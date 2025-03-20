Son dakika...Husilerden füzeli saldırı, İsrail'de siren sesleri... Trump tehdit etti: Tamamen yok edilecekler!

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İsrail ordusunun, bu gece Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 35 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak dün Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.
ABD başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husilerin 'tamamen yok edileceğini' duyurdu:
"Husi barbarlara çok büyük zarar verildi ve bunun giderek nasıl kötüleşeceğini izleyin. Bu adil bir savaş değil ve asla olmayacak. Tamamen yok edilecekler!"
Tahran'ı gruba yardım etmemesi konusunda uyaran ABD başkanı Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada "İran yardımı DERHAL durdurmalıdır. Bırakın Husiler kendi başlarına savaşsınlar. Her iki şekilde de kaybederler ama bu şekilde çabucak kaybederler" ifadelerini kullandı.
Husiler dün gece yarısı İsrail'e gerçekleştirilen balistik füze saldırısının sorumluluğunu üstlendi. Husilerden yapılan açıklamada, Filistin-2 füzesinin Ben Gurion Havaalanı'nı hedef aldığı belirtildi.
HUSİLER KİMDİR?
İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetinin İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma girişimi ve Gazze'ye saldırıları yeniden başlatma kararına karşı Netanyahu'nun konutu yakınında gösteri düzenleyenlerden 12 kişinin gözaltına aldığını duyurdu.
Göstericilerin yol ortasında ateş yaktığı ve bunun diğer protestocular için tehlike oluşturduğu ifade edilen açıklamada, polislerin yangını kontrol altına almak ve yaralanmaları önlemek için yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği ifade edildi.Polis ile göstericiler arasında olaylar çıktığı aktarılan açıklamada, polisin kalabalığı dağıtmak için tazyikli su kullandığı bildirildi. Açıklamada, bir polis ve bir vatandaşın bazı protestocuların saldırısına uğradığı belirtildi.
Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırılarına yeniden hız kazandıran İsrail’e Yemen'den misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin merkez bölgelerinde sirenlerin çaldığı ve halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldığı bildirildi.
Füzenin ülkenin hava sahasına girmeden önce İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü aktarıldı. İsrail basını ise, düşen füze enkazına bağlı ciddi bir yaralanma bildirilmediğini, ancak yaşanan panik anları sırasında bazı yaralanmalar meydana geldiğini duyurdu. Henüz resmi olarak hiçbir grubun üstlenmediği saldırıyı, Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.Basal, İsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze'nin farklı yerlerindeki evleri, çadırları ve diğer yerleri hedef aldığı hava saldırıları sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 70 Filistinlinin yanı sıra 1 BM personelinin hayatını kaybettiğini belirtti.İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 18 Mart sabahından bu yana ölenlerin sayısının 470'in üzerine çıktığını kaydeden Basal, halen evlerin enkazı altında mahsur kalan insanların olduğunu ifade etti.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde Ben-Gvir'in yeniden Ulusal Güvenlik Bakanı olarak atanmasına yönelik oylama yapıldığı belirtildi.Oylamada, 65 İsrailli milletvekilinin karara evet oyu verirken, 46 milletvekilinin ise olumsuz oy kullandığı aktarılan haberde, Ben-Gvir'in yeniden Ulusal Güvenlik Bakanı olarak atanmasının onaylandığı kaydedildi.Haberde, Ben-Gvir'in yemin ederek İsrail hükümetine katıldığı belirtildi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında 16 üyesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan haberde, konuya ilişkin bilgi verildi.Haberde, Albay Zeynelabidin el-Mahturi, Binbaşı Ali el-Habbari, Binbaşı Salih el-Eşvel, Yüzbaşı Avad Ali Avad ve Yüzbaşı Muhammed Ganim'in yanı sıra 11 subayın cenazelerinin, 19 Mart Çarşamba günü başkent Sana'da toprağa verildiği belirtildi.Haberde, bu kişilerin ABD'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybettiği belirtilirken, ne zaman ve nerede öldüklerine dair bilgiye yer verilmedi.