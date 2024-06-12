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Son dakika...Hamas cevabını Mısır ve Katar'a iletti: ABD medyasından dikkat çeken Sinwar iddiası! İsrail-Lübnan sınırında tansiyon yükseldi...

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#İsrail#Hamas#Gazze
Son dakika...Hamas cevabını Mısır ve Katara iletti: ABD medyasından dikkat çeken Sinwar iddiası İsrail-Lübnan sınırında tansiyon yükseldi...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 08:12

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 250 gündür devam ediyor. Hamas, ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes önerisine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a iletti. ABD medyası ise Yahya Sinwar'ın yakın zamanda Hamas'a bir mesaj gönderdiğini ve ateşkese karşı olduğunu öne sürdü. Ateşkes için çalışmalar devam ederken İsrail Lübnan sınırındaki tansiyon da giderek yükseliyor. IDF'nin güney Lübnan'daki Jouya köyüne düzenlediği saldırıda üst düzey Hizbullah komutanının öldürüldüğü açıklandı.

ABD medyası: Sinwar ateşkes anlaşmasından memnun değil
ABD medyası: Sinwar ateşkes anlaşmasından memnun değil

İsrail’in aylardır her yerde aradığı Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya Sinwar, Katarlı ve Mısırlı yetkililerle bir anlaşmaya varmak isteyen Hamas yetkililerine yakın zamanda gönderdiği bir mesajda, "İsrailliler tam istediğimiz yerde" dedi.

ABD'li Wall Street Journal gazetesinin iddiasına göre, Sinwar mesajında İsrail'in savaştan kaybedecek çok daha fazla şeyi olduğunu vurguladı ve Cezayir Savaşı'ndaki sivil kayıpları örnek göstererek, can kayıplarının “gerekli fedakarlıklar” olduğunu söyledi.

WSJ'nin ateşkes anlaşmasından memnun olmadığını öne sürdüğü Sinwar, Hamas yetkililerine gönderdiği mesajda, "Savaşı kaybetmediğimiz müddetçe, bu tür temaslar derhal sonlandırılmalıdır. Savaşa aylarca devam edebilme kapasitemiz var." dedi.

80'den fazla roket atıldı, Hizbullah komutanı öldürüldü
80den fazla roket atıldı, Hizbullah komutanı öldürüldü

İsrail'in dün gece geç saatlerde güney Lübnan'daki Jouya köyüne düzenlediği saldırıda aralarında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Taleb Abdullah'ın da bulunduğu en az dört kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, Hizbullah dün kuzey bölgesine yaklaşık 80 roket fırlattı. İsrail'in karşı saldırısı Hizbullah'ı bir toplantı sırasında hedef aldı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada Taleb Abdullah'ın Kudüs yolunda şehit olduğu belirtildi.

BM ABD iskelesi kullanıldı iddialarını inceliyor

Dün Ürdün'de düzenlenen Gazze konulu konferansta konuşan BM insani yardım şefi Martin Griffiths, İsrail'in yüzlerce masum sivili öldürdüğü saldırıda, ABD'nin Gazze'de kurduğu iskelenin kullanıp kullanılmadığını incelediklerini duyurdu. Griffiths, Nuseyrat saldırısının ardından, iskeleyle ilgili operasyonların askıya alındığını belirterek "iddialar doğruysa çok endişe verici çünkü bu gelecekte yapılacak herhangi bir insani müdahaleyi riske atabilir" dedi.

ABD: "Hamas'ın Katar ve Mısır'a ilettiği bu cevabı aldık ve şu anda değerlendiriyoruz"
ABD: Hamasın Katar ve Mısıra ilettiği bu cevabı aldık ve şu anda değerlendiriyoruz

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın, Mısır ve Katar'a ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes önerisine ilişkin cevabını aldıklarını belirterek, "Hamas'ın Katar ve Mısır'a ilettiği bu cevabı aldık ve şu anda değerlendiriyoruz" dedi.

Hamas ateşkes önerisine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a iletti

Hamas, ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkes önerisine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a iletti. Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşmasına olumlu baktıklarını ve hazır olduklarını belirterek, "Yanıt, Filistin halkımızın çıkarlarına ve Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırının tamamen durdurulması gerekliliğine öncelik vermektedir" dedi.

Katar ve Mısır, Hamas'ın ateşkes önerisine ilişkin cevap verdiğini doğrulayarak, "İki ülke ABD ile ortak arabuluculuk çabalarının bir anlaşmaya varılana kadar devam edeceğini ve arabulucuların yanıtı inceleyerek sonraki adımlar konusunda ilgili taraflarla koordinasyon içinde olacaklarını teyit etmektedir" ifadelerini kullandı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineABD medyası: Sinwar ateşkes anlaşmasından memnun değil
timeline80'den fazla roket atıldı, Hizbullah komutanı öldürüldü
timelineBM ABD iskelesi kullanıldı iddialarını inceliyor
timelineABD: "Hamas'ın Katar ve Mısır'a ilettiği bu cevabı aldık ve şu anda değerlendiriyoruz"
timelineHamas ateşkes önerisine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a iletti
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#İsrail#Hamas#Gazze

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