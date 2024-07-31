Son dakika: Haniye suikastının detayları ortaya çıkmaya başladı! Hamas ve İsrail'den ilk tepki...

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanaani,Hamas lideri İsmail Haniye'nin kanının yerde kalmayacağını belirterek, "Haniye'nin Tahran'da şehadeti, Tahran, Filistin ve direniş arasındaki derin ve kırılmaz bağı güçlendirecek" dedi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, RIA devlet haber ajansına yaptığı açıklamada, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin "kesinlikle kabul edilemez bir siyasi cinayet" olduğunu söyledi.
Ocak 1996: İsrail, Gazze'nin Beyt Lahiya'sında Hamas'ın askeri lideri Yahya Ayyaş'a suikast düzenledi.
Mart 2004: Hamas'ın ruhani lideri Şeyh Amhid Yasin, Gazze'deki İsrail saldırısında öldürüldü.
Nisan 2004: Yasin'in halefi ve Hamas'ın kurucu ortağı Abdülaziz el-Rantisi, İsrail helikopterinin Gazze Şehri'ne düzenlediği füze saldırısında öldürüldü.
Ocak 2024: Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Salih el-Aruri, Beyrut'ta İsrail'in düzenlediği bir insansız hava aracı saldırısında öldürüldü.
Temmuz 2024: Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğradı.
İsrail basınında çıkan haberlerde, Tel Aviv'in yukarısında kalan Hadera kentinden itibaren ülkenin kuzeyindeki hava sahasının uçuşlara kapatıldığı belirtildi.Uçuş yasağının 24 saat boyunca uygulanacağı, bölgedeki kara yollarına ilişkin ise herhangi bir kısıtlama getirilmediği ifade edildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Abbas, Heniyye'ye yönelik suikastı şiddetle kınadı.Heniyye'nin öldürülmesini korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak nitelendiren Abbas, Filistin halkını da İsrail işgaline karşı direnme ve birlik olmaya davet etti.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de Heniyye'nin öldürülmesini şiddetle kınadı.Hamas liderine yönelik suikastı tehlikeli gerilim olarak değerlendiren Şeyh, İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını topyekün artırdığı bu dönemde birlik ve direniş çağrısı yaptı.
İsrail Başbakanlık Ofisinin, kabine üyelerinden Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikasta dair değerlendirme yapmamalarını istediği belirtildi.
Hamas ve İran Devrim Muhafızları, Heniyye'nin hayatını kaybettiği saldırının arkasında İsrail'in olduğunu açıkladı.İsrail resmi makamları ise Heniyye suikastına dair sessizliğini korumaya devam ediyor.
İsrail basınında çıkan haberlerde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinin, kabine üyelerine Heniyye suikastına ilişkin değerlendirmeden kaçınmalarını istediği belirtildi.
Beyaz Saray, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördüklerini bildirdi.CNN'de yer alan ismi belirtilmeyen Beyaz Saray yetkilisinin açıklamasında, " İsmail Heniyye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördük." ifadesi kullanıldı.Yetkilinin konuyla ilgili detaylı bilgi vermediği aktarıldı.
İran medyası, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Salı günü suikasta uğramadan önce Tahran'da çekilmiş son fotoğrafını yayınladı. Haniye fotoğrafta "Direniş" simgelerinin yer aldığı bir tema parkında, El Aksa camii modelinin yanında duruyor.
This is Hamas leader Ismail Haniyah's last picture taken in Tehran on Tuesday before he was assassinated, Iranian media say. At a theme park exhibition of "resistance" landmarks standing next to a model Al Aqsa mosque. pic.twitter.com/PBHxCQEG8m— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) July 31, 2024
Washington Arap Merkezi'nin kıdemli araştırmacısı ve Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin araştırmacılarından Rami Khouri Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada Hamas ve Hizbullah liderlerini suikastla öldürmenin uzun zamandır bilinen bir İsrail'in stratejisi olduğunu belirtti.
