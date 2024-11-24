SON DAKİKA: Hizbullah'tan misilleme saldırısı! İsrail'de siren sesleri...

Güncelleme Tarihi:
İsrail Savunma Kuvvetleri, kısa bir süre önce Lübnan'dan çok sayıda insansız hava aracının (İHA) İsrail'in kuzeyine doğru fırlatıldığını duyururken, İsrail'in merkezindeki birçok kasaba ve şehirde roket sirenleri duyuluyor.
🔴 Rocket Alert [07:27:04] - 31 Alerts 🔴:— ILRedAlert (@ILRedAlert) November 24, 2024
• Sharon — Even Yehuda, Udim, Rishpon, Netanya - West, Shefayim, Beit Yehoshua, Bnei Dror, Kfar Netter, Harutzim, Netanya - East, Arsuf, Yakum, Ga'ash, Wingate Institute, Ra'anana, Kfar Yona, Pardessiya, Qadima - Zoran, Tel Itzhak,… pic.twitter.com/uxTCuUlDE7
Ürdün Genel Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin er-Rabiyye bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine ateş açtığı belirtildi.Açıklamada, başkent Amman'daki İsrail Büyükelçiliği yakınlarında meydana gelen olayda, ateş açan kişinin öldürüldüğü ifade edildi.Saldırganın ateş açması sonucu güvenlik güçlerinden 3 kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, hastanede tedavi altına alınan personelin durumunun ağır olmadığı kaydedildi.
Hizbullah’tan İsrail’in Filistin ve Lübnan’da sürdürdüğü katliamlara misilleme geldi. Hizbullah’tan yapılan açıklamada, İsrail ve güney Lübnan'daki İsrail mevzilerine yönelik 34 saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. İsrail'in Kfar Blum yerleşimindeki İsrail birliklerinin bir dizi roket saldırısı ile hedef alındığı belirtilirken, Lübnan'ın el-Bayyaada kasabasında ise bir Merkava tankının Hizbullah güçleri tarafından vurulduğu aktarıldı. Tankta bulunan bazı askerlerin öldüğü, bazılarının ise yaralandığı belirtildi.
Filistin’de sivillere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, bu kez Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Bureij ve Nuseyrat Mülteci Kamplarını hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Bureij Mülteci Kampı’ndaki bir eve yönelik saldırıda 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki bir eve yönelik saldırıda ise en az 6 kişi öldü. Her iki saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde bulunan El-Amel Hastanesi yakınlarında sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Filistin Kızılay Derneği’nden (PRSC) yapılan açıklamada, saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı kaydedildi. İsrail’den saldırının amacına dair açıklama yapılmadı.
İsrail'in göçe zorladığı yüzlerce Filistinli aile, Şucaiyye Mahallesi'ndeki evlerini terk etmek zorunda kalıp yürüyerek Gazze kentinin orta ve güney bölgelerine gitti.Soğuyan havanın yaşadıkları zor şartları daha da derinleştirdiği ve karanlıkta göç etmek zorunda kalan Filistinli aileler, İsrail ordusunca yerlerinden edilirken yanlarına ancak küçük valizler ve battaniye alabildi.Filistinliler, yakıt kıtlığı ve İsrail ordusunun çeşitli bölgelerdeki kara saldırılarında binlerce sivil aracı imha etmesi nedeniyle ulaşım araçlarını kullanamadığı için yürümek zorunda kalıyor.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite AA'ya yaptığı açıklamada, uluslararası topluma, tüm uluslararası, insani ve uluslararası kuruluşlar ile a tüm dünya ülkelerine hastanelerde yakıt kıtlığına acilen müdahale etmeleri ve krizine çözüm bulmaları için acil çağrı ve uyarıda bulunduklarını kaydetti.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite AA'ya yaptığı açıklamada, uluslararası topluma, tüm uluslararası, insani ve uluslararası kuruluşlar ile a tüm dünya ülkelerine hastanelerde yakıt kıtlığına acilen müdahale etmeleri ve krizine çözüm bulmaları için acil çağrı ve uyarıda bulunduklarını kaydetti.
Lübnan Bakanlar Kurulu Başkanlığı, göç hareketi başta olmak üzere İsrail'in saldırılarının yol açtığı zararlar ile ülkedeki son durumu yansıtan verilerin yer aldığı haftalık raporunu yayımladı. Rapora göre, İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023'ten bugüne kadar ülkede toplam 1 milyon 862 bin 790 kişi yerinden edildi.