SON DAKİKA: Hizbullah'tan misilleme saldırısı! İsrail'de siren sesleri...

Gazze'de tüm sağlık sistemi çökebilir

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite AA'ya yaptığı açıklamada, uluslararası topluma, tüm uluslararası, insani ve uluslararası kuruluşlar ile a tüm dünya ülkelerine hastanelerde yakıt kıtlığına acilen müdahale etmeleri ve krizine çözüm bulmaları için acil çağrı ve uyarıda bulunduklarını kaydetti.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite AA'ya yaptığı açıklamada, uluslararası topluma, tüm uluslararası, insani ve uluslararası kuruluşlar ile a tüm dünya ülkelerine hastanelerde yakıt kıtlığına acilen müdahale etmeleri ve krizine çözüm bulmaları için acil çağrı ve uyarıda bulunduklarını kaydetti.