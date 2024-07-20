Son dakika… Husiler İsrail’i kalbinden vurmuştu… IDF’nin hatası ülkeyi karıştırdı: “5 bin İHA ve füzeyle toptan yok oluşu yaşarız!” dediler

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Ekim ayından beri süren savaşta dün İsrail’in kalbi Tel Aviv’in İHA ve balistik füzeyle vurulması ülkeyi büyük bir şok dalgasına sürüklemişti.
İsrail medyası alarm durumuna geçerken IDF’nin kendisinin de dünkü saldırıdan sonra kabul etmek zorunda kaldığı güvenlik zafiyeti tartışma konusu oldu.
Bulgular, İHA'nın tespit edilmesine rağmen tehdit olarak sınıflandırılmadığını, herhangi bir alarm verilmediğini ve önleme girişiminde bulunulmadığını gösteriyor.
Jerusalem Post'un haberinde bu hataların büyük bir felakete yol açabileceği ve İsrail’in çok daha büyük ve yıkıcı bir saldırı riskiyle karşı karşıya olduğunun altı çizildi.
İran, Husiler ve Lübnan Hizbullah'ının Orta Doğu'dan üç koldan İsrail’in Gush Dan bölgesini hedef alan yaklaşık 5 bin İHA ve çeşitli tiplerde füzelerle saldırı yapabilecek kapasitede olduğunu yazan gazete “Büyük bir felaketin yaklaşmakta olan tehdidinin farkına varmak önemlidir” diyerek bunun İsrail’in toptan yok oluşu anlamına gelebileceğini yazdı.
New York Times'ın bugün manşetin taşıdığı haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın danışmanları, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun önümüzdeki çarşamba günü Washington'da Kongre'ye yapacağı konuşmadan önce başkanlık yarışından çekilmeyeceğini iddia ediyor.
Haberde Biden’ın Gazze'deki savaşın arka planında son dönemde ikili arasında gerilen ilişkileri göz önünde bulundurarak, o tarihten önce yarıştan çekilmek ve böylece Netanyahu'yu memnun etmek istemediği söyleniyor
Washington'da düzenlenen "2024 Aspen Güvenlik Forumu"nda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ateşkes için anlaşmayı tamamlamak istediklerini belirtirken sadece anlaşma sağlanmasının da yeterli olmayacağına işaret etti.
Blinken, anlaşma sağlandıktan sonra "bir sonraki gün" için de plan yapılması gerektiğini dile getirdi.
Anlaşmanın ardından "bir boşluk" oluşmaması gerektiğinin altını çizen Blinken, "Hamas'ın geri dönmesi ya da İsrail'in Gazze'yi işgalini uzatması, gerçi uzatmak istemediklerini söylüyorlar, ya da kanunsuzluk kabul edilemez." diye konuştu.
Blinken, Gazze'de ateşkes için müzakerelerin sürdüğünü, hala bazı sorunların çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Müzakerelerde son aşamaya gelindi. Ama son aşamanın da en zor aşama olduğunun bilincindeyiz." şeklinde konuştu.
İki devletli çözümün tek seçenek olduğunu ifade eden Blinken, İran ve Hamas'ın buna güçlü bir şekilde karşı çıktığını savundu.
İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 24 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.