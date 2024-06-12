Son dakika...Hamas cevabını Mısır ve Katar'a iletti: ABD medyasından dikkat çeken Sinwar iddiası! İsrail-Lübnan sınırında tansiyon yükseldi...

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İsrail’in aylardır her yerde aradığı Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya Sinwar, Katarlı ve Mısırlı yetkililerle bir anlaşmaya varmak isteyen Hamas yetkililerine yakın zamanda gönderdiği bir mesajda, "İsrailliler tam istediğimiz yerde" dedi.
ABD'li Wall Street Journal gazetesinin iddiasına göre, Sinwar mesajında İsrail'in savaştan kaybedecek çok daha fazla şeyi olduğunu vurguladı ve Cezayir Savaşı'ndaki sivil kayıpları örnek göstererek, can kayıplarının “gerekli fedakarlıklar” olduğunu söyledi.
WSJ'nin ateşkes anlaşmasından memnun olmadığını öne sürdüğü Sinwar, Hamas yetkililerine gönderdiği mesajda, "Savaşı kaybetmediğimiz müddetçe, bu tür temaslar derhal sonlandırılmalıdır. Savaşa aylarca devam edebilme kapasitemiz var." dedi.
İsrail'in dün gece geç saatlerde güney Lübnan'daki Jouya köyüne düzenlediği saldırıda aralarında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Taleb Abdullah'ın da bulunduğu en az dört kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, Hizbullah dün kuzey bölgesine yaklaşık 80 roket fırlattı. İsrail'in karşı saldırısı Hizbullah'ı bir toplantı sırasında hedef aldı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada Taleb Abdullah'ın Kudüs yolunda şehit olduğu belirtildi.
Dün Ürdün'de düzenlenen Gazze konulu konferansta konuşan BM insani yardım şefi Martin Griffiths, İsrail'in yüzlerce masum sivili öldürdüğü saldırıda, ABD'nin Gazze'de kurduğu iskelenin kullanıp kullanılmadığını incelediklerini duyurdu. Griffiths, Nuseyrat saldırısının ardından, iskeleyle ilgili operasyonların askıya alındığını belirterek "iddialar doğruysa çok endişe verici çünkü bu gelecekte yapılacak herhangi bir insani müdahaleyi riske atabilir" dedi.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın, Mısır ve Katar'a ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes önerisine ilişkin cevabını aldıklarını belirterek, "Hamas'ın Katar ve Mısır'a ilettiği bu cevabı aldık ve şu anda değerlendiriyoruz" dedi.
Hamas, ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkes önerisine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a iletti. Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşmasına olumlu baktıklarını ve hazır olduklarını belirterek, "Yanıt, Filistin halkımızın çıkarlarına ve Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırının tamamen durdurulması gerekliliğine öncelik vermektedir" dedi.
Katar ve Mısır, Hamas'ın ateşkes önerisine ilişkin cevap verdiğini doğrulayarak, "İki ülke ABD ile ortak arabuluculuk çabalarının bir anlaşmaya varılana kadar devam edeceğini ve arabulucuların yanıtı inceleyerek sonraki adımlar konusunda ilgili taraflarla koordinasyon içinde olacaklarını teyit etmektedir" ifadelerini kullandı.