Son dakika... Hindistan'da izdiham felaketi: Onlarca can kaybı var! İnanılmaz görüntüler....

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Hindistan'da12 yılda bir düzenlenen ve 45 gün süren dünyanın en büyük dini töreni kabul edilen "Maha Kumbh Mela" Festivali'nde yaşanan izdihamda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İşte bölgede dakika dakika yaşanan tüm gelişmeler...
Hindu festivalindeki can kaybıyla ilgili raporlar çeşitlilik gösteriyor. Hükümet henüz resmi bir sayı vermedi ancak yerel yetkililer 38 kişinin öldüğünü söyledi. AFP'ye konuşan bir doktor ise 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Uluslararası ajansların geçtiği görüntülerde, kurtarma ekiplerinin, giysi, ayakkabı ve diğer atılmış eşyaların dağıldığı alandan yaralıları uzaklaştırmak için çalıştığı görülüyor.
Altı hafta süren festival kapsamında bugün binlerce Hindunun Ganj ve Yamuna nehirlerinin birleştiği yerde günahlardan arınma ritüelü gerçekleştirmesi bekleniyordu.
İzdiham'ın nasıl gerçekleştiği henüz bilinmiyor ancak bölgeden gelen görüntülerde insanların eşya yığınları üzerinde tökezledikleri ve güvenlik güçlerinin büyük kalabalığı yönetmekte zorlandıkları kaos sahneleri dikkat çekiyor.
Kumb Mela Festivali'ne İki hafta önce başladığından bu yana yaklaşık 148 milyon kişi katıldı. Yetkililer, 144 yıl sonra gök cisimlerinin nadiren aynı hizaya gelmesi nedeniyle en uğurlu gün olarak kabul edilen Çarşamba günü 100 milyon kişinin 'kutsal dalış' yapmasını bekliyordu.
Kumb Mela Festivali veya kısa adıyla Kumb Mela Hindistan'da 12 yılda bir düzenlenen, Hinduizm geleneklerine göre yaşatılan toplumsal bir festivaldir. Dünyanın en büyük dini organizasyonu olarak kabul edilir. Hintçe Kumb (Kumbh) sürahi, Mela ise adil demektir. Her 12 yılda bir onmilyonlarca Hinduizm dini mensubu toplanarak, kutsal sayılan Ganj Nehri ile Namuna nehirlerinin birleştiği yerde yıkanır.
Etkinlik, her 3 yılda bir Allahabad, Haridwar, Ujjain ve Nashik kentlerinde dönüşümlü düzenleniyor.Ancak Haridwar, Ujjain ve Nashik kentlerinde "Kumbh Mela" adıyla daha küçük çaplı gerçekleştirilen festival, 12 yılda bir Allahabad kentinde "Maha" yani "büyük festival" adı altında milyonların katılımıyla kutlanıyor.
Bu yılki kutlama, Güneş, Ay ve Jüpiter'in aynı hizaya geldiği 12'nci "Maha" olması açısından Hindular için özel önem taşıyor.
Hindular, kutlamalar sırasında Ganj Nehri'nde yıkanmanın günahlardan arınmalarına ve ölüm ile yeniden doğuş döngüsünden kurtulmalarına yardımcı olacağına inanıyor.Kumbh Mela, "dünyanın en büyük dini festivali" kabul ediliyor. 2001'de 60 milyon kişi, aynı gün Ganj Nehri'ne girmek için Allahabad kentinde bir araya gelerek dünya rekoru kırmıştı.Ayrıca 2021'deki Kovid-19 salgınına rağmen milyonlarca Hindu, Triveni Sangam Nehri'ne girerek yıkanmıştı.