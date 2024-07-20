Son dakika… Husiler İsrail’i kalbinden vurmuştu… IDF’nin hatası ülkeyi karıştırdı: “5 bin İHA ve füzeyle toptan yok oluşu yaşarız!” dediler

“5 bin İHA ve füzeyle İsrail’in yok oluşunu yaşarız!”

Ekim ayından beri süren savaşta dün İsrail’in kalbi Tel Aviv’in İHA ve balistik füzeyle vurulması ülkeyi büyük bir şok dalgasına sürüklemişti.







İsrail medyası alarm durumuna geçerken IDF’nin kendisinin de dünkü saldırıdan sonra kabul etmek zorunda kaldığı güvenlik zafiyeti tartışma konusu oldu.

Bulgular, İHA'nın tespit edilmesine rağmen tehdit olarak sınıflandırılmadığını, herhangi bir alarm verilmediğini ve önleme girişiminde bulunulmadığını gösteriyor.







Jerusalem Post'un haberinde bu hataların büyük bir felakete yol açabileceği ve İsrail’in çok daha büyük ve yıkıcı bir saldırı riskiyle karşı karşıya olduğunun altı çizildi.

İran, Husiler ve Lübnan Hizbullah'ının Orta Doğu'dan üç koldan İsrail’in Gush Dan bölgesini hedef alan yaklaşık 5 bin İHA ve çeşitli tiplerde füzelerle saldırı yapabilecek kapasitede olduğunu yazan gazete “Büyük bir felaketin yaklaşmakta olan tehdidinin farkına varmak önemlidir” diyerek bunun İsrail’in toptan yok oluşu anlamına gelebileceğini yazdı.