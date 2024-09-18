Son dakika... Hizbullah intikam yemini etti! İsrail ölümcül saldırı için aylar önce harekete geçmiş...

Güncelleme Tarihi:
İsrail hükümeti dün resmi olarak ülkenin kuzeyindeki Lübnan sınırındaki çatışmaları da “savaş hedefleri” arasına ekledi. Kuzey sınırında tansiyon yükselirken Lübnan içindeyse tuhaf patlamalar yaşandı. Hizbullah mensuplarının haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazlarının İsrail tarafından hack’lendikten sonra infilak ettiği iddia edildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çağrı cihazlarının patlatılması nedeniyle 9 kişi öldü, 200'ü ağır 2 bin 800 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar da bulunuyor.
Saldırının nasıl gerçekleştiği henüz belirsiz ancak Hizbullah patlamalarla ilgili İsrail'i suçladı ce intikam yemini ederek misilleme sözü verdi. İsrail'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bir eve hava saldırısı düzenlediği belirtildi.Haberde, saldırıda 2 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.Öte yandan İsrail'in Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerine insansız hava aracıyla ateş açması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
ABD'li New York Times gazetesine göre Lübnan genelinde binlerce kişinin yaralanmasına yol açan operasyon, İsrail istihbarat servisi Mossad ile İsrail ordusunun ortak operasyonuydu. Gazete operasyon hakkında bilgi sahibi Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail'in Lübnan'a ithal edilen Tayvan yapımı çağrı cihazlarına patlayıcı madde yerleştirdiğini öne sürdü. NYT'nin iddiasına göre İsrail, Gold Apollo'dan sipariş ettiği ve Hizbullah'a gönderilmesi planlanan çağrı cihazlarının içine patlayıcılar ve uzaktan tetiklenebilen anahtarlar yerleştirdi.
Tayvanlı Gold Apollo şirketi iddiaları yalanladı ve cihazların Avrupa'da kendi markasını kullanma hakkına sahip bir şirket tarafından yapıldığını söyledi.
Tayvan Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Profesör Jhy-Chern Liu, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada Tayvan firmasının saldırıya dahil olmasının mümkün olmadığını iddia etti.
Gold Apollo'nun özellikle alışveriş merkezlerindeki yiyecek tezgahlarında müşterilere yemek veya masanın hazır olduğunu bildirmek için kullanılan çağrı cihazları üretmekte uzmanlaşmış küçük bir şirket olduğunu söyleyen Liu, şirketin 1995 yılında kurulduğunu, değerinin yaklaşık 3 milyon dolar olduğunu ve 35 çalışanı olduğunu söyledi. Liu açıklamasında "Tayvan her açıdan ABD'ye çok yakın olmasına rağmen, Tayvan'daki herhangi bir şirketin, böyle ölümcül bir komplonun içinde yer alacağına inanmıyorum" ifadelerini kullandı.
Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından Hizbullah, 10 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.Hizbullah, sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden konuya ilişkin bir dizi açıklama yaptı.Açıklamalarda, 10 Hizbullah üyesinin daha yaşamını yitirdiği ifade edilirken, ölenlerin isimleri ve doğum tarihleri şu şekilde sıralandı:
Necib Abdulhuseyn Aladdin “Ali Mazlum” (1991), Hasan Muhammed Yasin “Yamin” (1986), Hüseyin Ahmed Menteş “Salah” (1994), Muhammed Zekeriya Abbas “Haydara” (1986), Abbas Bilal Munim "Mirza Mehdi" (1996), Muhammed Mehdi Ali Ammar “Zülfikar” (1985), Hüseyin Ali Aladdin “Zekeriya” (1989), Hüseyin Eyyub Fakih “Bakır” (1988), Abbas Fadl Yasin “Ebulfadl” (1993) ve Mehdi Abbas Semhat “Cevad Matuk” (1995)
Mısır, Irak, Ürdün ve Filistin, çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 9 kişinin öldüğü, 2 bin 800 kişinin yaralandığı Lübnan'la dayanışma içinde olduklarını belirterek, yardım teklifinde bulundu.
Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Hadi Hachem, İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazlarını patlatarak düzenlediği saldırının savaş suçu olduğunu dile getirdi.Hachem, BM Genel Kurulu'nda İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerinin yasal sonuçlarına ilişkin düzenlenen acil oturumda konuştu.Hachem, İsrail'in bugün düzenlediği "siber saldırının" binlerce kişinin yaralanmasına ve aralarında küçük bir kız çocuğu dahil 9 kişinin ölmesine yol açtığını belirterek, "Bu saldırı savaş suçudur." vurgusunda bulundu.Saldırının çok ciddi olduğunu kaydeden Hachem, aynı zamanda bölgede çatışma ve panik halini de tetiklediğini ifade etti.
Sky News Arabia'nın ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, MOSSAD’ın “Hizbullah’ın çağrı cihazlarına önceden ulaştığı ve pillerine patlayıcı madde yerleştirdiği” iddiasına yer verildi.
Haberde, MOSSAD’ın patlayıcılar yerleştirdiği pillerin sıcaklığını uzaktan yükselterek cihazları infilak ettirdiği de ileri sürüldü.
Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun da Lübnanlı güvenlik kaynağından aktardığına göre, cihazlara yerleştirilen patlayıcı 20 gramın altında ve infilak ettirilen cihazlar 5 ay önce ithal edildi.
Lübnanlı yetkililerin İsrail’i sorumlu tuttuğu olayın ardından, patlayan çağrı cihazlarının durumu da merak konusu oldu.Konuyla ilgili sosyal medyaya yansıyan ve Hizbullah mensuplarının kullandığı iddia edilen 3 modelin ismi yoğun etkileşime girdi.Buna göre, söz konusu çağrı cihazı modellerinin ikisi ABD, biri ise Tayvan menşeli şirketler tarafından üretilmiş ürünler.Cihazlardan biri, ABD menşeli ve 1900'lerin başından bu yana telefon ve diğer iletişim cihazlarını üreten Motorola'ya ait.
Ancak olayın yaşandığı günün akşamına kadar, Hizbullah mensuplarının üzerinde patladığı veya hasar aldığı teyit edilmiş, doğrudan Motorola markası görünen çağrı cihazlarının görselleri sosyal medyada dolaşıma girmedi.Yine Motorola'ya bağlı "Teletrim" markalı cihaz paylaşımları yapılmasına karşın bu görsellerin sağlam cihazlara ait olduğu fark edildi.
Sosyal medyada paylaşılan son cihaz ise Tayvan menşeli "Apollo Gold" şirketi tarafından üretilen ve Hong Kong menşeli "Apollo Systems HK" şirketi tarafından satılan "Gold Apollo Rugged Pager AR924" model ürün.
Paylaşımlarda parçalanmış ancak model bilgileri okunabilen Apollo marka çağrı cihazlarının görselleri yer aldı.Apollo Systems HK, resmi internet sitesinde, dijitalleşen sağlık sektörü ve bakım tesislerinde olmak üzere dünya çapında birçok sektöre çağrı cihazı ve iletişim sistemleri sağladığını belirtiyor.Şirket ayrıca, sağlık çalışanları, müşteriler ve yöneticilere uluslararası alanda güvenilir iletişim, sistem tasarımı ve ağ destekli çözümler sunduğunu bildiriyor.
Öte yandan söz konusu şirketler, bu cihazlarının satışını cep telefonları ve internetin yaygınlaşması nedeniyle uzun süre önce durdurdu. Buna karşın bu modellerin ikinci el satışları olduğu görülüyor.