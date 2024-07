Son dakika: Haniye suikastının detayları ortaya çıkmaya başladı! Hamas ve İsrail'den ilk tepki...

İran medyası, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Salı günü suikasta uğramadan önce Tahran'da çekilmiş son fotoğrafını yayınladı. Haniye fotoğrafta "Direniş" simgelerinin yer aldığı bir tema parkında, El Aksa camii modelinin yanında duruyor.





This is Hamas leader Ismail Haniyah's last picture taken in Tehran on Tuesday before he was assassinated, Iranian media say. At a theme park exhibition of "resistance" landmarks standing next to a model Al Aqsa mosque. pic.twitter.com/PBHxCQEG8m