Son dakika...Hizbullah SİHA'larla vurdu: 60'dan fazla yaralı! İsrail sivillerin olduğu çadırı bombaladı...

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Arap Birliği, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki soykırımı, Filistinlileri tehcir etme planları doğrultusunda sürdürdüğünü bildirdi. Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail ordusunun Cibaliya bölgesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sürdürdüğü saldırıları şiddetle kınadı.
İsrail'in, "dünyanın Lübnan'da işlenen suçlara odaklanmasını fırsat bilerek Gazze'deki yüz kızartıcı suçlarına yenilerini eklediğinin" altını çizen Ebu Gayt, "İsrail, söz konusu saldırılarıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyini diğer bölgelerden koparma, Filistinlilerin tümünü yerinden etme ve tehcir planlarını hayata geçirmeyi hedefliyor." ifadesini kullandı.
Ebu Gayt, Tel Aviv yönetiminin, gıda ve su gibi temel maddeleri engelleyerek Gazze'de yaşayan Filistinlilere karşı son derece acımasız bir politika yürüttüğünü belirtti.
İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesinin bahçesinde yerinden edilmiş sivillerin çadırlarını hedef alması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki çadırları bombaladığı belirtildi.
Hastane yerleşkesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara düzenlenen saldırı sonucu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı aktarılan haberde, İsrail saldırısının çadırlarda yangına yol açtığı ve alevlerin yayılmaya devam ettiği kaydedildi.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde birçok köy ve beldeye yönelik hava saldırılarının yanı sıra sınır bölgelerini topçu atışlarıyla hedef aldığı bildirildi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin, güneydeki Sur, Sayda ve Marcayun kentlerine bağlı beldeleri hedef almaya devam ettiği belirtildi.
İsrail'in, Sur kentine bağlı Nakura, Şem ve Tayr Harfa beldelerine hava saldırıları düzenlediği aktarılan haberde, Sayda'ya bağlı beldeleri hedef alan saldırılarda yaralanan bazı vatandaşların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.Haberde, İsrail topçu birliklerinin, Marcayun ve Sur'a bağlı beldelere yönelik atışlar yaptığına işaret edildi.
Pentagon basın sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Başkanın (Joe Biden) talimatı üzerine, Bakan (Lloyd) Austin, İran'ın 13 Nisan ve 1 Ekim'de İsrail'e yönelik benzeri görülmemiş saldırılarının ardından İsrail'in hava savunmasını güçlendirmek için İsrail'e bir THAAD bataryası ve ilgili ABD askeri personelinin konuşlandırılmasını yetkilendirdi." ifadeleri kullanıldı.
THAAD Bataryası'nın, İsrail'in entegre hava savunma sistemini güçlendireceği belirtilen açıklamada, "Bu, ABD ordusunun son aylarda İsrail'in savunmasını desteklemek ve Amerikalıları İran ve İran yanlısı milislerin saldırılarından korumak için yaptığı daha geniş kapsamlı düzenlemelerin bir parçasıdır." denildi.
Açıklamada, ABD'nin İsrail'e ilk kez THAAD Bataryası konuşlandırmadığına işaret edilerek, 2019 yılında eğitim ve entegre hava savunma tatbikatı amacıyla İsrail'e bir THAAD bataryası konuşlandırıldığı kaydedildi.
ABD'nin Tel Aviv'e yapacağı bu askeri desteğe gerekçe olarak İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırıları gösterildi.
Söz konusu batarya sisteminin ne zaman gönderileceği konusunda detay verilmezken, ABD basını, batarya sistemini yönetmek için 100'e yakın ABDli askeri personelin İsrail'e konuşlandırılacağını yazdı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ile Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmaların durdurulması ve ateşkes sağlanması için çözüm yolları ele alındı.
İran’ın her zaman savaş ve huzursuzluktan uzak, güvenli bir bölge istediğini vurgulayan Pezeşkiyan, ateşkes ile çatışmaların durdurulmasını desteklediklerini söyleyerek, “Biz, hatta Haniye’nin Tahran’da Siyonist rejim tarafından alçakça suikasta uğramasının ardından, masum insanların öldürülmesini engelleme umuduyla Batılı ülkelerin liderlerinin ateşkes vaadine güvenerek bir süre itidal gösterdik. Ancak Siyonistler Gazze ve Lübnan'da saldırılarını artırarak ne insani değerlere ne de uluslararası hukuka bağlı olmadıklarını ortaya koydular” dedi.
İran’ın bölgede barış, huzur ve istikrar sağlama amacıyla yapılan her türlü teklifi memnuniyetle karşılayıp destekleyeceğini vurgulayan Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı'ndan ve diğer Avrupa ülkelerinin liderlerinden, İsrail’in Gazze ve Lübnan'daki soykırım ile saldırılarını durdurması için çabalarını sürdürmelerini istedi. Pezşekiyan ayrıca, Fransa hükümetinin İsrail’in Lübnan'daki saldırılarını kınamasını ve silah sevkiyatını durdurmasını olumlu bir adım olarak değerlendirdi.
Maariv gazetesinin haberine göre, Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesine düzenlenen İHA saldırısında yaralananların sayısı 67'e yükseldi. Yaralananlar arasında dördünün durumunun kritik olduğu aktarıldı.
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ve halkını savunmak, Beyrut'taki Basta ve Nuveyri mahallelerine düzenlenen saldırılara karşılık için Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesindeki İsrail ordusuna bağlı "Glolani Tugayı'nın eğitim üssüne İHA filosuyla" saldırı düzenlendiği kaydedildi.
Hizbullah'ın "ülkesini, halkını" korumak için göreve hazır olduğu, "düşmanı caydırmak görevinden geri durmayacağı" bildirildi. İsrail ordusundan İHA saldırısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ın askeri üsse yönelik İHA'lı saldırısında yaralanan tüm askerlerin hastanelere kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiği belirtildi. Saldırıda 4 askerin yaşamını yitirdiği ve 58 askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralılardan 7'sinin durumunun kritik olduğu bildirildi.
Ölen askerlerin kimliklerinin daha sonra açıklanacağı aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü vurgulandı.Öte yandan, İsrail'in Yediot Ahranot gazetesinde, İsrail ordusuna dayandırılan haberde, Hizbullah'ın gönderdiği İHA'nın radardan kayboluncaya kadar takip edildiği belirtildi.Haberde, Hizbullah'ın 2 İHA'yı deniz üzerinden gönderdiğine işaret edildi.