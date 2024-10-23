Son dakika...İlk kez bu kadar net görüntülendi...İsrail'den kan donduran teknik: 8 katlı bina dakikalar içinde yerle bir oldu!

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Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 6 saldırıda 74 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 130 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi. İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 42 bin 792’ye, yaralı sayısının ise 100 bin 412’ye yükseldiği aktarıldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırı altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin tehcir edilmesini ve bölgenin izole edilmesini amaçlayan, "generallerin planı" olarak adlandırılan plana karşı olduğunu kamuoyu önünde açıklamayı reddettiği bildirildi.
Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın dün Netanyahu ile Batı Kudüs'te yaptıkları görüşmede, Gazze'nin kuzeyinin izole edilmesini ve bölgedeki halkın tehcir edilmesini amaçlayan planın gündeme geldiği belirtildi.
Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırılan haberde, Blinken'ın daha önce İsrail basınına yansıyan ve Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir edilmesinin ardından bölgenin kuşatılmasıyla gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngören "generallerin planını" sorguladığı ifade edildi.
Netanyahu'nun görüşmede "generallerin planını" uygulamadıklarını savunduğu kaydedildi. Bunun üzerine Blinken'ın Netanyahu'dan "generallerin planını" uygulamadıklarını kamuoyu önünde açıklamasını istediği belirtildi.Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı'nın isteğine olumlu yanıt vermediği aktarıldı.
Lufthansa'dan yapılan açıklamada, şirketin operasyonel nedenlerle gelecek aylarda Tahran ve Beyrut uçuşlarına devam etmeyeceği belirtildi.Açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut bağlantılarının 28 Şubat 2025’e, Tahran uçuşlarının 31 Ocak 2025’e kadar askıya alındığı bildirildi.İsrail'in saldırılarının ardından artan güvenlik endişeleri nedeniyle Lufthansa son zamanlarda Orta Doğu'ya uçuş iptallerini defalarca uzattı.Bu hafta başında Lufthansa, Tel Aviv'e uçuşlarını askıya alma süresini 10 Kasım'a kadar uzattığını duyurmuştu.Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan ve halen hapishanelerde tutulan Filistinlilere ilişkin bilgi verildi.Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten beri, daha sonra serbest bırakılanlar dahil, gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 400'ü aştığı belirtildi.İsrail ordusunun Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana 430 kadın ile 750 çocuğu gözaltına aldığı kaydedildi.Bunlar arasında 129 gazetecinin de bulunduğu ve 58'inin hala gözaltında tutulduğu aktarıldı.İsrail'in gözaltında tuttuğu 58 gazeteciden kimlikleri doğrulanabilenlerden 6'sının kadın, 29'unun Gazzeli erkek gazeteci olduğu bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Tel Aviv'de İsrail yönetimine "esir takası mutabakatına varılması ve Gazze Şeridi'ne saldırıların sonlandırılması" çağrısı yaptı.İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılardan sonra Hamas'a karşı "taktiksel başarılar" elde ettiğini ileri süren Blinken, "Şimdi bu başarıları kalıcı bir stratejik başarıya dönüştürme zamanı. Yapılacak iki şey kaldı, rehineleri (İsrailli esirleri) eve getirmek ve savaşı (İsrail'in Gazze'ye saldırılarını) sona erdirmek." ifadelerini kullandı.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in, kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyi için ekim ayının 20 gününde planlanan 66 insani yardım misyonundan yalnızca 4'üne izin verdiğini bildirdi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avachey Andree, sosyal medya hesabından Lübnan'ın güneyinde Akdeniz kıyısında yer alan Sur kentine dair bir harita yayınlandı.Andree, Sur kentindeki geniş bir bölgedeki halktan evlerini boşaltmalarını ve Evveli Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.İsrail ordusunun saldırı tehdidinin ardından kenttekilerin birçoğu evlerini terk etmek zorunda kaldı.Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Sur'a yönelik saldırı tehdidi nedeniyle bölgede yeni bir göç dalgasının başladığı belirtildi.
