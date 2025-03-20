Son dakika...Husilerden füzeli saldırı, İsrail'de siren sesleri... Trump tehdit etti: Tamamen yok edilecekler!

Trump: Husiler yok edilecek

ABD başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husilerin 'tamamen yok edileceğini' duyurdu:



"Husi barbarlara çok büyük zarar verildi ve bunun giderek nasıl kötüleşeceğini izleyin. Bu adil bir savaş değil ve asla olmayacak. Tamamen yok edilecekler!"



Tahran'ı gruba yardım etmemesi konusunda uyaran ABD başkanı Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada "İran yardımı DERHAL durdurmalıdır. Bırakın Husiler kendi başlarına savaşsınlar. Her iki şekilde de kaybederler ama bu şekilde çabucak kaybederler" ifadelerini kullandı.