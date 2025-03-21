Son dakika... Husilerden bir füzeli saldırı daha! İran'dan ABD'ye açık tehdit: Ağır tokatlar yiyeceğini bilmeli

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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran takvimine göre, yeni yılın başlangıcı olan Nevruz dolayısıyla Tahran'daki konutunda çeşitli halk kesimlerinden bir grup ile üst düzey siyasi ve askeri yetkilileri kabul ettiği toplantıda konuştu.
Geçen yıl İsrail'in saldırılarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Hamas lideri İsmail Heniyye gibi önemli isimlerin hayatını kaybettiğini hatırlatan Hamaney, bu olayların ülkesi için büyük trajedi olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerini değerlendiren Hamaney, "Amerikalılar, İran'a karşı tehditlerle hiçbir yere varamayacağını bilmelidir. Biz hiçbir zaman çatışmayı başlatan taraf olmadık ancak birileri başlatırsa ağır tokatlar yiyeceğini bilmelidir." dedi.
İran'ın bölgede desteklediği milis gruplar ve Yemen'deki Husilerin Tahran'ın vekil güçleri olduğuna dair değerlendirmeleri kabul etmeyen Hamaney, "ABD ve Avrupalı siyasetçiler, bölgesel direniş güçlerini İran'ın vekilleri olarak etiketleyerek hata yapıyor. Yemen ve direniş güçleri kendi motivasyonları tarafından yönlendirilerek kendi inisiyatifleriyle hareket ediyor. Bölge ülkelerindeki direniş merkezleri de öyle. İran'ın vekile ihtiyacı yok." diye konuştu.
Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen’deki Husilerin Irak’ta bir kampta eğitim aldığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Medya kuruluşları tarafından yayınlanan haberlerin tamamen asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için basın kuruluşlarının daha dikkatli olması çağrısında bulunuldu. Açıklamada ayrıca Irak güvenlik güçlerinin ülke sınırlarını sıkı bir şekilde denetlediği ve Irak topraklarının herhangi bir yabancı grup tarafından askeri veya eğitim amaçlı kullanılmasına kesinlikle izin verilmediği vurgulandı.
Hamas, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın açıklamalarının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes müzakerelerini manipüle ettiğini doğruladığını belirtti.Hamas'tan yapılan açıklamada, Netanyahu'nun görevden aldığı Bar'ın açıklamalarına değinildi.
Açıklamada, "Bar'ın açıklamalarının suçlu Netanyahu'nun ateşkes müzakereleri dosyasını kasıtlı olarak manipüle ettiğini, herhangi bir anlaşmayı engelleme ve anlaşmaya vardıktan sonra da kendi siyasi amaçları doğrultusunda söz konusu anlaşmayı bozma çabasını ortaya koyuyor." ifadesine yer verildi.
Bar'ın açıklamalarına ilişkin "İşgalci İsrail liderliği içinden gelen bu itiraflar, Netanyahu'nun herhangi bir esir takası anlaşmasının önündeki gerçek engel olduğunu ve olmaya devam ettiğini doğruluyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Netanyahu'nun etkili güvenlik figürlerini müzakerelerden çıkarma çabalarının hükümetinin yaşadığı iç krizi yansıttığı kaydedilen açıklamada Netanyahu'nun gerçek bir ateşkes anlaşmasına varma hususunda ciddiyetsiz olduğu aktarıldı.
Bar'ın açıklamalarının, Netanyahu'nun somut sonuçlar elde etmeden oyalanmak ve zaman kazanmak adına müzakerelerde bulunmaya çalıştığını kanıtladığı ifade edildi.
ABD'ye seslenilen açıklamada, "Amerikalı yetkililer, ateşkes anlaşmasını bozmaktan Hamas'ı sorumlu tutmayı bırakmalı ve (Gazze'de tutulan) esirlerin ve ailelerinin acılarının sorumluluğunu doğrudan Netanyahu'ya yüklemeli." ifadesine yer verildi.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyonda yayınlanan görüntülü açıklamasında konuya ilişkin bilgi verdi.Seri, "İşgal altındaki Filistin'in Yafa bölgesinde düşman İsrail'e ait bir askeri hedefi 'Filistin-2' tipi hipersonik balistik füze ile hedef aldık ve operasyon başarıyla gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.
Bunun, son 24 saat içinde yapılan ikinci operasyon olduğunu belirten Seri, ABD'nin Yemen'e saldırıları devam ettiği sürece Husilere ait silahlı güçlerin Gazze'ye destek operasyonlarının durmayacağını vurguladı.Seri, operasyonların ve İsrail gemilerine yönelik seyrüsefer yasağının, Gazze'ye yönelik saldırılar sona erene ve abluka kaldırılıncaya kadar devam edeceğine dikkati çekti.
Husiler, dün de İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ve Kızıldeniz'deki ABD'nin uçak gemisini hedef aldıklarını bildirmişti.
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Başkanı Ronen Bar’a hükümetten kötü haber geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Bar’ı görevden alma teklifinin hükümet tarafından kabul edildiği belirtilerek, "Hükümet, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Şin-Bet Başkanı Ronen Bar'ın görevinin sonlandırılmasına yönelik teklifini oy birliğiyle onayladı. Ronen Bar’ın görevi, 10 Nisan 2025'te veya daimi bir Şin-Bet başkanı atandığında (hangisi önce gerçekleşirse) sona erecek" ifadeleri kullanıldı.
İsrail basını, bağımsız bir kurum olarak kabul edilen Şin-Bet'in direktörünün ülke tarihinde ilk defa görevden alındığına dikkat çekerken, Ronen Bar, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendisini temelsiz iddialarla görevden aldığını belirtti. Bar, görevden alınmasını oylayacak bakanlara gönderdiği mektupta, davet edildiği halde katılmayı reddettiği görevden alınmasının oylanacağı hükümet toplantısının İsrail yasalarına aykırı olduğunu ifade etti.
Netanyahu'nun görevden alma kararına gerekçe olarak öne sürdüğü, kendisi ile arasında güvensizlik sorunu olduğu yönündeki iddiaya karşı çıkan Bar, "Benim liderliğimdeki Şin Bet ile Başbakan arasında yoğun ve etkili bir işbirliği oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Şin-Bet direktörünün Başbakana değil halka sadık olması gerektiğini savunan Bar, "Netanyahu, görevden alınmam için öne sürdüğü gerekçeleri destekleyemedi. Talebime rağmen, somut örnekler sunulmadı." açıklamasında bulundu.
İsrail, 27 Kasım 2024’te varılan ateşkese rağmen Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına devam ediyor. Lübnan basını, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Jbaa ve Zahleti kasabaları arasındaki bölge ile Baalbek bölgesine hava saldırıları düzenlediğini aktardı. Saldırılardaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.