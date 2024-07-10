Son dakika...Hizbullah'tan İsrail'i kör etme planı: Eski sistemlere döndüler...

Güncelleme Tarihi:
İsrail ordusuna ait savaş uçakları gece boyunca Kafr Kila ve Jennata'nın da aralarında bulunduğu Güney Lübnan köylerini vurdu. IDF X resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıların Hizbullah'ın askeri altyapısını hedef aldığını iddia etti. İsrail ve Lübnan arasındaki gerilim, Hizbullah'ın üst düzey iki komutanının öldürülmesi ile zirveye ulaştı.
İsrail medyasında yer alan haberlere göre Hizbullah, IDF'nin gelişmiş gözetleme teknolojilerinden kaçmak için eski iletişim sistemine geçti. Sabit telefon ve çağrı cihazları ile iletişim kuran grup, İsrail'in istihbarat toplama kabiliyetlerini incelemek ve bunlara saldırmak için kendi teknolojisini (insansız hava araçları) kullanıyor. Bu Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail'i "kör etme" stratejisi olarak tanımlanıyor. Grup dün yayınladığı 9 dakikalık bir propaganda videosu ile İsrail'e ait askeri bölgelerin görüntülerini yayınlamış ve İsrail'e adeta meydan okumuştu.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a çıktığı açıklandı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan beldesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu hedef alarak iğrenç bir katliam gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ilk yardım ekiplerinin, saldırıda yaralananları ise kentteki Nasır ve El-Emel hastanelerine naklettiği aktarıldı.
Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile Gazze Şeridi'nde esir değişimi ve ateşkes anlaşmasına varma fırsatlarını görüştü.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati, Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Taraflar, ateşkes için devam eden çabaları ve esirlerin değişimine izin verecek ve Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini yoğunlaştıracak bir ateşkese ulaşma fırsatlarını ele aldı.
Abdulati ile Blinken arasındaki telefon görüşmesinde, ordu güçleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında bir yıldan fazla süredir iç savaşa sahne olan Sudan'daki krize dair gelişmeler de ele alındı.İki bakan, Libya'daki durum ve Kızıldeniz ile Lübnan'ın güvenliği gibi diğer önemli bölgesel konularda koordinasyon ve istişarelere devam etmek üzere bir sonraki aşamada iletişimi sürdürme konusunda mutabakata vardı.
Abdulati, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile de yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki gelişmeleri ve Mısır'ın arabuluculuk çabalarını masaya yatırdı.İki bakan, "Lübnan'daki durum ve gerginliğin Lübnan'ın istikrarını tehdit edecek ve bölgedeki gerilimi artıracak şekilde büyüme olasılığı hakkında derin endişelerini" dile getirdi.