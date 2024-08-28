Son dakika... Husilerin vurduğu tanker 5 gündür yanıyor: Bir milyon varil petrol denize sızabilir! İsrail'den soykırım talimatı...

ABD Hizbullah ile İsrail'in çatışma riskinin azaldığını düşünüyor

ABD'li yetkililer, Hizbullah ile İsrail arasında son yılların en yoğun sınır ötesi çatışmalarından sonra iki taraf arasında daha büyük bir çatışma tehdidinin en azından şimdilik önlendiğini düşünüyor. İran'dan gelecek misilleme saldırısına ilişkin endişeler ise devam ediyor. CNN'e göre, ABD, İran'ın bölgedeki en güçlü, en yetenekli ve en bağımsız vekil gücü olan Hizbullah'ın İsrail ile tam ölçekli bir savaş istemediğini değerlendiriyor.



ABD, İran'ın nasıl tepki vereceğine ve verip vermeyeceğine henüz karar verme aşamasında olduğuna inanıyor ancak İran'da gelecek bir saldırı ihtimalini de göz ardı etmiyor.



ABD'li New York Times gazetesi de İran'ın İsrail'e gerçekleştirmesi beklenen misilleme saldırısı ile ilgili dikkat çeken bir analiz kaleme aldı. NYT'ye göre uzmanlar İran saldırısının daha öncekilere benzemeyeceğini düşünüyor ve çok hedefli bir saldırı bekliyor. Gazeteye göre Tahran'ın temel hesabı bölgede savaş gemileri konuşlandırılmış olan ABD'yi içine çekme riski taşımayan bir yanıt bulmak.