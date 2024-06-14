Son dakika...Hizbullah'tan şimdiye kadarki en büyük saldırı: 100 roket aynı anda ateşlendi, 9 askeri bölge hedef alındı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden, BMGK'ye sunulan Filistin tasarılarının ABD tarafından veto edilmesine tepki

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gündeme dair konuları değerlendirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zaharova, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) Filistin için sunulan tasarıların ABD tarafından veto edilmesini eleştirerek, "Siyasi sistemden bağımsız olarak tüm dünya, gezegenin her yerindeki insanlar oradaki (Gazze'deki) durumun kabul edilemez olduğunu söylüyor. BMGK'nın bu sinyali kabul etmesi, duyması ve ABD’liler ile Anglosaksonların, Gazze'de sivillerin öldürülmesini engelleyecek adımların atılmasına yol açacak, bölgede barışı ve istikrarı sağlayacak bir belgeyi daha veto etmesinin kanlı suç haline geleceğini anlaması gerekiyor. Siyasi sistemden bağımsız olarak tüm dünya, gezegenin her yerindeki insanlar (Gazze'deki) durumun kabul edilemez olduğunu söylüyor. Orta Doğu ateş içinde yanıyor ve inliyor. Rakamlar bunu gösteriyor ve bu rakamlar korkutucudur. ABD'nin bölgedeki en büyük trajediye yönelik maceracı yaklaşımı yüzünden 35 bin sivil (Filistin'de) hayatını kaybetti. Bu durum, uluslararası hukuk ve diplomasiyi kullanarak karmaşık bir yaklaşım gerektiriyordu. Ama onlar orada Amerikan liberal demokrasisini kullandı ve İsrail'e olduğu gibi bölgenin diğer ülkelerine de kendi fikirlerini empoze ettiler" ifadelerini kullandı.