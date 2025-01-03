Son dakika... Husiler İsrail'e, İsrail Suriye'ye saldırdı! Netanyahu'dan ateşkes adımı

Güncelleme Tarihi:
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.
Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Baerbock daha önce duyurulmayan ziyareti kapsamında Esad rejiminin devrilmesinden yaklaşık 1 ay sonra Suriye'ye geldi.
Şam'a ulaştığı ifade edilen Barrot'un da Lübnan'dan Suriye'ye geçtiği kaydedildi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Binyamin Netanyahu, Gazze'deki rehine ve ateşkes görüşmelerini sürdürmek üzere Katar'a bir heyet gönderilmesini onayladı.
CNN'de yer alan açıklamada, İsrail Güvenlik Ajansı (ISA), İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve İsrail'in dış istihbarat teşkilatından (Mossad) profesyonel düzeydeki temsilcilerin, görüşmeler için Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği belirtildi.
Filistin’de sivillere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail’e Yemen’den bir misilleme daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen’den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok kesiminde sirenlerin çaldığı ve milyonlarca kişiye sığınaklara girme talimatı verildiği bildirildi. İsrail hava sahasına girdikten sonra engellenen füzenin enkazının, Modiin şehri yakınlarına düştüğünün değerlendirildiği aktarıldı. İlk belirlemelere göre saldırı nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmediği belirtildi. İsrail basını ise, ülke genelinde 20 kişinin sığınaklara kaçarken yaşanan panik anları sırasında hafif şekilde yaralandığını duyurdu. Saldırıyı, Yemen’deki İran destekli Husilerin üstlenmesi bekleniyor.
Sağlık yetkilileri, İsrail'in Gazze Şeridinin orta kesimine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 13 kişinin cenazesinin yanı sıra çok sayıda yaralının Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildiğini belirtti.
Yetkililer, saldırılarda ölen ve yaralananların arasında çocuk ve kadınların da bulunduğunu bildirdi.
Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarındaki iki eve düzenlediği hava saldırılarının yıkıma ve ağır hasara yol açtığını söyledi.
Görgü tanıkları, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin enkaz altında kayıp kişileri arama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Katar Havayollarından yapılan açıklamada, "Suriye'yi Doha üzerinden dünya genelinde 170'den fazla destinasyonla bağlayarak bölgesel bağlantıyı güçlendirmeyi amaçlıyoruz." denildi.
Bu kararın bölgesel bağlantıyı güçlendirme ve yolcu taleplerini karşılama konusundaki kararlılığı yansıttığı belirtilen açıklamada, yeniden başlatılacak uçuşlar öncesinde gerekli tüm güvenlik, emniyet ve operasyonel standartların sağlanması için ilgili otoritelerle yakın bir işbirliği içinde çalışıldığı vurgulandı.
Qatar Airways Group CEO’su Badr Muhammed El-Meer de "Tarihi ve kültürel önemi büyük olan Şam'a uçuşlarımıza yeniden başlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu gelişme, yolcularımıza sunduğumuz bağlantı ve seyahat kolaylığını daha da ileri taşıma taahhüdümüzün bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sefire bölgesinde hava savunma üssü ve 404 nolu depo, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındı.
İlk belirlemelere göre, düzenlenen yaklaşık on hava saldırısında bölgede ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.
İsrail ordusu askerleri hava araçlarıyla indirme operasyonu yaparken, bölgedeki silahlı unsurlarla aralarında çatışmalar yaşanıyor.
Sefire bölgesinde, devrik Beşşar Esad rejiminden kalma savunma sanayi tesisleri ile askeri araştırma merkezi bulunuyor.
#BREAKING 📰— توفيق گیلاني ⚖️ (@SyriaNewsMan) January 2, 2025
Israeli air strikes targeted defense factories south of Aleppo, Syria moments ago pic.twitter.com/3N6w91Y4uP
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Faysal Bin Ferhan, Suriye'deki Geçici Hükümetin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Anas Hattab'tan oluşan heyet ile bir araya geldi.
Suriye'deki mevcut durum ve sarf edilen çabaların ele alındığı görüşmede Bin Ferhan, Suriye'nin güven ve istikrarını sağlayacak adımları destekleyen duruşlarını teyit etti.
Bin Ferhan, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü korumadan yana olduklarını dile getirdi.
Görüşmede ayrıca Suriye'de güvenlik, istikrar ve refah dolu bir geleceğe ulaşma olanaklarının yanı sıra Suriye'deki devlet kurumlarının korunması ve ülkeyi Arap-İslam dünyasındaki statüsüne geri getirme konuları konuşuldu.