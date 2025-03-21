Son dakika... Husilerden bir füzeli saldırı daha! İran'dan ABD'ye açık tehdit: Ağır tokatlar yiyeceğini bilmeli

İran'dan ABD'ye sert uyarı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran takvimine göre, yeni yılın başlangıcı olan Nevruz dolayısıyla Tahran'daki konutunda çeşitli halk kesimlerinden bir grup ile üst düzey siyasi ve askeri yetkilileri kabul ettiği toplantıda konuştu.



Geçen yıl İsrail'in saldırılarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Hamas lideri İsmail Heniyye gibi önemli isimlerin hayatını kaybettiğini hatırlatan Hamaney, bu olayların ülkesi için büyük trajedi olduğunu söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerini değerlendiren Hamaney, "Amerikalılar, İran'a karşı tehditlerle hiçbir yere varamayacağını bilmelidir. Biz hiçbir zaman çatışmayı başlatan taraf olmadık ancak birileri başlatırsa ağır tokatlar yiyeceğini bilmelidir." dedi.



İran'ın bölgede desteklediği milis gruplar ve Yemen'deki Husilerin Tahran'ın vekil güçleri olduğuna dair değerlendirmeleri kabul etmeyen Hamaney, "ABD ve Avrupalı ​​siyasetçiler, bölgesel direniş güçlerini İran'ın vekilleri olarak etiketleyerek hata yapıyor. Yemen ve direniş güçleri kendi motivasyonları tarafından yönlendirilerek kendi inisiyatifleriyle hareket ediyor. Bölge ülkelerindeki direniş merkezleri de öyle. İran'ın vekile ihtiyacı yok." diye konuştu.