Lübnan Silahlı Kuvvetleri mensubunun hedef alındığı saldırıda, 1 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin ise yaralandığı belirtildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'yi öldürüldüklerini bildirdi.
IDF'ten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri ve rejimin fiili lideri Ali Laricani öldürüldü.
Yıllar boyunca Laricani, İran rejimi liderliğinin en kıdemli ve deneyimli isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu ve dini lider Ali Hamaney'in yakın bir çalışma arkadaşıydı.
İran terör rejimine karşı gerçekleştirilen ülkedeki son protestolar sırasında Laricani, İranlı protestoculara karşı gerçekleştirilen katliamı bizzat denetlemişti."
🔴Ali Larijani, Secretary of Iran’s Supreme National Security Council and the regime’s effective leader, has been eliminated.— Israel Defense Forces (@IDF) March 17, 2026
Throughout the years, Larijani was considered one of the most veteran and senior figures within the Iranian regime leadership, and was a close associate… pic.twitter.com/kBIgSSGBm0
Birleşmiş Milletlerin (BM) Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü Imran Riza, İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'da sivillerin çok büyük bir bedel ödediğini ve yerinden edilmelerin inanılmaz derecede hızlı şekilde arttığını belirtti.
Riza, Lübnan'da son 15 günde 2 bin 200'den fazla saldırı yaşandığı bilgisini vererek, şunları dile getirdi:
"Lübnan Sağlık Bakanlığına göre saldırılar nedeniyle 886 kişi öldü, 2140'tan fazla kişi yaralandı. Ölenlerin en az 107'si çocuk. Siviller çok büyük bir bedel ödüyor ve yerinden edilme inanılmaz derecede hızlı bir şekilde artıyor. (Yerinden edilenler) Şu anda bu sayı bir milyonu aşıyor, bir milyon 49 bin kişi. Bunlar kendi kendine kayıt yaptıranlar ve toplam sayının aslında bundan daha fazla olmasını bekliyoruz."
İsrail tarafından bir dizi yerinden edilme emrinin verildiğini hatırlatan Riza, bunların sayısının her geçen gün arttığını ve yerinden edilen insanların üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.
İsrail'in kuzeyine düzenlenen misilleme saldırısının ardından İsrail genelinde 2. kez alarm verildi.
CNN Türk yayınına yansıyan görüntülerde, Tel Aviv semalarında 2 İran füzesine müdahale edilmesi sonucu patlamalar yaşandığı görüldü.
İran'ın İsrail topraklarına yönelik füze fırlatması üzerine ülkenin kuzeyinde sirenler çaldı, başkent Kudüs'te ise bir dizi patlama sesi duyuldu. İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.
İsrail ordusundan İran saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "IDF, İran'dan İsrail topraklarına fırlatılan füzeleri tespit etti. Savunma sistemleri, bu tehdidi önlemek için devreye girdi" ifadelerine yer verildi.
AFP muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre, İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldıktan kısa süre sonra Kudüs'ten uzak patlama sesleri duyuldu.
İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni fotoğrafını paylaştı.
Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda "Başbakan Binyamin Netanyahu, İran rejiminin üst düzey yetkililerinin ortadan kaldırılması emrini veriyor." ifadeleri yer aldı.
Photo: Prime Minister Benjamin Netanyahu ordering the elimination of senior Iranian regime officials. pic.twitter.com/av6rIqNOFt— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 17, 2026
İran medyası, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın öldürüldüğünü iddia ettiği İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin mesajını paylaştı.
Laricani’nin mesajında şu ifadeler kullanıldı:
"İran ordusu deniz komutanlarının ve asil İran milletinin fedakar evlatlarının şehadeti, bu mücadele döneminde Allah’ın rahmet ve rızasına kavuşmuştur.
"BU ŞEHADETLER İRAN MİLLETİNİ BİRLEŞTİRECEK"
Zannetmeyin ki bu acı bizi sarsacak. Aksine bu şehadetler İran milletini daha da birleştirecektir. Bu şehadetler yıllardır süre gelen İslam cumhuriyetinin temellerini daha da sağlamlaştıracaktır."
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri ve ülkedeki Yüksek Liderden sonraki en üst düzey yetkili olan Ali Laricani'nin öldürüldüğünü iddia etti.
Katz, Laricani'nin Tahran'da suikaste uğradığını öne sürdü.
שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר: עלי לאריג'אני, מזכיר המל"ל האיראני והדמות הבכירה במדינה אחרי המנהיג העליון, חוסל הלילה בטהראן@ItayBlumental @ela1949 @SuleimanMas1 https://t.co/DoynVDSaxC— כאן חדשות (@kann_news) March 17, 2026
İran, henüz Laricani'nin öldürüldüğüne ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. İran medyası, Laricani'nin bir mesaj yayınlayacağını bildirdi.
Laricani, son olarak geçtiğimiz cuma günü başkent Tahran'da düzenlenen Kudüs Günü yürüyüşünde kalabalıkların arasında görüntülenmişti.
İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde yer alan Cevadiye ve Beryanek bölgesinde, ABD-İsrail'in saldırıları sonucu büyük hasar oluştu. Saldırılar sonucu Cevadiye'de 3 bina tamamen kullanılamaz hale gelirken çevrede yer alan birçok evde de ciddi hasar oluştu.
Cevadiye'deki saldırının görgü tanıkları, saldırılar sonucu aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını söyledi. Evleri hasar alan İranlılar, bir yandan sağlam kalan eşyalarını kurtarmaya çalışırken bir yandan da geceyi geçirebilecekleri yer arayışında.
Beryanek'teki saldırılarda ise bir bina tamamen yıkılırken 7 bina da kullanılamaz hale geldi. Tıpkı Cevadiye'de olduğu gibi Beryanek'te de evleri hasar gören İranlılar eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'a yönelik gece düzenlenen saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin öldürüldüğünü bildirdi.
🔴 COMMANDER OF THE BASIJ UNIT ELIMINATED— Israel Defense Forces (@IDF) March 17, 2026
Yesterday, the IDF targeted & eliminated Gholamreza Soleimani, who operated as commander of the Basij unit for the past 6 years.
Under Soleimani, the Basij unit led the main repression operations in Iran, employing severe violence,… pic.twitter.com/aJ0dNtCFz0
İsrail gazetesi Times of Israel, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin hedef alındığını iddia etmişti. İddiaya göre, bu saldırının sonucunun henüz bilinmediği kaydedilmişti.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik kara işgalini genişletmek amacıyla bölgeye yeni bir tümen sevk etti. İsrail ordusunun açıklamasında, "Son günlerde 36. Tümen, ileri savunma bölgesini genişletmek amacıyla Lübnan'ın güneyindeki ek hedeflere yönelik yoğun kara harekatına başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
36. Tümen'in 91. Tümen ile eş güdümlü hareket edeceği belirtilen açıklamada, "Kuvvetler, tehditleri sonlandırmak ve kuzey bölgeleri için ek bir güvenlik katmanı oluşturmak amacıyla ileri savunma bölgesini tahkim etme çalışmalarını sürdürecektir." ifadelerine yer verildi. Söz konusu tümenin karadan harekatı öncesinde, İsrail ordusuna bağlı topçu birlikleri ile savaş uçaklarının bölgeye yoğun saldırılar düzenlediği kaydedildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun Rezevi Horasan eyaleti istihbaratına dayandırdığı haberde, "İstihbarat gözetimi ve operasyonel eylemler yoluyla 10 vatansız paralı asker tespit edilerek gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.
Bu kişilerden 4'ünün hassas yerlerin ve ekonomik altyapıların bilgilerini ve konumlarını toplamaya çalışırken suçüstü yakalandığı öne sürüldü. Gözaltına alınanlarda 3'ünün ise terör örgütleriyle bağlantılı olduğu, finans ve medya desteğiyle saha operasyonları planladığı ve operasyonların istihbarat birimlerinin çabalarıyla engellendiği ifade edildi.
İsrail ordusunun gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin hedef alındığı iddia edildi.
Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail ordusunun gece Laricani'yi hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiği öne sürdü.
İsrailli yetkili, Laricani'ye yönelik hava saldırısının sonucunun henüz bilinmediğini aktardı.
Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun dün gece İran'da "önemli isimleri" hedef aldığı açıklaması yaptı.
İran makamları ise Laricani'ye saldırı iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
Saldırılarda ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin de hedef alındığı ileri sürüldü. Bu saldırının sonucunun da henüz bilinmediği kaydedildi.
İRAN'IN 'GÖLGE LİDERİ' ALİ LARİCANİ: HAMANEY'İN EN ÇOK GÜVENDİĞİ İSİM
ABD istihbarat birimlerinin değerlendirme raporlarına göre, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına rağmen Tahran'daki yönetimin "daha sert bir yapıya" dönüştüğü iddia edildi.
Washington Post gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD istihbarat değerlendirmeleri, 28 Şubat'tan bu yana süren ABD-İsrail saldırılarının İran'ın güç yapısı içinde bariz bir çatlak veya saf değiştirme yaratmadığını ortaya koydu.
