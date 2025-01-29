Son dakika... Hindistan'da izdiham felaketi: Onlarca can kaybı var! İnanılmaz görüntüler....

KUMB MELA FESTİVALİ NEDİR?

Kumb Mela Festivali veya kısa adıyla Kumb Mela Hindistan'da 12 yılda bir düzenlenen, Hinduizm geleneklerine göre yaşatılan toplumsal bir festivaldir. Dünyanın en büyük dini organizasyonu olarak kabul edilir. Hintçe Kumb (Kumbh) sürahi, Mela ise adil demektir. Her 12 yılda bir onmilyonlarca Hinduizm dini mensubu toplanarak, kutsal sayılan Ganj Nehri ile Namuna nehirlerinin birleştiği yerde yıkanır.



Etkinlik, her 3 yılda bir Allahabad, Haridwar, Ujjain ve Nashik kentlerinde dönüşümlü düzenleniyor.Ancak Haridwar, Ujjain ve Nashik kentlerinde "Kumbh Mela" adıyla daha küçük çaplı gerçekleştirilen festival, 12 yılda bir Allahabad kentinde "Maha" yani "büyük festival" adı altında milyonların katılımıyla kutlanıyor.



Bu yılki kutlama, Güneş, Ay ve Jüpiter'in aynı hizaya geldiği 12'nci "Maha" olması açısından Hindular için özel önem taşıyor.



Hindular, kutlamalar sırasında Ganj Nehri'nde yıkanmanın günahlardan arınmalarına ve ölüm ile yeniden doğuş döngüsünden kurtulmalarına yardımcı olacağına inanıyor.Kumbh Mela, "dünyanın en büyük dini festivali" kabul ediliyor. 2001'de 60 milyon kişi, aynı gün Ganj Nehri'ne girmek için Allahabad kentinde bir araya gelerek dünya rekoru kırmıştı.Ayrıca 2021'deki Kovid-19 salgınına rağmen milyonlarca Hindu, Triveni Sangam Nehri'ne girerek yıkanmıştı.