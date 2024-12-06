SON DAKİKA: Hama'dan sonra gözler Humus'ta... 'Esad rejimi güçleri çöküşün eşiğinde, Şam'ın düşüşü artık yakın bir ihtimal'

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Suriye'nin Hama ilindeki Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar dün kent merkezinin kontrolünü ele geçirdi. Bugün Humus ile Hama illerini birbirine bağlayan Resten otoban köprüsüne, kimliği belirsiz uçaklar tarafından hava saldırısı düzenlendi.
İsrail ordusu Lübnan'daki ateşkesi ihlal etmeye devam ederken, Hizbullah'tan onlarca ihlallerine rağmen ateşkes anlaşmasının başarılı olmasına fırsat verdikleri yönünde açıklama geldi. Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları ise Gazze’de bulunan 50 kişilik bir İsrail piyade birliğinin mayın saldırısı ile hedef alındığını açıkladı.
İşte Suriye, Gazze ve Lübnan'da yaşanan tüm gelişmeler...
İsrail askeri araçları, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi çevresinde ilerleyerek hastaneyi tamamen muhasara altına aldı.Tanıklar, hastane çevresinden silah ve topçu mermisi seslerinin duyulduğunu aktardı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki durumun tüm detaylarını ele almak üzere Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile Doha'da bir araya geleceklerini kaydederek, "Bu hafta için planladığımız görüşmenin, (Suriye'deki) durumun istikrara kavuşmasına yardımcı olacağını umuyorum." dedi.
"İdlib bölgesindeki anlaşmaların sıkı bir şekilde uygulanmasına geri dönme ihtiyacını tartışacağız. Çünkü İdlib çatışmasızlık bölgesi, teröristlerin Halep’i ele geçirmek için harekete geçtiği yerdi." şeklinde konuşan Lavrov, görüşmede bu hususları da ele alacaklarını belirtti.
ABD'li yayın kuruluşu Axios'a konuşan iki üst düzey İsrailli yetkili, Halep'ten sonra Hama şehrini de ele geçiren silahlı grupların hızlı ilerlemesinin Suriye Ordusu'nun çöküşüne neden olabileceğini ve bu durumun İsrail istihbarat yetkililerini tedirgin ettiğini söyledi. İsrailli yetkililere göre artık Şam'ın düşüşü şimdiye kadar olmadığı kadar yakın bir ihtimal. İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Suriye'deki gelişmeler hakkında IDF üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. İsrail Suriye'deki durum nedeni ile Tahran'ın nüfuzunun artmasından korkuyor.
İsmi açıklanmayan ABD'li bir yetkili de Suriye Ordusu'nun savunma hatlarının hızla çöktüğünü belirterek "Suriye askeri güçleri gerçekten savaşmıyor" dedi. Rejimin şu an tehlike altında olmadığını öne süren yetkili "Bu, Esad rejiminin son on yıldaki en büyük zorluğu." ifadesini kullandı.
AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre Halep ve Hama'yı kaybeden Esad rejimi Humus'u kontrol altında tutmak için büyük çaba gösteriyor
Century International düşünce kuruluşundan Aron Lund ajansa yaptığı açıklamada Hama'nın kaybını "Esad rejimine çok büyük bir darbe" olarak nitelendirdi. Rejimin, silahlı grupların kazanımlarını tersine çevirebileceğini ancak bunu yapamadıklarını öne süren Lund Silahlı grupların şimdi Humus'a doğru ilerlemeye çalışacağını söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalarla ilgili gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiklerini belirterek, ABD'nin çatışmalara dahli olmadığını yineledi.
İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına Hamas’tan misilleme geldi. Hamas’ın askeri kanadı El Kassam Tugayları’ndan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Tel El Hava mahallesinde bulunan 50 kişilik bir İsrail piyade birliğinin mayın saldırısı ile hedef alındığını bildirildi.
Saldırıya ait fotoğraflar El Kassam Tugayları’na ait sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, İsrail ordusundan konu ile ilgili açıklama yapılmadı.
Saha kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Humus'ta bulunan ve kenti Hama ve kuzeydeki bölgelerle bağlayan Resten otoban köprüsü, kimliği belirsiz uçaklarca bombalandı.Söz konusu köprü iki ili, kara yoluyla bağlayan en önemli geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.
Arap Birliği tarafından yapılan basın açıklamasında, önümüzdeki pazar günü Suriye ve Filistin konulu yapılması planlanan Arap dışişleri bakanları acil toplantısının, ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri hedef alarak, semalarında insansız hava aracı (İHA) uçurarak, evleri patlatarak Lübnan ile ateşkes anlaşmasını 7 kez ihlal etti.Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in onlarca ihlallerine rağmen ateşkes anlaşmasının başarılı olmasına fırsat verdiklerini söyledi.