Kaynaklar, İran'a yönelik saldırıların Tahran'ı askeri açıdan zayıflattığını ancak bu durumun, yönetim içerisinde bir çözülme yerine İran Devrim Muhafızları Ordusu kontrolünde gücünü sağlamlaştırarak "daha sert ve kemikleşmiş bir yönetim modelinin oluşmasına" zemin hazırladığını öne sürdü.
İran'ın stratejik su yolları üzerindeki baskısının küresel petrol piyasalarını etkilediğini ifade eden kaynaklar, Tahran'ın, elindeki insansız hava araçları ve sınırlı füze stokunu Hürmüz Boğazı trafiği üzerinde kontrol sağlamak için kullandığını iddia etti.
Kaynaklar ayrıca, bölgedeki ABD müttefiki ülkelerin çatışmanın uzaması ve doğrudan İran misillemelerine maruz kalmaları nedeniyle Washington'a tepkili olduklarını belirterek bölge ülkelerinin sivil altyapılarının ciddi risk altında olduğunu öne sürdü.
The New York Times gazetesinin haberine göre, güvenlik sebebiyle ismi verilmeyen askeri yetkililer ve denizciler, ABD-İsrail'in, İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar kapsamında Kızıldeniz'de destek görevi yürüten ve halihazırda Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı yakınlarında bulunan uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da 12 Mart'ta çıkan yangın hakkında açıklamalarda bulundu.
Yetkililer, geminin ana çamaşırhanesinde çıkan yangının söndürülmesinin 30 saatten fazla sürdüğü iddiasında bulundu.
Yangında, yatakları hasar alan 600'den fazla denizci ve mürettebatın o günden beri yerde ve masaların üstünde uyuduğunu ileri süren yetkililer, geminin 24 saat boyunca uçuş operasyonları yürüttüğünü belirtti.
İki yetkiliye göre, yangın, geminin çamaşırhanesindeki bir kurutma makinesinin havalandırma deliğinden çıktı.
Askeri yetkililer, geminin bu yılın başlarında ABD'nin Virginia eyaletindeki Newport News Donanma Tersanesi'nde yapılması planlanan kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarının ertelendiğini aktardı.
Başka bir askeri yetkili, ABD Savunma Bakanlığının uçak gemisinin görev gücünün sınırlarına ulaştığının farkında olduğunu, USS George H.W. Bush uçak gemisinin Orta Doğu'ya sevk edilmek üzere hazırlandığını ve muhtemelen Ford'un yerini alacağını iddia etti.
Geminin mürettebatı, kendilerine görev sürelerinin muhtemelen mayıs ayına kadar uzatılacağının bildirildiğini öne sürdü.
Mürettebatın görevinin bu tarihe kadar uzaması denizde geçirecekleri sürenin bir yıla ulaşması anlamına gelirken, bu süre normal bir uçak gemisi görev süresinin iki katı olarak kayda geçecek.
Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Fuceyra Petrol Sanayi Bölgesi, insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Saldırının ardından bölgeden alevler yükseldi.
Fuceyra Emirliği medya ofisinden yapılan açıklamada, Dubai'nin yaklaşık 150 km doğusunda bulunan sanayi bölgesine yönelik saldırıda can kaybı olmadığı bildirildi.
Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi (UKMTO), BAE'nin Fuceyra kentinin 23 deniz mili doğusunda bir tankere saldırı düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada, "Demirlemiş durumdaki tanker, henüz belirlenemeyen bir mühimmatla vuruldu. Tankerde küçük çaplı yapısal hasar meydana geldiği bildirildi. Mürettebatta yaralanan yok. Çevresel bir etki bildirilmedi" denildi.
İsrail’in Lübnan’daki saldırıları sonrası Hizbullah'tan İsrail’in Nahariya kentine misilleme hamlesi geldi. Saldırının ardından sığınaklara gidin uyarısında bulunuldu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendisini depresyona soktuğunu söyledi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürürken yeni bir tahliye uyarısı yayınladı.
Lübnan'ın güneyindeki halkın bölgeyi terk etmesi gerektiğini söyleyen IDF, kara harekatının "ileri savunma alanını" genişletmeyi amaçladığını belirtti.
IDF açıklamasında "İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait ek birlikler Lübnan'a konuşlandırıldı. Bu, tehditleri ortadan kaldırmak ve kuzey İsrail sakinleri için Hizbullah tehdidine karşı ek bir güvenlik katmanı oluşturmak amacıyla ileri savunma pozisyonu kurma çabalarının devamı niteliğindedir." denildi.