İsrail, Lübnan’da Hizbullah’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), son 48 saatte düzenlenen hava saldırısında Hizbullah’ın Jibchit, Jouaiyya ve Kana bölge komutanlarının öldürüldüğünü duyurdu. Öldürülen komutanların kendi bölgelerinden İsrail’e roket ve füze fırlatılmasından sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, ayrıca son bir günde Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırılarında yaklaşık 70 Hizbullah mensubunun öldürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, İsrail ordusunun Hizbullah’a ait tünel ve silah depolarını da imha ettiği belirtildi.
İsrail'in Güney Beyrut'ta gerçekleştirdiği hava saldırısında bir apartman yerle bir olurken, olay yerinden gelen fotoğraflarda nadir görülen ayrıntılar yer aldı. Uluslararası ajansların geçtiği görüntülerde 8 katlı binanın zemin katına düşen iki bomba şimdiye kadar hiç görülmediği kadar net görünüyor.
İngiliz Telegraph gazetesine göre İsrail saldırıda MK-84 bombaları kullandı. Videolarda bombaların binaya isabet etmesi ile şiddetli bir patlama sesi duyulduğu, moloz ve şarapnel parçalarının çevreye yayıldığı görülüyor.Bombalamadan sadece birkaç dakika sonra binanın 'kontrollü bir yıkama' benzer şekilde çöktüğü görülüyor.
Korkunç saldırıda onlarca kişi hayatını kaybederken Telegraph gazetesi İsrail'in 'Çatı tıklatma ' isimli tartışmalı taktiğine dikkat çekti. Bu taktikte yakındaki sivillere sinyal vermek amacıyla hedefe önce küçük bir bomba atılıyor daha sonra ikinci bombayla hedef yok ediliyor. İsrail'in apartmanların zemin katlarını hedef alarak tek seferde tüm yapıyı çökertmeyi amaçlıyor.
İsrail'in sivillere yönelik hava saldırıları Gazze savaşının başlangıcından bu yana sert bir şekilde eleştirildi. Uluslararası toplum bu konuda defalarca kez uyarı yapsa da İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarında ısrarla bu taktiği kullandığı görüldü.
Saldırının görüntüleri bugün dünya basının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırılara karşı uluslararası toplumun müdahalesinin yetersiz kaldığını belirterek, en azından hayatını kaybedenler için kefen gönderilmesi çağrısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Tel Aviv'de bir araya geldi.Görüşmede ikili, bölgede gerilimin azaltılmasına yönelik çabaları ele aldı.Blinken ve Herzog ayrıca Mavi Hat boyunca, sınırın her iki tarafındaki sivillerin evlerine dönmelerini sağlayacak "diplomatik bir çözümün" teşvik edilmesini görüştü.Gazze'ye sürekli insani yardımın sağlanması gerektiğine işaret eden Blinken, "savaşın, esirlerin serbest bırakılması ve bölgesel istikrarın oluşmasını sağlayacak şekilde sona erdirilmesinin" önemini vurguladı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'i 11 kez ziyaret etti.
Lübnan'dan atılan roketlerin ardından İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa kentlerinin çevresinde sirenler çalmaya başladı. İsrail Hava Kuvvetleri, fırlatılan iki roketin havada engellediğini duyurdu. Olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma veya hasar bildirilmedi.
ABD'li New York Times gazetesi, Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin öldürülmesine, sığınaklarının yok edilmesine rağmen İsrail ordusunu yavaş, ezici ve kazanılamayacak bir savaşa sokmaya yetecek kadar savaşçı ve mühimmata sahip olduğunu yazdı.Askeri analistlere göre Hamas'ın kalan savaşçıları yıkık binalarda ve İsrail'in yok etme çabalarına rağmen büyük bir kısmı bozulmadan kalan geniş yeraltı tünellerinde saklanıyor ve savaşmaya devam ediyor. Uzmanlar Hamas'ı yenmenin İsrail için sadece kısa vadede değil uzun vadede de zor olacağını vurguluyor.
