Son dakika... Hindistan ve Pakistan birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladı: Keşmir'de patlama sesleri duyuldu

HİNDİSTAN İNDUS SULARI ANLAŞMASI'NA HALEN UYMUYOR

CNN'in haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkili, iki ülke arasında cumartesi günü varılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İndus Suyu Anlaşması'nın yeniden yürürlüğe konmadığını belirtti. Hindistanlı yetkili, "Ateşkesin herhangi bir ön veya son koşulu bulunmuyor. Ateşkes çağrısı Pakistan tarafından başlatıldı. İndus Su Anlaşması ise şu an için askıda kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

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Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif ise bugün Geo News'e verdiği demeçte, su anlaşmasının Hindistan'la yürütülen müzakerelerde en önemli önceliklerden biri olduğunu vurgularken, Keşmir sorunu ve terörizm konularının da görüşmeler kapsamında ele alındığını kaydetti.



Pakistan yetkilileri daha önce, ülkeye ait suların kesilmesi veya yönünün değiştirilmesi yönündeki her türlü girişimi "savaş eylemi" olarak nitelendirmişti. Söz konusu anlaşma, Pakistan ve Kuzey Hindistan'da yüz milyonlarca insanın geçim kaynağını oluşturan İndus Nehri sistemindeki su paylaşımını düzenliyordu.