Son dakika... Husilerin vurduğu tanker 5 gündür yanıyor: Bir milyon varil petrol denize sızabilir! İsrail'den soykırım talimatı...

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ABD'li yetkililer, Hizbullah ile İsrail arasında son yılların en yoğun sınır ötesi çatışmalarından sonra iki taraf arasında daha büyük bir çatışma tehdidinin en azından şimdilik önlendiğini düşünüyor. İran'dan gelecek misilleme saldırısına ilişkin endişeler ise devam ediyor. CNN'e göre, ABD, İran'ın bölgedeki en güçlü, en yetenekli ve en bağımsız vekil gücü olan Hizbullah'ın İsrail ile tam ölçekli bir savaş istemediğini değerlendiriyor.
ABD, İran'ın nasıl tepki vereceğine ve verip vermeyeceğine henüz karar verme aşamasında olduğuna inanıyor ancak İran'da gelecek bir saldırı ihtimalini de göz ardı etmiyor.
ABD'li New York Times gazetesi de İran'ın İsrail'e gerçekleştirmesi beklenen misilleme saldırısı ile ilgili dikkat çeken bir analiz kaleme aldı. NYT'ye göre uzmanlar İran saldırısının daha öncekilere benzemeyeceğini düşünüyor ve çok hedefli bir saldırı bekliyor. Gazeteye göre Tahran'ın temel hesabı bölgede savaş gemileri konuşlandırılmış olan ABD'yi içine çekme riski taşımayan bir yanıt bulmak.
Kızıldeniz'deki ticari gemileri hedef alan Yemen'deki Husi savaşçıların geçen hafta vurduğu Sounion adlı petrol tankerinin hâlâ yanmakta olduğu bildirildi.ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 150 bin ton (yaklaşık bir milyon varil) ham petrol taşıyan geminin petrol sızdırıyor olabileceğini duyurdu
.21 Ağustos Çarşamba gününden bu yana saldırıya uğrayan Yunan bandıralı Sounion tankeri, Cuma gününden bu yana yanıyor.Pentagon'un açıklamasında, tankeri kurtarmak için yapılan girişimlerin Husiler tarafından engellendiği de vurgulandı. Tankerin taşıdığı bir milyon varil ham petrol, şimdiye kadarki en büyük petrol sızıntılarından birisine neden olabilir.
Sounion, Atina merkezli Delta Tankers şirketine ait Husiler tarafından vurulan üçüncü tanker oldu. Husi militanlar, Delta Tankers'in "işgal altındaki Filistin limanlarına girme yasağını ihlal ettiğini" söyleyerek saldırıyı gerekçelendiriyor. On aylık süreçte Husiler iki gemiyi batırdıklarını, iki mürettebatı da öldürdüklerini açıklamıştı.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarının yol açtığı can kayıplarına dikkati çekti.İsrail ordusunun Gazze vilayetinin farklı noktalarına düzenlediği 5 hava saldırısında 3'ü çocuk en az 18 sivilin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktaran Basal, Gazze Şeridi'nin orta kesimine yönelik 4 hava saldırısında da 12 Filistinlinin öldüğünü belirtti.İsrail savaş uçaklarının güneydeki Han Yunus kentinde de 3 noktayı bombaladığına işaret eden Basal, bu hava saldırılarında en az 13 sivilin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.
İsrail'de yayınlanan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, ordu, dış istihbarat teşkilatı Mossad ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) oluşan İsrail heyeti, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için Kahire'de yapılan müzakerelerin ardından Tel Aviv'de istişareler gerçekleştirdi.Uzman heyet istişarelerin ardından müzakereler için yarın Doha'ya gidecek.
Haberde, heyetin, anlaşmanın genel hatlarına ilişkin açık konularda bulunan boşlukların azaltılması amacıyla arabulucularla görüşmelere devam etmesinin beklendiği kaydedildi.Ayrıca heyetin ateşkes anlaşması ve esir takası konusunda İsrail ve Hamas ile müzakerelere devam eden Mısır, Katar ve ABD'li temsilcilerle görüşmesi öngörülüyor.
İsrail devlet televizyonu KAN ile Kanal 12 televizyonunun haberine göre Angert, dün akşam X sosyal medya platformunda konuya ilişkin paylaşım yaptı.Angert, İskenderun Tugayına yeni atanan Besal isimli komutanın göreve gelmesinin ardından askerlerine gönderdiği mesajında, "Tugay'a yeni bir komutan katıldı. Öncelikle savaşçıların soykırım yapmasını umuyorum. Lübnan'ın köyleri ıssız kalacak ve yolları çıkışsız olacak." ifadesini kullandığını açıkladı.
Angert, başka bir paylaşımında da Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki aşırı sağcı "Dini Siyonizm" partisine mensup askerleri "ölüm yiyenler mezhebi" olarak tanımladı.Meclis Anayasa, Hukuk ve Yargı Komitesi Başkanı Simcha Rothman, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri ve Güvenlik Komitesi Başkanına mektup göndererek Angert hakkında disiplin soruşturması ve işlem başlatılması çağrısında bulundu.
Smotrich de X platformunda yayımladığı paylaşımında, "İsrail ordusu bu kadının hala ordudan ihraç edildiğini duyurmadan bu sabah uyanmamızın bir nedeni var mı?" ifadesine yer verdi.Kanal 12 televizyonunun haberinde, İskenderun Tugayı askerlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan sınırında ve Gazze Şeridi'nde 200 günden fazla yedek asker olarak görev yaptığı ifade edildi.