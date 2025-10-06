Son dakika... Hamas heyeti Mısır'a ulaştı: Ateşkes için kritik hafta

Trump’ın Gazze planı masada: Anlaşma yakın mı?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için sunduğu öneri, 2 yıldır devam eden savaşta tarafların anlaşmaya en fazla yaklaştığı nokta olarak değerlendiriliyor. Hamas’ın planı kısmen kabul etmesi, uluslararası kamuoyunda umut yarattı. Ancak müzakerelerin kritik başlıklarında henüz kesin bir mutabakat sağlanmadı. Kahire’de yapılacak görüşmeler, önümüzdeki günlerde sürecin seyrini belirleyecek.

Pazartesi günü Kahire’de toplanacak müzakereciler, plana ilişkin kalan pürüzleri gidermeye çalışacak. Görüşmelere İsrailli, Filistinli, ABD’li ve Arap temsilcilerin katılması bekleniyor.

PLANIN İÇERİĞİ VE HAMAS'IN YANITI

Trump’ın sunduğu 20 maddelik plan, Hamas’ın tüm rehineleri 72 saat içinde bırakmasını, yönetimi ulusötesi bir otoriteye devretmesini ve silahsızlanmasını öngörüyor. Buna karşılık, İsrail’in askerlerini kademeli olarak çekmesi ve 1000’den fazla Filistinliyi serbest bırakması planlanıyor.

The Guardian'ın haberine göre, öneri ayrıca Gazze’ye insani yardımların artırılmasını ve neredeyse tamamen yıkılan bölgelerin yeniden inşasına fon sağlanmasını kapsıyor.

Hamas, plana yalnızca üç noktada mutabık kaldığını duyurdu: Rehinelerin bırakılması, iktidarın teslim edilmesi ve İsrail askerlerinin çekilmesi. Hareket, diğer maddelerin ise Filistinli taraflarla ortak bir tutumla ele alınması gerektiğini açıkladı.

'ÖLÜMÜ BEKLİYORUZ'

Hamas’ın açıklamasına göre, planın en tartışmalı yönleri silahsızlanma ve İsrail’in çekilmesiyle ilgili takvim. Grup, bu başlıkların daha kapsamlı müzakereler gerektirdiğini vurguladı.

Taraflar, Kahire’de yapılacak görüşmelerde anlaşmanın bu kritik unsurlarını masaya yatıracak. Yarın başlaması planlanan görüşmelerin birkaç gün içinde sonuçlanabileceği bildirildi.

İSRAİL SALDIRILARI SÜRÜYOR

Trump, cumartesi gecesi paylaştığı bir haritada, İsrail askerlerinin çekilmesi gereken bölgeleri gösterdi. ABD Başkanı, Hamas’ın planı kabul etmesi halinde ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini ifade etti. Öte yandan, Hamas'ın yanıtına ve Mısır'da tarafların müzakerelere başlayacak olmasına rağmen İsrail saldırılarını durdurmadı.

ANLAŞMADAKİ BELİRSİZLİKLER

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli rehinelerin geri dönmesi için anlaşmanın kısa süre içinde yapılmasının ideal olduğunu söyledi. Ancak Netanyahu, Gazze’de askerlerin kalacağını belirterek, Trump’ın planındaki çekilme şartıyla çelişen bir açıklama yaptı.

Netanyahu, cumartesi günü yaptığı konuşmada, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin şeridin derinliklerinde kalmaya devam edeceğini yineledi. Bu durum, Hamas’ın güvence taleplerini artırdı.

Hamas, İsrail’in tamamen çekilmesini ve anlaşmaya uyulmaması halinde uluslararası garantilerin devreye girmesini istiyor. Bu taleplerin nasıl karşılanacağı, Kahire’deki görüşmelerin seyrini doğrudan etkileyecek.

MÜZAKERELERİN GELECEĞİ

Hem Hamas hem de İsrail, sürece başlamadan önce kendi pozisyonlarını güçlendirmeye çalıştı. Hamas silahsızlanma konusunda esneklik göstermedi. İsrail ise asker çekme konusunu muğlak bırakmayı tercih etti.

Uzmanlar müzakerelerin, tarafların geri adım atıp atmayacağına bağlı olarak ilerlemesini bekliyor. ABD’nin baskısıyla anlaşmanın zorlanacağı, ancak tarafların şartlarda diretmesi halinde sürecin yeniden tıkanabileceği belirtiliyor.

67 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Dünya kamuoyu, Gazze’de şimdiye kadar 67 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 170 bin civarında kişinin yaralandığı çatışmaların bitip bitmeyeceğini yakından izliyor. Gazze Sağlık Bakanlığı’nın enkaz altındaki kayıpları tam olarak kayda geçirememesi nedeniyle ölü sayısının daha yüksek olabileceği bildiriliyor.