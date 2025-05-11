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Son dakika... Hindistan ve Pakistan birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladı: Keşmir'de patlama sesleri duyuldu

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#Hindistan#Pakistan#Keşmir
Son dakika... Hindistan ve Pakistan birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladı: Keşmirde patlama sesleri duyuldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 11:36

Pakistan ve Hindistan arasında başlayan çatışmaların cumartesi günü varılan ateşkes anlaşmasıyla durmasının ardından taraflar çatışmaların sona ermediğini bildirdi. İki ülke de birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlarken, uluslararası medya çatışmaların yaşandığı Keşmir bölgesinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

ATEŞKES SÜRECİNİN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI
ATEŞKES SÜRECİNİN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Emekli Pakistan büyükelçisi Maleeha Lodhi, Hindistan-Pakistan ateşkesinin dün tehlikeye girdiğini ancak ABD'nin arabuluculuğu sayesinde kurtarıldığını ifade etti. Lodhi,"Ateşkes dün kritik bir aşamadaydı, ancak ABD'nin devreye girmesiyle gece geç saatlerde yapılan telefon görüşmeleri sayesinde korunabildi" açıklamasını yaptı.

Geo News'e demeç veren Lodhi, ABD'nin gelecekteki müdahale düzeyinin "her iki ülkenin gösterdiği ilgiye bağlı olacağını" vurgularken, Hindistan'ın ilgisiz kalması durumunda Washington'un da katılımını azaltabileceğine dikkat çekti. Tarihte ilk kez iki nükleer gücün birbirine doğrudan saldırı düzenlediğini belirten Lodhi, "Bu çatışma bölgeyi çok tehlikeli bir eşiğe getirdi ve bu krizi önlemek için ABD'nin müdahalesi gerekli oldu" diye konuştu.

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HİNDİSTAN İNDUS SULARI ANLAŞMASI'NA HALEN UYMUYOR
HİNDİSTAN İNDUS SULARI ANLAŞMASINA HALEN UYMUYOR

CNN'in haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkili, iki ülke arasında cumartesi günü varılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İndus Suyu Anlaşması'nın yeniden yürürlüğe konmadığını belirtti. Hindistanlı yetkili, "Ateşkesin herhangi bir ön veya son koşulu bulunmuyor. Ateşkes çağrısı Pakistan tarafından başlatıldı. İndus Su Anlaşması ise şu an için askıda kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

İSLAMABAD: SU ANLAŞMASI GÖRÜŞÜLDÜ

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif ise bugün Geo News'e verdiği demeçte, su anlaşmasının Hindistan'la yürütülen müzakerelerde en önemli önceliklerden biri olduğunu vurgularken, Keşmir sorunu ve terörizm konularının da görüşmeler kapsamında ele alındığını kaydetti.

Pakistan yetkilileri daha önce, ülkeye ait suların kesilmesi veya yönünün değiştirilmesi yönündeki her türlü girişimi "savaş eylemi" olarak nitelendirmişti. Söz konusu anlaşma, Pakistan ve Kuzey Hindistan'da yüz milyonlarca insanın geçim kaynağını oluşturan İndus Nehri sistemindeki su paylaşımını düzenliyordu.

İSLAMABAD HİNDİSTAN'I ATEŞKESİ İHLAL ETMEKLE SUÇLADI
İSLAMABAD HİNDİSTANI ATEŞKESİ İHLAL ETMEKLE SUÇLADI

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Hindistan'la varılan ateşkes anlaşmasına tam olarak uyduğunu açıklarken, karşı tarafın bazı bölgelerde ihlal yaptığını öne sürdü. Cumartesi gecesi yapılan resmi açıklamada, "Pakistan ordusunun, tüm bu gelişmeleri sorumluluk bilinciyle ve itidalli şekilde ele aldığı" ifade edildi.

