Son dakika... Hamas heyeti Mısır'a ulaştı: Ateşkes için kritik hafta

Son dakika... Hamas heyeti Mısır'a ulaştı: Ateşkes için kritik haftaGüncelleme Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için sunduğu öneri, 2 yıldır devam eden savaşta tarafların anlaşmaya en fazla yaklaştığı nokta olarak değerlendiriliyor. Hamas’ın planı kısmen kabul etmesi, uluslararası kamuoyunda umut yarattı. Ancak müzakerelerin kritik başlıklarında henüz kesin bir mutabakat sağlanmadı. Kahire’de yapılacak görüşmeler, önümüzdeki günlerde sürecin seyrini belirleyecek.
Pazartesi günü Kahire’de toplanacak müzakereciler, plana ilişkin kalan pürüzleri gidermeye çalışacak. Görüşmelere İsrailli, Filistinli, ABD’li ve Arap temsilcilerin katılması bekleniyor.
PLANIN İÇERİĞİ VE HAMAS'IN YANITI
Trump’ın sunduğu 20 maddelik plan, Hamas’ın tüm rehineleri 72 saat içinde bırakmasını, yönetimi ulusötesi bir otoriteye devretmesini ve silahsızlanmasını öngörüyor. Buna karşılık, İsrail’in askerlerini kademeli olarak çekmesi ve 1000’den fazla Filistinliyi serbest bırakması planlanıyor.
The Guardian'ın haberine göre, öneri ayrıca Gazze’ye insani yardımların artırılmasını ve neredeyse tamamen yıkılan bölgelerin yeniden inşasına fon sağlanmasını kapsıyor.
Hamas, plana yalnızca üç noktada mutabık kaldığını duyurdu: Rehinelerin bırakılması, iktidarın teslim edilmesi ve İsrail askerlerinin çekilmesi. Hareket, diğer maddelerin ise Filistinli taraflarla ortak bir tutumla ele alınması gerektiğini açıkladı.
'ÖLÜMÜ BEKLİYORUZ'
Hamas’ın açıklamasına göre, planın en tartışmalı yönleri silahsızlanma ve İsrail’in çekilmesiyle ilgili takvim. Grup, bu başlıkların daha kapsamlı müzakereler gerektirdiğini vurguladı.
Taraflar, Kahire’de yapılacak görüşmelerde anlaşmanın bu kritik unsurlarını masaya yatıracak. Yarın başlaması planlanan görüşmelerin birkaç gün içinde sonuçlanabileceği bildirildi.
İSRAİL SALDIRILARI SÜRÜYOR
Trump, cumartesi gecesi paylaştığı bir haritada, İsrail askerlerinin çekilmesi gereken bölgeleri gösterdi. ABD Başkanı, Hamas’ın planı kabul etmesi halinde ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini ifade etti. Öte yandan, Hamas'ın yanıtına ve Mısır'da tarafların müzakerelere başlayacak olmasına rağmen İsrail saldırılarını durdurmadı.
ANLAŞMADAKİ BELİRSİZLİKLER
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli rehinelerin geri dönmesi için anlaşmanın kısa süre içinde yapılmasının ideal olduğunu söyledi. Ancak Netanyahu, Gazze’de askerlerin kalacağını belirterek, Trump’ın planındaki çekilme şartıyla çelişen bir açıklama yaptı.
Netanyahu, cumartesi günü yaptığı konuşmada, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin şeridin derinliklerinde kalmaya devam edeceğini yineledi. Bu durum, Hamas’ın güvence taleplerini artırdı.
Hamas, İsrail’in tamamen çekilmesini ve anlaşmaya uyulmaması halinde uluslararası garantilerin devreye girmesini istiyor. Bu taleplerin nasıl karşılanacağı, Kahire’deki görüşmelerin seyrini doğrudan etkileyecek.
MÜZAKERELERİN GELECEĞİ
Hem Hamas hem de İsrail, sürece başlamadan önce kendi pozisyonlarını güçlendirmeye çalıştı. Hamas silahsızlanma konusunda esneklik göstermedi. İsrail ise asker çekme konusunu muğlak bırakmayı tercih etti.
Uzmanlar müzakerelerin, tarafların geri adım atıp atmayacağına bağlı olarak ilerlemesini bekliyor. ABD’nin baskısıyla anlaşmanın zorlanacağı, ancak tarafların şartlarda diretmesi halinde sürecin yeniden tıkanabileceği belirtiliyor.
67 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
Dünya kamuoyu, Gazze’de şimdiye kadar 67 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 170 bin civarında kişinin yaralandığı çatışmaların bitip bitmeyeceğini yakından izliyor. Gazze Sağlık Bakanlığı’nın enkaz altındaki kayıpları tam olarak kayda geçirememesi nedeniyle ölü sayısının daha yüksek olabileceği bildiriliyor.
İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü savaşın yol açtığı yıkım, çatışmaların ikinci yıl dönümü öncesinde Birleşmiş Milletler’in yayımladığı verilerle bir kez daha ortaya kondu. BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de 18 binden fazlası çocuk olmak üzere 66 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Gazze Sağlık Bakanlığı ise cumartesi günü yaptığı açıklamada ölü sayısının 67 bini geçtiğini, yaralıların sayısının ise 170 bine yaklaştığını duyurdu. Açıklamalar, savaşın yol açtığı insani tablonun giderek ağırlaştığını gösterdi.
