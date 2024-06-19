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Wafa'nın haberine göre, İsrail güçlerinin gece boyunca Gazze'nin el-Mevasi insani yardım bölgesindeki çadırları bombalaması sonucu en az yedi kişi öldü ve yangın çıktı.
Al Jazeera Arabic'in haberine göre İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında ölen altı kişi arasında kadın ve çocuklar da vardı.
İsrail saldırılarına bu sabah erken saatlerden beri devam ediyor. Gazze'nin merkezindeki Nuseirat mülteci kampının kuzeybatısındaki konutlara yönelik yoğun İsrail topçu ateşi, sis mermileri ve insansız hava aracı saldırılarını bildiriyor.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin ve Operasyonlar Direktörlüğü KomutanıTümgeneral Oded Basiuk, Lübnan savaş planlarını onayladı.
Lübnan ve İsrail arasında gerginlik devam ederken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin ve Operasyonlar Direktörlüğü Komutanı Tümgeneral Oded Basiuk, Lübnan savaş planlarını onayladı.
IDF tarafından yapılan açıklamada, generallerin bir değerlendirme yaptığı ve bu değerlendirme sırasında "Lübnan'a bir taarruz için operasyonel planları onayladığı" belirtilerek, generallerin ayrıca "sahadaki kuvvetlerin hazırlık durumunun hızlandırılmasına" ilişkin karar da aldığı aktarıldı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Benjamin Netanyahu'ya Washington'un önümüzdeki günlerde İsrail'e silah transferi üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldıracağı sözünü verdiği yönündeki haberlerin ardından İsrail Başbakanı dün akşam yaptığı açıklamada Amerikalı üst düzey diplomatın kendisine bu yönde güvence verdiğini iddia etti.
"Bakan Blinken kısa bir süre önce İsrail'deyken samimi bir görüşme yaptık” diyen Netanyahu İngilizce yayınlanan videosunda “ABD'nin savaşın başından bu yana İsrail'e verdiği desteği derinden takdir ettiğimi söyledim" dedi.
Netanyahu "Ama aynı zamanda başka bir şey daha söyledim, son birkaç aydır yönetimin İsrail'e silah ve mühimmat vermemesinin akıl almaz olduğunu söyledim. İsrail, Amerika'nın en yakın müttefiki, yaşam savaşı veriyor, İran'a ve diğer ortak düşmanlarımıza karşı savaşıyor” diyerek ABD’nin silah kullanımı konusundaki tutumunu da eleştirdi.
BLINKEN’DAN NETANYAHU’YA CEVAP
Netanyahu sözlerini “Bakan Blinken bana yönetimin bu tıkanıklıkları gidermek için gece gündüz çalıştığına dair güvence verdi. "Umarım durum kesinlikle böyledir. Öyle de olmalı." diye tamamlarken Blinken da Washington'da düzenlenen bir basın toplantısında İsrail başbakanının ABD'nin attığı adımı abarttığını belirtti ve sadece bir sevkiyatın alıkonulduğu konusunda ısrar etti.
Blinken açıklamasında "Başkan Biden'ın bahsettiği 2000 kiloluk bombaların Refah gibi nüfusun yoğun olduğu bir bölgede kullanılmasına ilişkin endişelerimiz nedeniyle bir sevkiyatı incelemeye devam ediyoruz. Bu konudaki incelememiz devam ediyor," dedi.
Hizbullah tarafından paylaşılan, bir drone ile çekilen videoda İsrail'in Doğu Akdeniz kıyısındaki liman şehri Hayfa yer aldı. 9 dakikalık videoda Hayfa üzerinde uçan Hizbullah drone’u İsrail'in 25 km derinliğine girerek Hayfa Limanı'na sızdı. Drone ile askeri hedefleri, yakıt depolarını, hava savunma bataryalarını, Hayfa Limanı ve limanda demirleyen savaş gemilerini görüntüleyen Hizbullah videoyu uluslararası kamuoyuyla paylaşarak İsrail’e gözdağı verdi.
Joe Biden’ın kıdemli yardımcısı ve ABD elçisi Amos Hochstein dün Beyrut'u ziyaret etmiş ve İsrail – Lübnan arasında artan tansiyonu düşürmek için görüşmeler yapmıştı.
Hochstein, "Mavi Hat boyunca İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışma yeterince uzun sürdü. Masum insanlar ölüyor, mülkler zarar görüyor, aileler parçalanıyor ve Lübnan ekonomisi gerilemeye devam ediyor” dedi.
Lübnanlı yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından Hochstein, İsrail-Hizbullah çatışmasının durumu için "Ülke sebepsiz yere acı çekiyor. Bu sorunu hızlı ve diplomatik bir şekilde çözmek herkesin yararına olacaktır." ifadesini kullandı.