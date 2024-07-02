Son dakika...Han Yunus'ta gergin bekleyiş: Yeni kara operasyonu kapıda mı? Netanyahu'dan Filistin yönetimine yeşil ışık...

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Aylarca güvenlik teşkilatına, savaş sonrası Gazze'nin yönetimine ilişkin hiçbir plana Filistin Yönetimi'ni dahil etmemesi yönünde talimat veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu konuda geri adım attığı öne sürülüyor.
Konuya yakın üç yetkilinin The Times of Israel'e verdiği bilgiye göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi son haftalarda, savaş sonrası Gazze'nin yönetiminde Filistin Yönetimi ile bağlantılı kişilerin rolüne yönelik itirazlarını özel olarak geri çekiyor.
Gazeteye göre, Netanyahu'nun üst düzey danışmanları, Filistin Yönetimi ile bağlantısı olan kişilerin Gazze'nin yönetimi için tek geçerli seçenek olduğu sonucuna vardı.
İsrail ordusu dün Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere gönderdiği ses kaydında bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğunu iddia ederek boşaltılmasını istedi. Tahliye emri sonrası Gazze-Avrupa Hastanesi'nden tahliye edilen hasta ve yaralıların kent merkezindeki Nasır Hastanesi’ne nakledildiği duyuruldu. Uluslararası ajansların geçtiği görüntülerde sivillerin gecenin karanlığında yürüyerek bölgeden ayrılmaya çalıştığı görüldü.
New York Times gazetesi söz konusu emrin ordunun kara saldırısı planladığının bir göstergesi olduğunu belirtirken, AP haber ajansı da bunun Gazze Şeridi'nin ikinci büyük şehrine yeni bir kara saldırısının işareti olduğunu vurguladı. İngiliz Guardian gazetesi ise "Han Yunus bölgesinde daha fazla çatışma, bölgeyi felç edip Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu yardıma erişimini daha da engelleyebilir." uyarısında bulundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'nin İsrail hapishanesinden serbest bırakılmasını "ciddi bir hata" olarak eleştirdi ve bu kararla ilgili sorumluluğu başkasına atmaya çalıştı. Netanyahu “Şifa Hastanesi müdürünün serbest bırakılması büyük bir hata ve ahlaki bir başarısızlıktır. Rehinelerimizin öldürüldüğü ve tutulduğu yerin müdürünün yeri hapishanedir.” diyen Netanyahu konu hakkında kendine bilgi verilmediğini öne sürdü.Ancak Channel 13 Netanyahu'nun serbest bırakma konusunda daha önceden bilgilendirildiğini hatta kabine toplantısı sırasında bu konu ile ilgili soru sorduğunu iddia etti.
Güvenlik yetkilileri ve seçilmiş liderler arasında Muhammed Ebu Selmiye'nin serbest bırakılması konusunda karşılıklı suçlamalar devam ederken, Netanyahu, gelecekteki kararları denetlemek için kurumlar arası bir organ kurulmasını emretti.
Görgü tanıklarından ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Sabra Mahallesi'nde Filistinlilerin toplandığı alana insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.
Gazze'nin Cela Caddesi'nde toplanmış Filistinlilerin hedef alınması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.Gazze kentinin doğusunda önceki saldırılarda geniş ölçüde yıkılmış olan Şucaiyye Mahallesi kara ve havadan bombalanmaya devam ederken, topçu birlikleri de Tuffah ve Zeytun mahallelerini hedef aldı.Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde kalan bölgeye top atışı gerçekleştirildi, bir Filistinli öldü, 2'si yaralandı.Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a bağlı Beni Suheyla beldesinin bombalanması sonucu Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Refah'ın kuzeyindeki Misbah beldesinde de bir Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.İsrailli bir askerin sosyal medyada yayımladığı bir videoya göre ordu, Refah Sınır Kapısı'ndaki binaları tamamen yakıp yıktı.Ayrıca İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaralan Filistinli gazetecinin öldüğü; 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitiren gazetecilerin sayısının 153'e yükseldiği belirtildi.
OHCHR-Filistin’in X sosyal medya hesabından, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’taki “boşaltma” çağrısına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, “Binlerce kişinin Han Yunus’tan tahliye edilmesinin istenmesinden son derece endişe duyuyoruz. Bu, muhtemelen büyük kitlesel yerinden edilme, acılar ve aile ayrılıklarına yol açacak.” ifadelerine yer verildi.
Bu durumun, nüfusun gıda, su, barınak ve diğer temel ihtiyaçlar konusunda ciddi eksikliklerle karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleştiği vurgulandı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmalarını istemişti.
Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kalmıştı.
Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor.
Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Evlerini terk edip bu bölgeye sığınan insanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.