İran'ın İsrail'e yönelik yeni füze saldırısı başlattığı bildirildi. İran'ın misillemesi nedeniyle Tel Aviv'de sirenlerin çaldığı kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, farklı ülkelerde görevli ABD diplomatlarına, "İran kaynaklı artan saldırı riskine" karşı hükümetleri "acil önlem almaya teşvik etmeleri" yönünde talimat verdiği öne sürüldü.
ABC News'ün ulaştığı iç yazışmaya dayandırdığı haberine göre, talimat, "İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) faaliyetlerine ilişkin artan endişe" başlıklı eylem talebi kapsamında tüm diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerine gizli şekilde iletildi. Yazışmada, ABD'li diplomatlara, söz konusu mesajı görev yaptıkları ülkelerdeki en üst düzey yetkililere 20 Mart'a kadar iletmeleri talimatı verildi.
İran ve İran yanlısı grupların saldırı kapasitesini azaltmaya yönelik adımların acilen hayata geçirilmesi istenen yazışmada, "artan saldırı riskine" karşı kolektif hareketin önemine işaret edildi.
ORTAK BASKI TALEBİ
Yazışmada, "İran rejiminin tek taraflı adımlara kıyasla ortak eylemlere daha duyarlı olduğunu ve ortak baskının rejimin davranışını değiştirmede daha etkili olacağını değerlendiriyoruz." ifadesine yer verildi.
Ayrıca IRGC ve Hizbullah'ı "terör örgütü" olarak tanımayan ülkelerde görev yapan diplomatlara, hükümetleri bu yönde "hızlı adım atmaya" teşvik etmeleri çağrısı yapılarak, bu tür bir adımın İran üzerindeki baskıyı artıracağı ve küresel güvenliği tehdit eden faaliyetlerin sınırlandırılmasına katkı sağlayacağı savunuldu.
Irak basınında yer alan haberlere göre, ABD Bağdat Büyükelçiliği’ne çok sayıda füze ve İHA ile saldırı düzenlendi. C-RAM hava savunma sisteminin devreye girerek tehditlerin çoğunu önlediği belirtilirken, ez 1 İHA’nın büyükelçilik yerleşkesinin içine isabet ettiği aktarıldı. Son saldırının, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın başlangıcından bu yana ABD Bağdat Büyükelçiliği’ne yapılan en yoğun saldırı olduğu belirtildi.
ABD ile İran son günlerde doğrudan diplomatik temas kurduğu öne sürüldü. Konuya yakın kaynakların bildirdiğine göre, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında doğrudan iletişim kanalı yeniden aktif hale getirildi. Bu gelişmenin, savaşın başlamasından iki haftadan fazla bir süre sonra taraflar arasında bilinen ilk doğrudan temas olduğu belirtilirken, görüşmelerde ele alınan konulara ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.
Axios'un iddiasına göre Arakçi, Witkoff’a savaşı sona erdirmeye yönelik mesajlar gönderdi. Öte yandan Drop Site News, Witkoff’un da Arakçi'ye mesaj ilettiğini ancak İranlı yetkililerin bu mesajları görmezden gelindiğini iddia etti. ABD’li bir kaynak ise temas girişiminin Arakçi’den geldiğini öne sürerek, ABD'nin bunu kabul etmediğini belirtti.
İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Emirliği'nin doğusunda bir tanker gemisinin "bilinmeyen bir cisim" tarafından vurulduğunu ve gemide küçük çaplı hasar meydana geldiğini bildirdi.
Gemide küçük çaplı hasar oluşurken, mürettebatta yaralanma olmadı ve herhangi bir çevresel etki bildirilmedi. UKMTO, yetkililerin olayı araştırdığını belirterek, gemilere dikkatli seyretmeleri ve herhangi bir şüpheli faaliyeti rapor etmeleri tavsiyesinde bulundu.
Al Mayadeen televizyonu başta olmak üzere Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail ordusunun Dahiye bölgesine "çok şiddetli" hava saldırıları düzenlediği belirtildi.
Şu ana kadar Hureyk mahallesi başta olmak üzere, Dahiye'nin birçok farklı noktasının İsrail ordusunca hedef alındığı aktarıldı.
Öte yandan Hizbullah tarafından sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki el-Hiyam bölgesi ile İsrail'in kuzeyindeki Misgav Am bölgesinde bulunan İsrail askeri noktalarının füzelerle vurulduğu duyuruldu.
Açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 57’nci dalgasının tamamlandığını duyurdu. DMO’dan yapılan açıklamada, İsrail’deki komuta-kontrol merkezleri ile füze savunma sistemlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda hedefe füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Ayrıca, ABD birliklerine ev sahipliği yapan Katar'daki El-Udeid Üssü'nün füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı aktarıldı.
İran’ın ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelere yönelik misilleme saldırıları, güvenlik endişelerini artırıyor. BAE Sivil Havacılık Otoritesi’nden yapılan açıklamada, ülke hava sahasının geçici olarak tamamen kapatıldığı bildirildi. Uygulamanın tedbir amaçlı hayata geçirildiği ve uçuş güvenliğini sağlamayı ve BAE topraklarını korumayı amaçladığı ifade edildi.
BAE Savunma Bakanlığı’ndan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, İran’dan yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının yapıldığı belirtilerek, önleme çalışmalarının sürdüğü aktarılmıştı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve İsrail hava savunma sistemlerinin bu füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.
Füzelerin ateşlendiğine yönelik açıklamadan kısa bir süre sonra yeni bir duyuru yapılarak "saldırının önlendiği ve sığınaklardan çıkılabileceği" ifade edildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan bu dalgada "az sayıda" füze ateşlendiğini ve bunların da İsrail semalarına ulaşmadan önlendiğini ileri sürdü
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, İran’a yönelik saldırılar hakkında, "Bunu yapmasaydık, 3'üncü Dünya Savaşı'na dönüşecek bir nükleer savaş yaşanırdı" diyerek şunları söyledi:
Eğer İran'ın nükleer silaha sahip olması gerektiğini düşünüyorsanız, o zaman sizde bir sorun var, çünkü onlar bunu kullanacaktır. Tek soru, bunu elde ettikten bir saat içinde mi yoksa bir gün içinde mi kullanacaklarıdır. Sadece İsrail'i değil, tüm Ortadoğu'yu havaya uçururlar.
ABD Başkanı Donald Trump, "Bu savaşı bu hafta bitirebilir miyiz?" sorusuna, "Evet, tabii. Yakında biter. Fazla sürmez ve bittiğinde çok daha güvenli bir dünyamız olacak. Yakında bitecek" dedi.
Trump ayrıca İran’ın Dini Lideri Mücteba Hamaney’in ölmüş olabileceğini ifade etti.
Bağdat'ta bir otelin çatı katına İHA tarafından saldırıda bulundu.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu. Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu "Yeşil Bölge" yakınları başta olmak üzere birçok farklı bölgeden şiddetli patlama sesleri yükseldi.
Irak makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Abu Dabi'deki Şah Petrol Sahası'nda İHA saldırısı sonucu yangın çıktı
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik açıklamalarda bulundu: “Balistik füze ateşleme miktarlarında yüzde 90 azaldı ve kaynakları tükeniyor. Çok fazla füzeleri yok, füzeleri üretim tesislerini de vurduk. Yalnızca bugün 3 tanesini vurduk. 100’den fazla gemilerini vurduk. Hark Adası'nda her şeyi yok ettik, sadece petrol borularını vurmadık. Bir kelimeme bakar yok edilmesi. Askeri kapasiteleri sıfıra yakın. Hürmüz Boğazı’nda 30 mayın döşeme gemisini ortadan kaldırdık. Saldırmaya devam ederlerse kötü olur. Körfezi kullanımda tutmak istiyoruz. Bir terörist bile suya bir şey koyup ateş açtığında tehdit oluşturacak, küçük bir alan. İran ekonomik silah olarak kullanmak istiyor, buna müsaade etmeyeceğiz. Ülkeleri biz koruduk, yardım istediğimizde gelmediler, bulaşmak istemiyoruz dediler. Bir sürü ülkenin ekonomisi Körfez'e dayanıyor, enerjilerinin yüzde 90 ila 95'ini bu Körfez'den alıyorlar. Bize mutlu bir şekilde yardım etmelerini bekliyoruz. Karşımızdaki düşman ve kağıttan kaplan. Çok kötü durumdalar, bitirdiğimiz zaman çok güzel olacak."
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve İsrail'in, İran'ı kısa sürede "tamamen boyunduruk altına alabileceklerini" düşünmeleri "yanılgı içinde" olduklarını gösterdiğini ve bu durumu anlamaları gerektiğini söyledi.
Tahran'ın "kendini savunduğunu" belirten Lavrov, ABD-İsrail'in İran'daki operasyonunu "nedensiz" olarak nitelendirdi.
Lavrov, Rusya'nın İran'da tüm tarafları derhal ateşkes konusunda anlaşmaya ve müzakere masasına geri dönmeye çağırdığını söyledi.
