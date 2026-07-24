Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurdu. Bakanlık, halka sakin kalmaları ve en yakın güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu.
ABD, cuma günü İran'ın kuzeyindeki Zibakenar'da bulunan bir Devrim Muhafızları Donanma karargâhını hedef aldı. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, saldırı Gilan eyaletindeki sahil kasabasında bulunan Hazret-i Seyyidüşşüheda karargâhına düzenlendi. İlk değerlendirmelere göre saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Son gelişmeler, ABD ile İran arasında artan gerilim ve her iki tarafın bölge genelinde bir dizi saldırı ve misilleme eylemi gerçekleştirdiği bir dönemde yaşandı.
İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Haddatha, Tayri ve Kunine bölgelerinde birçok kasabayı birbirine bağlayan karayolu geçişlerini şafak öncesi yıkım operasyonlarıyla tahrip etti.
İsrail ordusu ayrıca Mecdel Zun kasabasının dış mahallelerine de makineli tüfeklerle ateş açtı.
The New York Times'ın haberine göre, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) internet sitesinde ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta ölen asker sayısı 18'den 14'e düşürüldü.
İsmi verilmeyen üç askeri yetkili ve bir Pentagon sözcüsü, ölen asker sayısının 18'den 14'e düşmesinin nedeni konusunda çelişkili açıklamalarda bulundu. Askeri yetkililer, bu değişikliğin ardındaki nedenlerden birinin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bir önceki hafta sonu hayatını kaybeden 4 askeri "Trump'ın ateşkes ilan etmesinden sonra" öldükleri için listeden çıkarmaya karar verdiğini öne sürdü.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberine göre, Huzistan Valiliği, Ahvaz kentinin bazı noktalarının ABD tarafından füze saldırısıyla hedef alındığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, ABD saldırısında Ahvaz'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.
LSEG'den alınan gemi verilerine göre, Suudi Arabistan'dan ham petrol taşıyan 2 Çin süper tankeri Babülmendep Boğazı'ndan başarıyla çıkış yaptı. Yemenli Husilerin Suudi petrol sevkiyatlarına yönelik abluka ilanının ardından boğaza yönelen Singapur bandıralı VLCC Xin Long Yang ile Çin bandıralı VLCC Cosnew Lake'in hareketleri yakından takip ediliyordu.
Mehr haber ajansının bildirdiğine göre, İran ordusu, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD askeri tesislerine yönelik yeni bir İHA saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde yakıt depoları, ekipman ambarları ve askerlerin kaldığı tesisler hedef alındı. Ordudan yapılan açıklamada ayrıca, Ürdün'deki Muvaffak Salti/El-Ezrak üssünde uçak hangarları, bakım tesisleri ve konaklama birimlerinin vurulduğu belirtildi. Açıklamada, İran'ın çıkarlarına yönelik her türlü eylemin bölgesel güvenliği ve ekonomik istikrarı zayıflatacağı uyarısı yapıldı.
Gemi takip verileri, Hürmüz Boğazı'ndan perşembe günü yalnızca 1 tankerin başarıyla geçiş yaptığını ortaya koydu. Bu rakam, 7 Mayıs'tan bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Kpler verilerine göre, "New Giant" adlı ham petrol tankeri boğazdan çıkış yaparken, ağustos ortasında Çin'in Rizhao limanına varması bekleniyor. 23 Temmuz'da ise Hürmüz Boğazı'na hiçbir gemi giriş yapmadı.
Öte yandan, Babülmendep Boğazı'nda ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Verilere göre, bu boğazdan geçen tanker sayısı 23 Temmuz'da 32 olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki gün kaydedilen 26 tankerlik geçişe kıyasla belirgin bir artışa işaret ediyor.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi ve yüklere gelebilecek zararları karşılamak için dondurulmuş İran varlıklarını kullanma taahhüdünü kınadı. Arakçi, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Başka bir ülkenin varlıklarına, gelecekteki talepleri ödemek için el koymak, 'yangın çıkaracak' bir emsal teşkil eder" ifadelerini kullandı.
Arakçi, "Bu fonlardan kar elde edecekler şunu unutmamalıdır: Hükümetler görüşmelere döndüğünde hiç kimsenin varlıkları güvende olmayacak. Ortaya çıkacak kaos ne hoş ne de barışçıl olacaktır" dedi.
Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, "Gemilere verilen hasarlar, ABD'nin elinde bulundurduğu ve kontrol ettiği İran parasıyla ödenecektir" ifadelerini kullanmıştı.
İran'ın batısındaki Loristan eyaletinin başkenti Hürremabad kentine düzenlenen İHA saldırısında 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki askeri hedeflere yeni saldırı başlatıldığını duyurdu. CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırılara ilişkin açıklama yapıldı. ABD güçlerinin, doğu saatiyle 18.45'te İran'daki askeri hedeflere yeni bir saldırı başlattığı kaydedilen açıklamada, bunun "İran'ı sorumlu tutmak ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ticari gemilere yönelik tehditlerini azaltmak amacıyla arka arkaya yapılan 13'üncü saldırı olduğu" ifade edildi.
İran Devlet Televizyonu haberinde, ABD'nin, ülkenin Irak sınırına yakın Huzistan eyaletinde yer alan Ahvaz kentinin çevresindeki birçok noktayı füzelerle hedef aldığı belirtildi. Ahvaz kentinin 7 ayrı bölgesinde patlama seslerinin duyulduğuna işaret edilen haberde, Huzistan eyaletinin Andimeşk kenti yakınlarında da patlama seslerinin duyulduğu ifade edildi. Haberde, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nın güney kıyılarında da patlama seslerinin geldiği bilgisi paylaşıldı.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı yakınındaki Hürmüzgan eyaletinde yer alan Bender Abbas kenti çevresinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti. İran basınının Hürmüzgan eyalet makamlarına dayandırdığı haberlerde, ABD'nin Bender Abbas Limanı'na yönelik saldırıları sonucu 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.
ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan Hürmüz Boğazı’ndaki ticari deniz trafiğinin güvenliğini sağlamaya yönelik yeni bir hamle geldi. Trump, Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda saldırıya uğrayan gemilerin, bunların taşıdığı yüklerin veya ilgili diğer tüm unsurların göreceği zararın, ABD’nin elinde bulunan dondurulmuş İran varlıklarından karşılanacağını açıkladı. Aksi yönde bir duyuru yapılana dek söz konusu uygulamanın devam edeceğini vurgulayan Trump, "Bu zararlar çok büyük tutarlara ulaşabilir, ancak bunun adil ve hakkaniyete uygun olan yaklaşım olduğuna inanıyorum" dedi.
İran basını, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nın Mesen köyü yakınına 2 ABD füzesinin isabet ettiğini bildirdi. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberinde, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na saldırı düzenlediği ifade edildi. Saldırıda 2 füzenin adadaki Mesen köyü yakınına isabet ettiği aktarıldı. Saldırının detaylarına ilişkin bilgi verilmezken konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.
Almanya Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda olası bir uluslararası mayın temizleme operasyonu için Cibuti'de konuşlandırılan iki savaş gemisinin Doğu Akdeniz'e geri çekileceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki siyasi ve güvenlik ortamının istikrarsızlığını koruduğu, kısa vadede uluslararası mayın temizleme operasyonunun başlamasına uygun koşulların oluşmasının beklenmediği belirtildi.