Gazeteye konuşan analistler Hamas lideri Sinwar'ın öldürülmesinin Kuzey Gazze'deki Hamas savaşçılarını etkilemeyeceğini, sahadaki savaşçıların yerel olarak karar almaya alıştıklarını öne sürdü.
İsrail savaş uçaklarının, akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyi ve doğusunda konut ve ticari komplekslere düzenlediği hava saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 35 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarına, Irak İslami Direniş Örgütü’nden misilleme geldi. Örgütten yapılan açıklamada, Lübnan’ın Tabarja bölgesindeki 1, Ürdün Vadisi'ndeki 2 ve Suriye’ye ait işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki 1 hayati önemdeki İsrail hedefine yönelik İHA saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.
Saldırıların İsrail’e misilleme olarak yapıldığı vurgulanan açıklamada, “Tüm operasyonlarımız, işgale karşı direnişimizin devamı, Filistin ve Lübnan'daki halkımıza destek ve İsrail'in çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere sivillere karşı sürdürdüğü katliamlara karşılık niteliğindedir" ifadeleri kullanıldı. Irak İslami Direniş Örgütü’nün "düşmanın kalelerini artan bir yoğunlukla vurmayı sürdüreceği" kaydedildi.
Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, gazetecilerin İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarını içeren ABD gizli belgelerinin sızdırılmasıyla ilgili ABD ile İsrail arasında görüşme olup olmadığı sorusuna karşılık, "Evet Bakan Austin, İsrailli mevkidaşı ile görüştü ancak bu mahrem görüşmeye dair detay veremeyeceğim." dedi.
Ryder, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) gizli belgelerle ilgili sızıntıyı araştırdığına işaret ederek, "Soruşturma henüz ilk günlerinde, dolayısıyla soruşturmanın kendi seyrinde ilerlemesine izin vermek gerekir." diyerek bu konudaki diğer soruları geçiştirdi.Pentagon'un FBI'ın başlattığı soruşturmaya tam destek verdiğini belirten Ryder, hassas bilgilerin güvenliği ve korunmasını "inanılmaz derecede ciddiye aldıklarını" ifade etti.
İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gallant, ülkesini ziyaret eden Blinken ile ikili ve İsrailli askeri yetkililerin de katıldığı heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.İran'a saldırı sinyali veren Gallant, ülkesinin "İran'a saldırmasının ardından ABD ile İsrail'in ortak tutum sergilemesinin son derece önemli olduğunu ve bölgesel caydırıcılığı güçlendireceğini" savundu.
Gallant, Gazze'de esir tutulan İsraillilerin geri getirilmesi ve Gazze'de Hamas yönetiminin "diğer bölgesel ve yerel kuruluşlarla" değiştirilmesi gerektiğini ileri sürdü.İsrail Savunma Bakanı, "İsrail'in kuzeyinden tahliye edilenler geri dönene ve Hizbullah Lübnan'ın güneyinden çekilene kadar, Lübnan'ın güneyindeki kara saldırıları sona erse bile sistematik bir şekilde Hizbullah'ın altyapısına yönelik saldırıların" sürdürüleceğine değindi.
Ordu Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, Safiyuddin'in 4 Ekim'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda öldüğünü öne sürdü. Hizbullah'tan İsrail ordusunun iddiasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde düzenlenen İsrail hava saldırılarında ölmüştü. Hizbullah, Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi henüz belirlemezken Genel Sekreterlik için Safiyuddin'in ismi öne çıkıyor. İsrail basını, İsrail ordusunun 3 Ekim gecesi Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında Safiyuddin'in hedef alındığını yazmıştı.