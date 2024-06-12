Son dakika...Hamas cevabını Mısır ve Katar'a iletti: ABD medyasından dikkat çeken Sinwar iddiası! İsrail-Lübnan sınırında tansiyon yükseldi...

ABD medyası: Sinwar ateşkes anlaşmasından memnun değil

İsrail’in aylardır her yerde aradığı Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya Sinwar, Katarlı ve Mısırlı yetkililerle bir anlaşmaya varmak isteyen Hamas yetkililerine yakın zamanda gönderdiği bir mesajda, "İsrailliler tam istediğimiz yerde" dedi.



ABD'li Wall Street Journal gazetesinin iddiasına göre, Sinwar mesajında İsrail'in savaştan kaybedecek çok daha fazla şeyi olduğunu vurguladı ve Cezayir Savaşı'ndaki sivil kayıpları örnek göstererek, can kayıplarının “gerekli fedakarlıklar” olduğunu söyledi.



WSJ'nin ateşkes anlaşmasından memnun olmadığını öne sürdüğü Sinwar, Hamas yetkililerine gönderdiği mesajda, "Savaşı kaybetmediğimiz müddetçe, bu tür temaslar derhal sonlandırılmalıdır. Savaşa aylarca devam edebilme kapasitemiz var." dedi.