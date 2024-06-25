Son dakika...Haniye'nin aile evine saldırı: 10 can kaybı! Biden'dan Hizbullah'a gizli mesaj, İsrail çok cepheli savaş için alarma geçti...

“5 yaşın altında 8 binden fazla çocuk, şiddetli bir yetersiz beslenme durumuyla karşı karşıya”

Avrupa Birliği (AB) Konseyi toplantısının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, uluslararası desteğe rağmen Gazze’de ateşkes sağlanamadığını ifade ederek, “Biden’ın teklifinden üç hafta sonra, başta AB olmak üzere güçlü uluslararası desteğe rağmen hiçbir ilerleme elde edemedik. Ateşkes açısından hiçbir yere varabilmiş değiliz. Netanyahu’nun dün gece veya bu sabah düzenlediği basın toplantısı da, tarafların bu teklifi uygulamak istemediğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdi açıkça görülüyor ki ateşkes hiçbir şekilde söz konusu değil. İnsani durum ise gerçekten felaket seviyesinde” dedi.



Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain’in Gazze’ye insani yardım girişinde hiçbir ilerleme kaydedilemediğini açık ve net bir şekilde ifade ettiğini vurgulayan Borrell, “Binlerce kamyon sınırda giriş yapmak için beklerken, içeride açlık tehdidi artıyor. 5 yaşın altında 8 binden fazla çocuk, şiddetli bir yetersiz beslenme durumuyla karşı karşıya ve sınırdan içeriye yardım girişi olmadığı sürece daha fazla gıda göndermenin bir anlamı yok” dedi.



Gıda maddelerinin sınırda sonsuza kadar bekleyemeyeceğine dikkat çeken Borrell, “Bu tüm üye ülkeler için gerçek bir endişe kaynağı. İnsani yardımın Gazze’ye girişini sağlamak için baskı yapmaya devam etmek zorundayız. Bunun ise bir ateşkes olmadan mümkün olmayacağı artık net bir şekilde görülüyor” dedi.



Krizin bölgeye yayılmasından endişe ettiklerini de ifade eden Borrell, İsrail ve Lübnan arasında yaşanacak bir çatışmadan kaçınılması için arabuluculuk çalışmalarına destek verdiklerini belirtti. Borrell, Lübnan’ın ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) AB’nin desteğine güvenebileceğini ifade etti.