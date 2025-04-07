Son dakika... Hamas'tan aylar sonra en büyük saldırı! İsrail'e roket yağmuru...

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Hamas’tan Gazze’de ateşkesi bozan İsrail’e misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Gazze'nin merkezindeki Deir al-Balah bölgesinden İsrail’in kıyı kentleri Aşkelon ve Aşdod istikametine 10 roket fırlatıldığı bildirildi. Roketlerden 5’inin hava savunma sistemi tarafından engellendiği kaydedildi. Aşkelon şehrine düşen bir roketten saçılan şarapnel parçaları nedeniyle yaralanan bir kişinin Barzilai Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi. Bazı bölge sakinlerinin ise sığınaklara kaçarken yaşanan panik anları sırasında hafif yaralandığı aktarıldı.
Saldırı anları ve farklı bölgelerde meydana gelen hasar ise amatör kameralara yansıdı. Hamas’ın askeri kanadı El Kassam Tugayları saldırıyı üstlenerek, bunun "İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına yanıt" olduğunu duyurdu.
Footage posted to social media shows the moment of the rocket impact in Ashkelon this evening.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 6, 2025
Hamas launched 10 rockets in the attack, according to the IDF, the largest barrage from Gaza in many months.
According to medics, one person was lightly wounded. pic.twitter.com/DDZOjkfJ1y
Florida'dan Washington'a dönen Trump, Air Force One uçağında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bir muhabirin yarın Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacakları görüşmede hangi konuların ele alınacağı yönündeki sorusuna Trump, "Ticaret hakkında konuşacağız ve bariz bir konu hakkında konuşacağız. O bariz konunun ne olduğunu biliyor musunuz? Sadece ortalığı yatıştırmak için ticaret yapmaya çalışmak." yanıtını verdi.Trump, "Şu anda Orta Doğu'da susturulması gereken pek çok şey oluyor." ifadesini kullandı.
ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin ana batarya bileşenlerinin İsrail'e ulaştığı bildirildi.Aralarında İsrail devlet televizyonu KAN'ın ve Maariv gazetesinin de bulunduğu kaynaklara göre, son günlerde bir Amerikan Galaxy tipi askeri kargo uçağı, THAAD hava savunma sistemine ait batarya bileşenlerini İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir üsse taşıdı.
Haberlerde, askeri üssün adı belirtilmedi.KAN'a göre, İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e yönelik hedeflere yüzlerce balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlatarak "stratejik bir hata" yapma ihtimaline karşı hazırlık yapıyor.
KAN'a konuşan ve adı paylaşılmayan İsrailli güvenlik kaynağı, "İsrail ve ABD tam bir koordinasyon içinde çalışıyor ve her türlü senaryoya hazırlık yapıyor." ifadesini kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Macaristan'dan ABD'ye gitti.İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu'nun pazartesi günü ABD Başkanı Trump ile görüşmesi bekleniyor.Bu görüşmenin ardından Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un da dahil olduğu her iki taraftan yetkililerin katılacağı genişletilmiş bir toplantı yapılacak.
Netanyahu'nun ayrıca ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, ABD'nin İsrail'den yapılan ithalata gümrük vergisi uygulama kararı ele alınacak.Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararına rağmen 3 Nisan'da Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Netanyahu, başkent Budapeşte'de Macar mevkidaşı Viktor Orban ile görüşmüştü.