Suikastın nasıl gerçekleştiği henüz bilinmyor.İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada Haniye'nin, korumalarından biriyle birlikte Tahran'daki evinde öldürüldüğü belirtilirken, Suudi Arabistan'ın El-Arabiya gazetesi ise Haniye'nin çarşamba sabahı saat 02.00 civarında öldürüldüğünü bildirdi.
İsrail ordusu, Hamas lideri İsmail Haniye’ye yönelik İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. AA muhabirinin telefonla ulaştığı İsrail Ordu Sözcülüğü Birimi yetkilisi, “Haniye’nin Tahran’da düzenlenen İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruluyor musunuz?” yönündeki soruya, “Bu konuda yorum yapmıyoruz.” şeklinde cevap verdi.
AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre, Hamas liderin öldürülmesinin 'cevapsız kalmayacağını' duyurdu. Hamas'ın üst düzey yetkilisi Musa Ebu Marzuk, yaptığı açıklamada, "Lider İsmail Haniye'nin öldürülmesi korkakça bir eylemdir ve cevapsız kalmayacaktır." dedi.
İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesini memnuniyetle karşıladı.
Eliyahu, sosyal medya hesabından Heniyye suikastına ilişkin paylaşımda bulundu.
Heniyye suikastının barış getireceğini iddia eden Eliyahu, "Heniyye'nin ölümü dünyayı daha güzel hale getirecek." ifadesini kullandı.
Aşırı sağcı Bakan, Hamas liderine hakaret ederek, "Artık hayali barış/teslimiyet anlaşmaları yok." yorumunda bulundu.
1962 yılında Filistin'deki mülteci kamplarından birinde doğdu. Genç yaştan itibaren Filistin davasına dahil oldu.İsrail, Haniye’ye 1989 yılındaki ilk Filistin ayaklanması sırasında üç yıl hapis cezası verdi.1992 yılında hapisten çıkan Haniye ardından İsrail ile Lübnan arasındaki sahipsiz topraklara sürüldü. Yanında birçok Hamas lideri de bulunuyordu. Sürgün sonrası Gazze’ye geri döndü. 1997 yılında Hamas’ın ruhani liderinin ofisinin yönetimine getirildi ve pozisyonunu güçlendirdi. Haniye 2006 yılında, Hamas’ın seçim zaferi sonrasında, Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas tarafından başbakanlığa getirildi.
Ancak bir yıl sonra, El Fetih ile Hamas arasında Gazze’de yaşanan ve bir hafta süren kanlı güç savaşının sonunda görevden alındı.Haniye görevden almayı "anayasaya aykırı olduğunu" savunarak kabul etmedi ve hükümetinin "Filistin halkına karşı olan ulusal sorumluluklarından vazgeçmeyeceğini" söyleyerek Gazze’yi yönetmeye devam etti.Haniye, 6 Mayıs 2017'de İslami Direniş Hareketi Şura Konseyi tarafından Halid Mişal'in yerine Hamas'ın siyasi büro başkanı seçildi.Bu, grubun yapısındaki en yüksek pozisyon olarak kabul ediliyor.Haniye kısa bir süre sonra Hamas'ın "diplomatik" bir karargahının bulunduğu ve önceki krizlerde İsrail ile bazı müzakerelerin yürütüldüğü Katar'a sürgüne gitti.Grubu uzaktan yönetmesine rağmen Haniye, Gazze'de Hamas'ın diğer liderlerinden ve kurucularından destek aldı.
3 OĞLU VE 4 TORUNU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Haniye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.Haniye'nin, İsrail ordusunun Ramazan Bayramı'nda düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Haniye de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.İsrail basınına göre, "Haniye'nin oğullarına düzenlenen suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti.
NEDEN İRAN'DAYDI?
İsmail Haniye dün Tahran'da İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı.
İran Devrim Muhafızları, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'daki ikametgahında öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İran Yüksek Ulusal Konseyi, Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasına tepki olarak İran'ın stratejisini belirlemek için toplandı. İran Yüksek Ulusal Konseyi toplantısına üst düzey komutanlar da katılıyor