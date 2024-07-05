Son dakika...Hizbullah İsrail'i sarstı: Kuzey'i kaybettik! Hamas ve Tel Aviv'den peş peşe 'ateşkes' açıklaması

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan ciddi yakıt kıtlığı nedeniyle sağlık hizmetlerinde daha fazla aksama beklendiğini belirtti.Ghebreyesus, Gazze'deki hastanelerin durumuna ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
"Gazze'de ciddi yakıt kıtlığı nedeniyle sağlık hizmetlerinde daha fazla aksama yaşanması bekleniyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, dün Gazze'ye yalnızca 90 bin litre yakıtın giriş yaptığını ancak sadece sağlık sektörünün günlük 80 bin litreye ihtiyacı olduğunu bildirdi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, binlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutuna doğru yürüdü.Filistinli gruplarla esir takası anlaşması imzalanması ve erken seçime gidilmesini isteyen göstericiler, Netanyahu'yu "İsrail'in güvenliğini tehlikeye atmakla" suçladı.Başkent Tel Aviv de gün içinde hükümet karşıtlarının protestolarına sahne oldu.Erken seçime gidilmesini isteyen İsrailliler, Tel Aviv yakınındaki bir otoyolu trafiğe kapattı. Eylemde "yıkım hükümeti yeter" yazılı pankart taşıdı.
İsrail medyası Hizbullah'ın komutanının öldürülmesinin ardından şimdiye kadar benzeri görülmemiş bir saldırı başlattığını duyurdu. Bugün İsrail medyasında yer alan haberlerde 'Kuzey'de savaş' başlığı dikkat çekti. Kikar haber sitesi 'Kuzey'i kaybettik' başlıklı haberinde çatışma hattındaki alarmların saatlerce susmadığını, bölgede çok sayıda yangın çıktığını yazdı. Makorrishon ise Hizbullah'ın saldırıları ile İsrail'e yeteneklerini göstermeyi amaçladığını öne sürdü.Maariv gazetesi ise saldırı sonrası çıkan yangınlara dikkat çekti ve buraların doğal koruma alanları olduğunu yazdı.
Hizbullah, tecrübeli saha komutanı Muhammed Nimah Nasır'ın İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından dün yaklaşık 200 roket ve 20 insansız hava aracı ile İsrail'e saldırdı. Hizbullah bunun şimdiye kadarki 'en büyük saldırı' olduğunu iddia ederken, Hizbullah'ın üst düzey yetkilisi Haşim Safieddine dün daha fazla saldırı sözü verdi ve 'İsrail hiç hayal etmediği yerlerden vurulacak' dedi.
İsrail medyasına göre, Hizbullah'ın verdiği mesaj çok açık ve net. Grup nereye ve ne zaman saldıracağını seçebilecek kadar büyük bir drone ve füze cephaneliğine sahip. Drone kullanımının gittikçe arttığı grup hassas ve etkili saldırılar yapabilir, sivillerin sığınaklara akın etmesine neden olabilir.
İsrail ordusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hava kuvvetlerinin Lübnan'ın güneyindeki El-Cebbayn ve Kefr Hamman bölgelerindeki Hizbullah hedeflerine saldırdığını, topçu atışlarıyla da Nakura bölgesindeki bir hedefi vurduğunu duyurdu.İsrail daha önce, güçlerinin Meiss el-Jabal ve Ayta eş Şab bölgelerindeki altyapıya saldırdığını açıklamıştı.
Hamas'ın yurt dışındaki Ulusal İlişkiler Departmanı Başkanı Ali Bereke, son ateşkes girişimi ve Hamas hareketinin bu konudaki tutumu hakkında AA’ya değerlendirmelerde bulundu.
Bereke, "Hamas ve Filistin direniş grupları, kalıcı ateşkes, siyonist işgal ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, yerinden edilenlerin evlerine dönüşü ve Gazze’nin yeniden imar ve inşası başta olmak üzere Filistin halkının taleplerini gerçekleştirecek her türlü girişime açıktır." dedi.
Hareketin, Mısır ve Katar'ın ateşkese yönelik yeni girişimlerine "olumlu yanıt verdiğini" belirten Bereke, arabuluculara Filistin halkının bu taleplerini gerçekleştirecek her türlü girişimi desteklediğini bildirdiğini söyledi.
Bereke, "Hamas hareketi olarak bizim görevimiz işgale karşı koymak, topraklarımızı özgürleştirmek, kutsallarımızı yeniden tesis etmek ve Filistin halkımızı savunmak için çalışmaktır. Eğer yeni girişim, Filistin halkına yönelik saldırganlığa son verir ve işgal ordusunun geri çekilmesini sağlarsa, biz de bunu olumlu karşılayacağız." ifadelerini kullandı.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail topçularının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda en az 2 Filistinli öldü, aralarında çocukların da olduğu bazı kişiler yaralandı.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, bazıları yaralandı.İsrail ordusuna ait insansız hava aracının, Refah'ın batısında bulunan el-Mevasi bölgesinde bir grup Filistinlinin bulunduğu noktayı hedef alması sonucu 2 kişi öldü.İsrail savaş uçaklarının Gazze kenti doğusundaki Ed-Durc Mahallesi'ndeki bir evi bombalaması sonucu ise en az 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Hamas’ın Gazze’de ateşkes anlaşmasına ilişkin son teklifini İsrail’e iletmesinin ardından İsrail, ateşkes anlaşmasına dair müzakereler için heyet gönderme kararı aldı.
Adı açıklanmayan İsrailli müzakereci, Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılması konusunda Hamas ile bir anlaşmaya varılması için "gerçek bir şans" olduğunu belirterek, "Hamas tarafından sunulan öneri çok önemli bir atılım içeriyor. Müzakerelerin ilerlemesini sağlayabilir. Gerçekten uygulanma şansı olan bir anlaşma var. Maddeler kolay olmasa da anlaşmayı sekteye uğratmamalı” dedi.