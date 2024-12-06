SON DAKİKA: Hama'dan sonra gözler Humus'ta... 'Esad rejimi güçleri çöküşün eşiğinde, Şam'ın düşüşü artık yakın bir ihtimal'

ABD ve İsrail: Esad rejimi güçleri çöküşün eşiğinde

ABD'li yayın kuruluşu Axios'a konuşan iki üst düzey İsrailli yetkili, Halep'ten sonra Hama şehrini de ele geçiren silahlı grupların hızlı ilerlemesinin Suriye Ordusu'nun çöküşüne neden olabileceğini ve bu durumun İsrail istihbarat yetkililerini tedirgin ettiğini söyledi. İsrailli yetkililere göre artık Şam'ın düşüşü şimdiye kadar olmadığı kadar yakın bir ihtimal. İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Suriye'deki gelişmeler hakkında IDF üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. İsrail Suriye'deki durum nedeni ile Tahran'ın nüfuzunun artmasından korkuyor.



İsmi açıklanmayan ABD'li bir yetkili de Suriye Ordusu'nun savunma hatlarının hızla çöktüğünü belirterek "Suriye askeri güçleri gerçekten savaşmıyor" dedi. Rejimin şu an tehlike altında olmadığını öne süren yetkili "Bu, Esad rejiminin son on yıldaki en büyük zorluğu." ifadesini kullandı.





