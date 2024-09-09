Son dakika...Hizbullah ile savaş an meselesi! İsrailli vekilden skandal sözler: "Gazze gibi olacak, başka yolu yok"

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, başkent Beyrut'un yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Hırbet Silm beldesine düzenlenen dünkü İsrail saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Hırbet Silm beldesine düzenlenen saldırıda 6 kişinin yaralandığı belirtildi.Yaralılardan 5'inin tedavilerinin sahada yapıldığı, birinin ise Tebnin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının naklinin gecikmemesi amacıyla, naaşın uçakla doğrudan Türkiye’ye getirilmesi seçeneği üzerinde çalışıldığını duyurdu.
Keçeli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Merhumenin ABD’de yaşayan aile fertleriyle ve Türkiye’deki akrabalarıyla temas halindeyiz.Bu aşamada, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Kudüs Başkonsolosluğumuza iletilmesi beklenmektedir. Takip eden süreçte, vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.
Netanyahu'nun Likud partisinden milletvekili Nissim Vaturi,İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmanın tam kapsamlı bir savaşa 'birkaç gün içinde' dönüşebileceğini söyledi.
İsrail'in Kan televizyonuna konuşan Vaturi savaş için önerilerde de bulundu ve beş günlük önleyici hava bombardımanı ve ardından kara harekâtı çağrısı yaptı. Netanyahu'nun da kendisiyle aynı görüşleri paylaştığını ileri süren vekil, skandal sözlere imza attı ve "Dahiyeh Gazze gibi olacak, başka yolu yok" dedi.
Dahiyeh 2006 yılında da İsrail'in hedefi olmuştu. Bölgede yüz binlerce insan yaşıyor.
İsrailli Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz da İsrail ordusunun Gazze'de belli bir noktaya geldiğini ve ordunun artık kuzey sınırına "yoğunlaşması gerektiğini" söyledi. AFP'nin geçtiği habere göre Gantz Washington DC'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada İran ve vekil güçlerin planlarına dikkat çekti.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 339. gününde devam ettiği belirtildi. Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinin gece saatlerinde hava saldırıları ve topçu atışlarına maruz kaldığı vurgulanan haberde, Gazze'nin orta kesiminde kalan Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen hava saldırısında 3 vatandaşın öldüğü, 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine ağır iş makineleri eşliğinde baskın düzenlediği bildirildi.Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentine hava destekli baskın düzenlediği belirtildi.İsrail ordusun, ağır iş makineleriyle girdiği Tulkerim kentinde altyapıyı tahrip ettiği vurgulanan haberde, Tulkerim Mülteci Kampı'nda altyapının hasar görmesi nedeniyle iletişim ve internet hatlarının kesildiği ifade edildi.
Haberde, İsrail askerlerinin, baskına tepki gösteren Filistinli gençlere gerçek mermi kullanarak müdahale ettiğine işaret edildi.Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Balata Mülteci Kampı'na da baskın düzenlendiği aktarılan haberde, Balata Mülteci Kampı'nda da Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında olayların çıktığı kaydedildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Fetih Hareketi Merkez Komitesi Ramallah'ta Abbas başkanlığında toplandı.Abbas toplantıda Merkez Komitesi üyelerine, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarının durdurulması için uluslararası ve Arap dünyasının desteğini almak adına Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili bilgi verdi.
Abbas, savaşın durması ve Filistin devletinin, Batı Şeria ve Doğu Kudüs gibi Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olan Gazze'de de tüm görevlerini üstlenmesi adına yapılması planlanan Gazze ziyareti için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyeleri ise dünyanın tüm liderleri ile özgür insanlarını, "İsrail'in ABD'nin desteğiyle çocuk, kadın ve yaşlıları öldürme çılgınlığının" önüne geçmek için en iyi seçenek olan Gazze ziyaretini desteklemeye çağırdı.
Komite üyeleri, İsrail'i, Batı Şeria'daki kent ve kasabalarda uyguladığı baskın, kan dökme ve toplu cezalandırma politikasından vazgeçirmek için uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.
Komite ayrıca, uluslararası hukuk kuruluşlarını, İsrail hapishanelerinde işkence ve her türlü kötü muameleye maruz kalan Filistinli mahkum ve esirlere karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.
Filistin Telekomünikasyon Şirketi "Paltel", konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in devam eden saldırıları sebebiyle Gazze Şeridi'nin orta ve güneyinde evde internet hizmetlerinin aksadığını açıklamaktan üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, Paltel ekiplerinin internet hizmetlerini yeniden sağlamak için çalıştığı aktarıldı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise internet kesintisi sebebiyle Gazze'deki Acil Durum Operasyon Odası ile iletişim kurmakta sıkıntı yaşandığı bildirildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 40 bin 972 Filistinli öldü, 94 bin 761 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.