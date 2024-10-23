Son dakika...İlk kez bu kadar net görüntülendi...İsrail'den kan donduran teknik: 8 katlı bina dakikalar içinde yerle bir oldu!

İsrail'in kan donduran 'Çatı tıklatma' tekniği

İsrail'in Güney Beyrut'ta gerçekleştirdiği hava saldırısında bir apartman yerle bir olurken, olay yerinden gelen fotoğraflarda nadir görülen ayrıntılar yer aldı. Uluslararası ajansların geçtiği görüntülerde 8 katlı binanın zemin katına düşen iki bomba şimdiye kadar hiç görülmediği kadar net görünüyor.



İngiliz Telegraph gazetesine göre İsrail saldırıda MK-84 bombaları kullandı. Videolarda bombaların binaya isabet etmesi ile şiddetli bir patlama sesi duyulduğu, moloz ve şarapnel parçalarının çevreye yayıldığı görülüyor.Bombalamadan sadece birkaç dakika sonra binanın 'kontrollü bir yıkama' benzer şekilde çöktüğü görülüyor.



Korkunç saldırıda onlarca kişi hayatını kaybederken Telegraph gazetesi İsrail'in 'Çatı tıklatma ' isimli tartışmalı taktiğine dikkat çekti. Bu taktikte yakındaki sivillere sinyal vermek amacıyla hedefe önce küçük bir bomba atılıyor daha sonra ikinci bombayla hedef yok ediliyor. İsrail'in apartmanların zemin katlarını hedef alarak tek seferde tüm yapıyı çökertmeyi amaçlıyor.



İsrail'in sivillere yönelik hava saldırıları Gazze savaşının başlangıcından bu yana sert bir şekilde eleştirildi. Uluslararası toplum bu konuda defalarca kez uyarı yapsa da İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarında ısrarla bu taktiği kullandığı görüldü.



Saldırının görüntüleri bugün dünya basının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.