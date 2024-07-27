Son dakika… Han Yunus’a yeni tahliye emri… Sms’lerle duyurdular: Çok şiddetli şekilde vuracağız!

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta sürdürdüğü saldırılar nedeniyle yaklaşık 182 bin Filistinli yerinden edilmişti. İsrail ordusu bu sabah erken saatlerde bir tahliye emri daha yayınladı.
İsrail ordusu, Han Yunus'un güney bölgelerine yönelik son toplu tahliyeyi SMS, telefon aramaları, kaydedilmiş sesli mesajlar ve Arapça medya yayınları aracılığıyla duyurdu.
GÜVENLİ ALAN DEYİP GEÇEN HAFTA VURMUŞLARDI
Tahliye emri, geçen hafta savaşın yıkıma uğrattığı güney kentinin doğu bölgelerinin boşaltılmasının ardından geldi ve tahminen 180,000 Filistinliyi dört gün içinde ve çok az eşyayla kaçmak zorunda bıraktı.
IDF son emrinde Han Yunus'ta “terör örgütüne karşı güçlü bir şekilde hareket edileceğini” söyledi ve Hamas'ı “Gazze sakinlerini canlı kalkan olarak” kullanmakla suçladı.
TAHLİYE EMRİ VERİP TAHLİYE BİTMEDEN VURDULAR
Han Yunus'un doğu bölgelerinin geçen hafta boşaltılması emredilmiş ve İsrail güçleri insanların bölgeyi terk etmesi için uyarıda bulunduktan birkaç dakika sonra saldırıya geçmişti.
Ordu, son tahliye emrinin Hamas'ın “insani yardım” bölgesi olarak tanımlanan bir alanda “terörist altyapıya” sahip olduğu yönündeki “istihbarata” dayandığını söyledi.
BM’DEN KINAMA
BM kuruluşları İsrail'in Gazze'deki sivil nüfusu kitlesel olarak yerinden etme politikasını ve daha önce İsrail tarafından “güvenli bölge” ilan edilen alanlara yönelik askeri saldırılarını sert bir dille eleştirdi.
Gazze Sivil Savunma Birimi tarafından Telegram'dan yapılan açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin orta kesimindeki ez-Zuveyde beldesinde ve güneydeki Han Yunus şehrinde iki eve saldırdığı belirtildi.
Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.
Han Yunus'un Ketibe Mahallesindeki El-Erneb Caddesi üzerinde bulunan Filistinlilere yapılan saldırı sonucunda 2 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Gazze şehrinin batısında bulunan El-Emel Oteli yakınlarına da saldırı düzenlendiği ve 2 can kaybı olduğu kaydedildi.
Saldırıya uğrayan bölgelerde çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, yaralı sayısı hakkında kesin bir sayı verilmedi.
CIA Başkanı William Burns’ün yarın Roma’da, İsrailli, Katarlı ve Mısırlı yetkililerle Gazze’de ateşkesi görüşeceği açıklandı.
İsrail ile Hamas arasında esir takasını içeren Gazze Şeridi’nde ateşkes görüşmelerine yönelik çabalar devam ediyor. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA’nın Başkanı William Burns'ün İtalya’nın başkenti Roma’da pazar günü Gazze Şeridi’nde ateşkes gündemiyle İsrailli, Katarlı ve Mısırlı yetkililerle bir araya gelmesinin beklendiği ifade edildi.
Adı açıklanmayan yetkililere dayandırılan haberlerde, görüşmede ateşkes anlaşmasındaki boşluklara ilişkin detaylı müzakereler beklenmediği belirtilerek, bunun yerine ana gündem maddesinin “ileriye dönük strateji” olduğu aktarıldı.