Yetkililer, ateşkes ihlali iddialarına ilişkin somut ayrıntı vermezken, olası ihlal durumlarının taraflar arasında kurulan iletişim kanalları aracılığıyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Pakistan hükümeti, sınır birliklerine ihtiyatlı davranma çağrısında bulunarak, bölgedeki gerginliğin daha fazla tırmanmasını önlemek istediğinin altını çizdi.

TRUMP'TAN ATEŞKES MESAJI
TRUMPTAN ATEŞKES MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes sağlanmasındaki katkısından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, her iki ülkeyle ticari ilişkileri artırmayı planladığını açıkladı.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, "Hindistan ve Pakistan'ın güçlü liderliğinin mevcut gerginliği sona erdirmek için gereken bilgeliğe ve kararlılığa sahip olmasından gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, "Washington'un bu tarihi kararın alınmasına yardımcı olabilmesinden onur duyuyorum" diye ekledi.

Hindistan tarafı anlaşmanın yalnızca iki ülke arasında yapıldığını vurgularken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Başkan Trump'a bölgede barış için gösterdiği liderlik ve proaktif rolü için teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.

YENİ DELHİ'DEN PAKİSTAN'A ATEŞKESİ İHLAL ETME SUÇLAMASI
YENİ DELHİDEN PAKİSTANA ATEŞKESİ İHLAL ETME SUÇLAMASI

Hindistan Dışişleri Bakanı Vikram Misri, Pakistan'ı cumartesi günü varılan ateşkes anlaşmasını "defalarca" ihlal etmekle suçladı. Misri, "Askeri operasyonlar genel müdürleri arasında bu akşam erken saatlerde varılan mutabakatın tekrar tekrar ihlal edildiğini gözlemledik" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, "Bu durum bugünkü anlaşmanın açık ihlalidir. Silahlı kuvvetlerimiz gerekli ve uygun karşılığı veriyor, bu ihlalleri son derece ciddiye alıyoruz" diye konuşarak, Pakistan'ı "bu ihlalleri ele almak ve duruma sorumluluk bilinciyle yaklaşmak için gerekli adımları atmaya" çağırdığını belirtti.

Misri, Hindistan ordusuna Keşmir'deki sınır hattı boyunca ateşkes ihlallerine "kararlılıkla" müdahale etme talimatı verildiği açıklandı.

ÇİN, ATEŞKES ÖNCESİNDE İKİ TARAFLA GÖRÜŞTÜ
ÇİN, ATEŞKES ÖNCESİNDE İKİ TARAFLA GÖRÜŞTÜ

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin, Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes sağlanması öncesinde her iki ülkenin üst düzey yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Wang'ın cumartesi günü Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığı kaydedildi.

Görüşmelerde Wang Yi, Çin'in derhal ateşkes ilan edilmesini desteklediğini ve tarafların daha fazla çatışmayı önlemek için bu karara uyması gerektiğini vurguladı. Çin'in resmi açıklamasında, Wang'ın Doval'a yönelik "Mevcut uluslararası durum karmaşık ve çalkantılıdır. Asya'nın barış ve istikrarı zor kazanılmıştır ve değer verilmelidir" şeklindeki ifadelerine yer verildi. Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İshak Dar'ın Çin'e ateşkes sürecindeki arabuluculuk çabaları için teşekkür ettiği ve iki ülke arasındaki yakın iletişimi sürdürme arzusunu dile getirdiği aktarıldı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineATEŞKES SÜRECİNİN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI
timelineHİNDİSTAN İNDUS SULARI ANLAŞMASI'NA HALEN UYMUYOR
timelineİSLAMABAD HİNDİSTAN'I ATEŞKESİ İHLAL ETMEKLE SUÇLADI
timelineTRUMP'TAN ATEŞKES MESAJI
timelineYENİ DELHİ'DEN PAKİSTAN'A ATEŞKESİ İHLAL ETME SUÇLAMASI
timelineÇİN, ATEŞKES ÖNCESİNDE İKİ TARAFLA GÖRÜŞTÜ
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#Hindistan#Pakistan#Keşmir

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