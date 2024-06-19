Netanyahu’dan Blinken ve silah satışı açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Benjamin Netanyahu'ya Washington'un önümüzdeki günlerde İsrail'e silah transferi üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldıracağı sözünü verdiği yönündeki haberlerin ardından İsrail Başbakanı dün akşam yaptığı açıklamada Amerikalı üst düzey diplomatın kendisine bu yönde güvence verdiğini iddia etti.







"Bakan Blinken kısa bir süre önce İsrail'deyken samimi bir görüşme yaptık” diyen Netanyahu İngilizce yayınlanan videosunda “ABD'nin savaşın başından bu yana İsrail'e verdiği desteği derinden takdir ettiğimi söyledim" dedi.







Netanyahu "Ama aynı zamanda başka bir şey daha söyledim, son birkaç aydır yönetimin İsrail'e silah ve mühimmat vermemesinin akıl almaz olduğunu söyledim. İsrail, Amerika'nın en yakın müttefiki, yaşam savaşı veriyor, İran'a ve diğer ortak düşmanlarımıza karşı savaşıyor” diyerek ABD’nin silah kullanımı konusundaki tutumunu da eleştirdi.







BLINKEN’DAN NETANYAHU’YA CEVAP

Netanyahu sözlerini “Bakan Blinken bana yönetimin bu tıkanıklıkları gidermek için gece gündüz çalıştığına dair güvence verdi. "Umarım durum kesinlikle böyledir. Öyle de olmalı." diye tamamlarken Blinken da Washington'da düzenlenen bir basın toplantısında İsrail başbakanının ABD'nin attığı adımı abarttığını belirtti ve sadece bir sevkiyatın alıkonulduğu konusunda ısrar etti.







Blinken açıklamasında "Başkan Biden'ın bahsettiği 2000 kiloluk bombaların Refah gibi nüfusun yoğun olduğu bir bölgede kullanılmasına ilişkin endişelerimiz nedeniyle bir sevkiyatı incelemeye devam ediyoruz. Bu konudaki incelememiz devam ediyor," dedi.