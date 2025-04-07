Son dakika... Hamas'tan aylar sonra en büyük saldırı! İsrail'e roket yağmuru...

ABD'nin hava savunma sistemi THAAD'nin ana batarya bileşenleri İsrail'e gönderildi

ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin ana batarya bileşenlerinin İsrail'e ulaştığı bildirildi.Aralarında İsrail devlet televizyonu KAN'ın ve Maariv gazetesinin de bulunduğu kaynaklara göre, son günlerde bir Amerikan Galaxy tipi askeri kargo uçağı, THAAD hava savunma sistemine ait batarya bileşenlerini İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir üsse taşıdı.



Haberlerde, askeri üssün adı belirtilmedi.KAN'a göre, İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e yönelik hedeflere yüzlerce balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlatarak "stratejik bir hata" yapma ihtimaline karşı hazırlık yapıyor.



KAN'a konuşan ve adı paylaşılmayan İsrailli güvenlik kaynağı, "İsrail ve ABD tam bir koordinasyon içinde çalışıyor ve her türlü senaryoya hazırlık yapıyor." ifadesini kullandı.