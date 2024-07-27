Son dakika… Han Yunus’a yeni tahliye emri… Sms’lerle duyurdular: Çok şiddetli şekilde vuracağız!

Han Yunus için yeniden tahliye emri: Çok sert şekilde saldıracağız!

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta sürdürdüğü saldırılar nedeniyle yaklaşık 182 bin Filistinli yerinden edilmişti. İsrail ordusu bu sabah erken saatlerde bir tahliye emri daha yayınladı.

İsrail ordusu, Han Yunus'un güney bölgelerine yönelik son toplu tahliyeyi SMS, telefon aramaları, kaydedilmiş sesli mesajlar ve Arapça medya yayınları aracılığıyla duyurdu.





GÜVENLİ ALAN DEYİP GEÇEN HAFTA VURMUŞLARDI

Tahliye emri, geçen hafta savaşın yıkıma uğrattığı güney kentinin doğu bölgelerinin boşaltılmasının ardından geldi ve tahminen 180,000 Filistinliyi dört gün içinde ve çok az eşyayla kaçmak zorunda bıraktı.

IDF son emrinde Han Yunus'ta “terör örgütüne karşı güçlü bir şekilde hareket edileceğini” söyledi ve Hamas'ı “Gazze sakinlerini canlı kalkan olarak” kullanmakla suçladı.

TAHLİYE EMRİ VERİP TAHLİYE BİTMEDEN VURDULAR

Han Yunus'un doğu bölgelerinin geçen hafta boşaltılması emredilmiş ve İsrail güçleri insanların bölgeyi terk etmesi için uyarıda bulunduktan birkaç dakika sonra saldırıya geçmişti.

Ordu, son tahliye emrinin Hamas'ın “insani yardım” bölgesi olarak tanımlanan bir alanda “terörist altyapıya” sahip olduğu yönündeki “istihbarata” dayandığını söyledi.





BM’DEN KINAMA

BM kuruluşları İsrail'in Gazze'deki sivil nüfusu kitlesel olarak yerinden etme politikasını ve daha önce İsrail tarafından “güvenli bölge” ilan edilen alanlara yönelik askeri saldırılarını sert bir dille eleştirdi.