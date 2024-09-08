Son dakika...Hizbullah'tan İsrail'e 3 ayrı saldırı: 50 roket fırlatıldı, çatışmalar gece boyu sürdü!

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Batı Şeria’da bulunan Beita Belediyesi, İsrail ordusunca başından vurularak öldürülen Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için ABD’ye soruşturma çağrısında bulundu.Beita Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Eygi’yi vuran kurşunun ‘ABD üretimi’ olduğu vurgulanarak, “Beita Belediyesi, uluslararası toplumu ve özellikle Amerikan yönetimini, İsrail işgal güçlerinin ellerinde Amerikan kurşunlarıyla bir Amerikan vatandaşının öldürülmesiyle ilgili bir soruşturma komisyonu açmaya çağırır ve ayrıca uluslararası toplumu Beita kasabamızda ve tüm Filistin bölgelerinde işlenen suçları durdurmak için acilen müdahale etmeye çağırır” denildi.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesinde bazı noktaları vurduğunu duyurdu.Hizbullah'ın Telegram sayfasından yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesinde yer alan Kiryat Şmona ve Şamir yerleşimlerinin bir dizi roketle vurulduğu belirtildi.
Kiryat Şmona bölgesinin "Felak" roketleri, Şamir bölgesinin de "Katyuşa" roketleriyle hedef alındığı kaydedildi.Söz konusu bölgelerin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ve Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırılar ve son olarak dün Farun kasabasında ilk yardım görevlilerine düzenlediği saldırıya misilleme olarak vurulduğu ifade edildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı üzerinde silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, Kral Hüseyin Sınır Kapısı üzerinde kamyondan inen bir kişinin güvenlik güçlerine ateş açtığı kaydedildi.Saldırıda yaralanan 3 İsraillinin hayatını kaybettiği, saldırganın ise etkisiz hale getirildiği aktarıldı.Ayrıca, saldırganın indiği kamyonda "patlayıcı bulunma şüphesi" ile inceleme yapıldığı ifade edildi.
İsrail Ordusu'ndan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç ayrı saldırı düzenlendiği ve toplam 50 roket atıldığı belirtildi.IDF, sabah 5:35'te verilen alarmın ardından roketlerin bir kısmının durdurulduğunu, diğerlerinin ise açık alanlara düştüğünü ve herhangi bir yaralanmaya neden olmadığını açıkladı.
IDF ayrıca İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait jetlerin gece boyunca güney Lübnan'ın Aitaroun, Maroun El Ras ve Yaroun bölgelerindeki, Hizbullah'a ait askeri yapıları vurduğunu açıkladı.
İsrail medyasına göre, gece 01.00 ve 02.30 ve 5:30 sıralarında siren sesleri duyuldu. Times of Israel'e göre Hizbullah saldırıları, Lübnan'ın Froun kasabasına düzenlenen ve üç acil durum görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak üstlendi.
יירוטים בקריית שמונה— כאן חדשות (@kann_news) September 7, 2024
(אורלי אלקלעי)
(צילום: טופליין תקשורת) pic.twitter.com/lp4Yvyq2cq
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail makamları, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Beyt Hanina beldesinde Filistinli ailenin oturduğu bir ev için "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verdi.
Evi için yıkım kararı verilen Filistinli Raid er-Rahmi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail makamlarının kendilerine "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle bugün evlerini yıkmaları gerektiğini aksi takdirde yarın yıkım masrafı olan 50 bin şekel (yaklaşık 13 bin 500 dolar) alınarak yıkımın gerçekleştirileceğini ilettiğini aktardı.
Yıkım bedelini karşılama imkanları olmadığı için evi kendilerinin yıkmak zorunda kaldığını ifade eden Rahmi, İsrail'in "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle 2007 ve 2010 yılında da iki kez evini yıktırdığını, ruhsat çıkarmak için çok çaba sarf ettiğini ancak İsrail makamlarından hiçbir cevap alamadıklarını kaydetti.
Duruma tepki gösteren Rahmi, "Elhamdülillah.. Bu benim ve tüm Filistinlilerin durumu. Nereye gideceğimizi artık bilmiyoruz. Evimizi yıksalar da toprağımızı terk etmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.
İsrail ordusu Gazze genelinde askeri saldırılarını artırıyor. Savaş uçakları ve topçu atışları, tahliye merkezlerinin yoğunlukta bulunduğu kuzeyi hedefine koydu. Gazze'nin merkezinde özellikle Nuseyrat mülteci kampı hedef alınırken, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta ise İsrail askeri operasyonları devam ediyor. İsrail ordusunun Mısır sınırına yakın Netzarim ve Philadelphi koridorlarında askeri varlığı hala devam ediyor.
Türkiye, İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için çalışmalarını sürdürüyor.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz.Merhumenin ABD’de yaşayan aile fertleriyle ve Türkiye’deki akrabalarıyla temas halindeyiz.Bu aşamada, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Kudüs Başkonsolosluğumuza iletilmesi beklenmektedir.Takip eden süreçte, vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir."
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Marib ili semalarında ABD ordusuna ait bir MQ-9 tipi SİHA'yı düşürdüklerini ifade etti.Seri, ABD'ye ait SİHA'nın Marib semalarında saldırı görevi sırasında Husilere ait hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğü bilgisini verdi.Sözcü Seri, bununla birlikte, düşürdükleri MQ-9 tipi SİHA sayısının 8'e yükseldiğini aktardı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Washington yönetiminin, esir takası konusunda iyimser olmamasına rağmen Tel Aviv ile ara buluculara sunmak üzere yeni bir öneri üzerinde çalıştığı öne sürüldü.ABD yönetiminin "son fırsat önerisi" olarak nitelendirdiği yeni önerinin, bugün ya da ilerleyen günlerde taraflara sunulacağı belirtildi.
ABD'nin yeni önerisinin, başta Philadelphi Koridoru olmak üzere İsrail ile Hamas arasında anlaşmazlık olan tüm konuları içerdiği ifade edildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.
İsrail'in pek çok yerinde Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması yapılması talebiyle gösteri düzenlendi.Başta Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa olmak üzere pek çok kentte on binlerce İsrailli, esir takası anlaşması yapılması için sokağa indi.Göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinden bir an evvel Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması yapmasını isteyen sloganlar attı ve dövizler taşıdı.
Tel Aviv ve Hayfa'da göstericiler bazı ana yolları trafiğe kapattı.İsrail Kanal 12 Televizyonu, bugün düzenlenen gösterilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen en büyük gösterilerden biri olduğu bilgisini geçti.