Son dakika... Hamas'tan aylar sonra en büyük saldırı! İsrail'e roket yağmuru...

Hamas’tan Gazze’de ateşkesi bozan İsrail’e misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Gazze'nin merkezindeki Deir al-Balah bölgesinden İsrail’in kıyı kentleri Aşkelon ve Aşdod istikametine 10 roket fırlatıldığı bildirildi. Roketlerden 5’inin hava savunma sistemi tarafından engellendiği kaydedildi. Aşkelon şehrine düşen bir roketten saçılan şarapnel parçaları nedeniyle yaralanan bir kişinin Barzilai Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi. Bazı bölge sakinlerinin ise sığınaklara kaçarken yaşanan panik anları sırasında hafif yaralandığı aktarıldı.



Saldırı anları ve farklı bölgelerde meydana gelen hasar ise amatör kameralara yansıdı. Hamas’ın askeri kanadı El Kassam Tugayları saldırıyı üstlenerek, bunun "İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına yanıt" olduğunu duyurdu.





Footage posted to social media shows the moment of the rocket impact in Ashkelon this evening.



Hamas launched 10 rockets in the attack, according to the IDF, the largest barrage from Gaza in many months.



According to medics, one person was lightly wounded. pic.twitter.com/DDZOjkfJ1y