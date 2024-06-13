Son dakika... Hamas garanti istedi, İsrail yanaşmadı! Ateşkes anlaşmasında dikkat çeken Türkiye iddiası

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İngiltere Kraliyet Donanması'nın Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), dün Husilerin Kızıldeniz'de Yunanistan'ın sahibi olduğu ve işlettiği Liberya bandıralı Tutor gemisini vurduğunu ve geminin hasar görerek su aldığını duyurdu. Öte yandan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Husilere saldırarak 3 gemisavar seyir füzesi (ASCM) fırlatıcılarını ve bir insansız hava aracını vurduğunu açıkladı.
UKMTO, dün Kızıldeniz’de bir geminin kıçtan deniz dronuyla vurulduğuna dair raporlar aldığını açıklayarak geminin, mürettebatın komutası altında olmadığını ve su almaya başladığını açıkladı. UKMTO, geminin ilk olarak dronla ve ikinci defa bir füzeyle vurulduğunu belirterek askeri yetkililerin gemiye yardımcı olduğunu ifade etti.
CENTCOM ise “Son 24 saat içinde ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, Yemen'in Husi kontrolündeki bir bölgesinde üç gemisavar seyir füzesi (ASCM) fırlatıcısını ve Yemen'in Husi kontrolündeki bir bölgesinden fırlatılan bir insansız hava sistemini (UAS) başarıyla imha etti.
İran destekli bir Husi insansız su üstü aracı (USV), Kızıldeniz'de Liberya bayraklı, Yunanistan'ın sahibi olduğu ve işlettiği Tutor gemisini vurdu. Tutor en son Rusya'ya yanaşmıştı. USV'nin etkisi ciddi su baskınlarına ve makine dairesinde hasara neden oldu” açıklamasını yaptı.
Times of Israel'e konuşan iki yetkili ateşkes görüşmelerinin durmasındaki temel nedenin Hamas'ın kalıcı ateşkes konusunda istediği garantiye İsrail'in olumlu cevap vermemesi olduğunu belirtti.
Haaretz gazetesi ise her ikisi de görüşmelere aşina olan iki yetkiliye atıfta bulunarak, İsrail'in verdiği tepkiye rağmen ateşkes anlaşmasına yönelik müzakerelerin devam edeceğini bildirdi.İsmi açıklanmayan bir yetkili, "Görüşmeler artık ABD ile koordineli olarak Katar ve Mısırlı elçiler aracılığıyla devam edecek" dedi.
Hamas, yaptığı yeni açıklamada, haklı taleplerine dayalı kapsamlı ve kabul edilebilir bir anlaşmaya varmak için müzakerelerin tüm aşamalarında gerekli pozitifliği gösterdiğini vurguladı.
Bu taleplerinin arasında kalıcı ateşkes, Gazze'den tamamen geri çekilme, yerinden edilenlerin geri dönüşü ve tutuklu değişimi gibi maddeler olduğunu belirten Hamas, "hiçbir İsrailli yetkilinin bu anlaşma hakkında konuştuğunu duymadık" dedi ve ABD yönetimini İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.
CNN'in haberinde ise ayrıca Hamas’ın talepleri arasında kalıcı ateşkes için güncellenmiş bir zaman çizelgesi ve İsrail askerlerinin Refah ve Mısır-Gazze sınırı boyunca uzanan Philadelphia Koridoru da dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nden çekilmesinin yer aldığı belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Hamas'ın teklifte değişiklikler istediğini açıklamış ancak ayrıntılara girmekten kaçınmıştı.
Filistin haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin Gazze'nin güneyinde güvenlik bölge olarak belirlenen alana hava deniz ve karadan saldırılar başlattığını duyurdu. WAFA'nın geçtiği bilgilere göre, Refah'ın batısındaki bir sahil kasabası olan El Mawasi bu sabah bombalandı.
İsrail ordusu, Güney Lübnan'ın Ayta Ash Shab ve Aynata bölgelerindeki askeri binaları vurduğunu duyurdu. X'te yayınlanan görüntülerde füzelerin binaları hedef aldığı görülüyor.
İsrail basınında yer alan haberlerde, Hamas’ın İsrail ile yapılacak olan ateşkes teklifine verdiği yanıtta talep ettiği değişikliklere yer verildi. Haberlerde, Hamas’ın rehinelerin serbest bırakılmasını da içeren ateşkes anlaşmasında Çin, Rusya ve Türkiye'nin garantör olmasını talep ettiği iddia edildi.
Hem ABD hem de İsrail tarafından bu talebin reddedildiği ifade edilen haberlerde, bu talebin, İsrail tarafından geçen ay sunulan ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından kamuoyuna açıklanan ateşkes teklifinde Hamas tarafından yapılan birkaç değişiklikten biri olduğu aktarıldı.
Haberlerde, ayrıca Hamas’ın talepleri arasında kalıcı ateşkes için güncellenmiş bir zaman çizelgesi ve İsrail askerlerinin Refah ve Mısır-Gazze sınırı boyunca uzanan Philadelphia Koridoru da dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nden çekilmesinin yer aldığı belirtildi.