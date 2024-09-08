Son dakika...Hizbullah'tan İsrail'e 3 ayrı saldırı: 50 roket fırlatıldı, çatışmalar gece boyu sürdü!

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail makamları, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Beyt Hanina beldesinde Filistinli ailenin oturduğu bir ev için "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verdi.



Evi için yıkım kararı verilen Filistinli Raid er-Rahmi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail makamlarının kendilerine "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle bugün evlerini yıkmaları gerektiğini aksi takdirde yarın yıkım masrafı olan 50 bin şekel (yaklaşık 13 bin 500 dolar) alınarak yıkımın gerçekleştirileceğini ilettiğini aktardı.



Yıkım bedelini karşılama imkanları olmadığı için evi kendilerinin yıkmak zorunda kaldığını ifade eden Rahmi, İsrail'in "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle 2007 ve 2010 yılında da iki kez evini yıktırdığını, ruhsat çıkarmak için çok çaba sarf ettiğini ancak İsrail makamlarından hiçbir cevap alamadıklarını kaydetti.



Duruma tepki gösteren Rahmi, "Elhamdülillah.. Bu benim ve tüm Filistinlilerin durumu. Nereye gideceğimizi artık bilmiyoruz. Evimizi yıksalar da toprağımızı terk etmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.