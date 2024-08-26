Son dakika...Hizbullah'ın misilleme saldırısı sona erdi, sıra Tahran'da! İran'dan dikkat çeken açıklama: Kesin, ölçülü, iyi hesaplanmış...

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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde iki evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.Sağlık kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, İsrail'in Gazze şehrinin batısındaki Eş-Şuheda Caddesi üzerindeki bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin doğusundaki Abasan el-Kebira kasabasında Ebu Rida ailesine ait bir evin İsrail uçakları tarafından vurulduğu aktarıldı.Saldırı yapılan iki noktadaki ölü ve yaralı sayısı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.
Hizbullah'ın uzun zamandır korkulan misillemesi dün gerçekleştirildi.Hizbullah lideri Nasrallah dün yaptığı konuşmada misilleme operasyonunun başarı ile tamamlandığını duyurdu ancak daha fazla eylem için kapıyı açık bıraktı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise henüz 'son sözü' söylemediklerini vurguladı. New York Times'a konuşan analistler her iki tarafın da zafer ihtimali düşük bir savaşı sürdürmek istemeyeceğini söylüyor.
Hizbullah'ın misilleme saldırısının sona ermesinin ardından gözler yeniden İran'a çevrildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile yaptığı telefon görüşmesinde Hamas lideri İsmail Haniye suikastına karşı misilleme yapmayı planladıklarını söyledi. Irakçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da İsrail'e verilecek yanıtın kesin, ölçülü ve iyi hesaplanmış olacağını belirterek "İsrail'in aksine biz tırmanışın peşinde değiliz ancak bundan korkmuyoruz da" dedi.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın doğusundaki bölgelerin boşaltılması yönünde karar çıkarmasının ardından Filistinliler Aksa Şehitleri Hastanesi ve çevresini boşaltmaya başladı.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, Deyr Belah kentinin doğusundaki bölgenin boşaltılmasını ve bölge sakinlerinden batıya gitmelerini istemesinin ardından Filistinliler yeniden yollara düştü.Aksa Şehitleri Hastanesindeki hasta ve yaralılar yürüyerek, tekerlekli sandalye ya da hasta yataklarında hastaneyi terk etmek zorunda kaldı.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Guterres'in İsrail ile Hizbullah arasındaki gerginliğin tırmanmasından "derin endişe" duyduğunu belirten Dujarric, Genel Sekreter'in her iki tarafa da bir an önce "çatışmaların durdurulması" çağrısı yaptığını ifade etti.Dujarric, "Bu eylemler hem Lübnan hem de İsrail halkını riske atmakta ve bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit etmektedir." dedi.
Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in 21 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus'un batısına düzenlediği saldırıda hedef aldığı evin enkazında arama kurtarma çalışması yürütülüyor.Sivil savunma ekipleri, Ebu Hedrus ailesinin evinin enkazındaki çalışmalarda saldırıda hayatını kaybeden 11 Filistinlinin cansız bedenine ulaştı.
Gazze'de ateşkes için gözlerin çevrildiği Mısır’ın başkenti Kahire'deki müzakerelerden Pazar günü de sonuç çıkmadı.Arabulucuların sunduğu anlaşma maddeleri ve karşılıklı tavizlere, ne Hamas ne de İsrail yeşil ışık yaktı. AA'ya konuşan Hamas yetkilisi, herhangi bir anlaşmanın kalıcı ateşkesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini içermesi gerektiğini, ancak Kahire'de kendilerine sunulan teklifin bunları kapsamadığını söyledi.
Hamas'ın 2 Temmuz'da ABD Başkanı Biden tarafından açıklanan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen ateşkes teklifine bağlı olduğunu belirten yetkili, şunları ifade etti:
"Hamas, halkımızın en yüksek çıkarlarını gerçekleştirmek ve onlara yönelik saldırıyı durdurmak amacıyla üzerinde (2 Temmuz'da) mutabakata varılan hususları uygulamaya hazır olduğunu teyit etti."
Herhangi bir anlaşmanın kalıcı ateşkesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini içermesi gerektiğini vurgulayan Hamas yetkilisi, Kahire'de kendilerine sunulan teklifin bunları içermediğini söyledi.
İsrail'in taleplerini içeren bu yeni teklife göre Philadelphi Koridoru olarak adlandırılan 14 kilometrelik Mısır ile Gazze sınırının kontrolünün İsrail'e bırakıldığını ve İsrail askeri varlığının Gazze'de devam etmesinin öngörüldüğünü dile getiren yetkili, Hamas heyetinin bunu kabul etmeyeceğini ara bulucu ülkelere ilettikten sonra Kahire'den ayrıldığını bildirdi.