Hürmüz Boğazı'nda geçişler durma noktasında

Gemi takip verileri, Hürmüz Boğazı'ndan perşembe günü yalnızca 1 tankerin başarıyla geçiş yaptığını ortaya koydu. Bu rakam, 7 Mayıs'tan bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Kpler verilerine göre, "New Giant" adlı ham petrol tankeri boğazdan çıkış yaparken, ağustos ortasında Çin'in Rizhao limanına varması bekleniyor. 23 Temmuz'da ise Hürmüz Boğazı'na hiçbir gemi giriş yapmadı.

Öte yandan, Babülmendep Boğazı'nda ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Verilere göre, bu boğazdan geçen tanker sayısı 23 Temmuz'da 32 olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki gün kaydedilen 26 tankerlik geçişe kıyasla belirgin bir artışa işaret ediyor.