GAZZELİLER YERLERİNDEN EDİLDİ
UNRWA’nın yayımladığı bilgi notuna göre, Gazze’de yaşayanların neredeyse tamamı birden fazla kez yerinden edildi. Bölgede yapıların yaklaşık yüzde 80’i hasar gördü veya yıkıldı, tarım arazilerinin ise yüzde 98’inden fazlası zarar gördü ya da kullanılamaz hale geldi.
455 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ
Raporda ayrıca, 150’den fazlası çocuk olmak üzere 455 kişinin yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Sağlık çalışanlarına, hastanelere ve tıbbi tesislere yönelik 790’dan fazla saldırı kayda geçti. Yaklaşık 660 bin çocuğun üç yıldır eğitimden uzak kaldığı, okulların yüzde 92’sinin ise büyük onarıma ya da yeniden inşaya ihtiyaç duyduğu aktarıldı.
Gazze’nin su, sanitasyon ve hijyen altyapısının yüzde 90’ının yok olduğu, hanelerin yüzde 60’ından fazlasında sabun bulunmadığı ve yarım milyon kadın ile kız çocuğunun hijyen ürünlerine erişemediği ifade edildi. Ayrıca her beş aileden ikisinin toplanmayan atıkların yakınında yaşadığı vurgulandı.
BM 'SOYKIRIM' DEDİ
Eylül ayında yayımlanan bağımsız bir BM soruşturması, İsrail’in Gazze’deki Filistinlilere yönelik eylemlerini ilk kez “soykırım” olarak nitelendirdi. Soruşturmada elde edilen bulguların, insan hakları kuruluşlarının ve uzmanların raporlarıyla örtüştüğü kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas ile Arap ve Müslüman ülkeler arasında yürütülen görüşmelerin “çok olumlu” geçtiğini ve ilk aşamanın bu hafta tamamlanması gerektiğini dile getirdi. Trump, hafta sonu yapılan temasların rehinelerin serbest bırakılması, Gazze’deki savaşın sonlandırılması ve Orta Doğu’da barışın sağlanması amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
'GÖRÜŞMELER BAŞARILI İLERLİYOR'
Truth Social’da yaptığı paylaşımda, görüşmelerin başarılı şekilde ilerlediğini kaydeden Trump, heyetlerin pazartesi günü Mısır’da yeniden bir araya gelerek son ayrıntıları netleştireceğini ifade etti. Trump ayrıca, kendisine ilk aşamanın bu hafta tamamlanacağının bildirildiğini vurgulayarak tüm taraflara hızlı hareket etme çağrısı yaptı.
Trump, paylaşımında “Yüzyıllardır süregelen bu çatışmayı izlemeye devam edeceğim. Zaman çok önemli, aksi halde kimsenin görmek istemeyeceği büyük bir kan dökülmesi yaşanabilir” ifadelerine yer verdi.
Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, "hareketin Gazze'deki lideri Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin, ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi ve esir değişimi konularında müzakerelere başlamak üzere Mısır’a ulaştığı" kaydedildi. Açıklamada, ziyaretin süresine veya görüşme takvimine ilişkin ayrıntı verilmedi.
Gazze’deki hükümet, İsrail ordusunun ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ateşkes çağrısını ve Hamas’ın olumlu yanıtını dikkate almayarak saldırılarını sürdürdüğünü, son 2 günde 94 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hükümetin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun "Filistin halkına yönelik vahşi saldırılarını sürdürdüğü" belirtildi.
İsrail ordusunun cumartesi sabahından pazar akşamına kadar Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde yoğun nüfuslu sivil yerleşimleri ve yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu alanları hedef alarak 131 hava ve topçu saldırısı gerçekleştirdiğine dikkati çekilen açıklamada, saldırıların "Filistin halkına karşı süregelen soykırımın bir parçası olduğu, İsrail’in uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını görmezden geldiği ve "sistematik biçimde sivilleri öldürüp Gazze’yi yaşanılamaz bir yer yapma çabalarını sürdürdüğü" kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes görüşmeleri sürecinde, Müslüman, Arap ve diğer ülkelerin "işe yaradığını" belirtti. Hamas ile İsrail arasında arabulucu heyetlerin görüşmeleri konusunda iyimserliğini sürdüren Trump, "İsrail'i çevreleyen birçok ülke, Müslümanlar, Araplar ve diğerleri, Hamas ile çok iyi ilişkilere sahipti ve işe yarıyor gibi görünüyor." dedi.
Trump, ateşkes görüşmelerinin neticelenmesi için biraz daha süreye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bu sürecin "çok çok hızlı şekilde sonuçlanacağı" beklentisini paylaştı. Arabulucu heyetler arasında yapılan son toplantılar için "Çok iyi geçti gibi görünüyor." diye konuşan Trump, neticeyi öğrendikten sonra bu konuda çok geçmeden açıklama yapılacağını sözlerine ekledi.