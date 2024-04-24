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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: Senato askeri yardım için yeşil ışık yaktı! İsrail'den ABD'ye teşekkür: İttifakımızın gücünün açık bir kanıtı

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 08:26

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a askeri yardım da yapılmasını öngören 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı. Karar sonrası açıklamalar peş peşe geldi. İsrail'den ABD'ye teşekkür mesajı geldi. ABD Başkanı Biden ise tasarıyı imzalayarak yasalaştıracağını söyledi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Almanya, Filistinli UNRWA ajansıyla iş birliğini yeniden başlatacak

Almanya Çarşamba günü yaptığı açıklamada , tarafsızlığına ilişkin bağımsız bir incelemenin yayınlanmasının ardından BM Gazze'deki Filistinlilere yardım kuruluşuyla (UNRWA) işbirliğini yeniden başlatmak için diğer birçok ülkeyi takip etmeyi planladığını söyledi.


İsrail pek çok UNRWA çalışanının 7 Ekim'de Hamas ile birlikte hareket ettiğini öne sürmüş ve dünyaya 'UNRWA'ya yardımı kesin' çağrısı yapmıştı.


Ajansın tarafsızlığına ilişkin Pazartesi günü eski Fransa dışişleri bakanı Catherine Colonna liderliğinde yapılan incelemede, İsrail'in, yüzlerce UNRWA personelinin söz konusu suçlamalarını desteklemediği sonucuna varıldı.

IDF, Hizbullah tesislerini, roketatarları ve güney Lübnan'daki mevkileri vurdu
IDF, Hizbullah tesislerini, roketatarları ve güney Lübnandaki mevkileri vurdu

IDF, güney Lübnan'daki Tayr Harfa'daki bir roketatarın dün gece kuzeydeki Shomera topluluğuna düzenlenen saldırıda kullanıldıktan kısa bir süre sonra İsrail Hava Kuvvetleri tarafından vurulduğunu söyledi.

Katz'tan Senato'nun İsrail'e yardım onayını övdü: 'İttifakımızın gücünün açık bir kanıtı'

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, ABD Senatosu'nun, daha büyük bir dış yardım paketinin parçası olarak İsrail'e milyarlarca dolarlık ABD askeri yardımını onaylamasını kutladı ve yasama meclisinin Demokrat ve Cumhuriyetçi liderlerine “İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılıklarından” dolayı teşekkür etti.

Ukrayna ve İsrail yardım paketi ABD Senatosu'nda kabul edildi

ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a askeri yardım da yapılmasını öngören 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı. ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato, Cumartesi günü Temsilciler Meclisi’nden geçen yardım paketine destek verdi.


Tasarıda Ukrayna’ya 61 milyar dolarlık askeri yardım da öngörülüyor ve ABD Savunma Bakanlığı yardımın “günler içinde” ulaştırılmaya başlanacağını belirtiyor. Her iki partinin de destek verdiği tasarı 18’e karşı 79 oyla geçti.


ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada tasarıyı çarşamba günü imzalayarak yasalaştıracağını söyledi. Demokrat Partili Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer de, ABD’nin müttefiklerine sırtını dönmeyeceğini gösterdiğini vurguladı.


Senato, Şubat ayında da benzer bir yardım paketini kabul etmiş, ancak Ukrayna’ya yeni yardıma karşı çıkan bir grup muhafazakar, Temsilciler Meclisi’nde oylanmasını engellemişti.

ABD polisi, Senatörün New York'taki evinin önünde Filistin yanlısı Yahudi protestocuları tutukladı

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in New York Grand Army Plaza'daki evinin "kapısında" gösteri düzenledikten sonra yüzlerce protestocunun tutuklandığı bildirildi.

JVP'ye göre protestocular, "ABD'nin Gazze'de soykırım yürüten İsrail hükümetini silahlandırmayı ve finanse etmeyi bırakmasını" talep ediyorlardı.

Uluslararası Af Örgütü: İsrail ordusu Gazze'de ABD silahlarıyla 'savaş suçu' işliyor

Uluslararası Af Örgütü ABD İcra Direktörü Paul O'Brien, Gazze'deki İsrail güçlerinin “ABD yapımı mühimmat” kullanarak Filistin halkına karşı savaş suçları işlediğini söyledi.

Sosyal medyadaki paylaşımında O'Brien, yapılan araştırmanın Filistin topraklarında İsrail güçleri tarafından savaş suçları işlendiğini gösterdiğini ve ABD'nin İsrail'e silah göndermeyi bırakması gerektiğini söyledi.

Kuzey Koreli yetkililer İran'a nadir ziyarette bulunuyor

Kuzey Kore'nin KCNA haber ajansına göre, Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Yun Jong Ho, İran'ı ziyaret etmek üzere bir bakanlık heyeti eşliğinde Salı günü hava yoluyla Pyongyang'dan ayrıldı. Kuzey Kore'nin resmi ajansı söz konusu haberde bu bilginin dışında hiçbir detaya yer vermedi.


Kuzey Kore ve İran'ın uzun süredir balistik füze programlarında işbirliği yaptığından, muhtemelen teknik uzmanlık ve bunların imalatında kullanılan bileşenlerin alışverişinde bulunduğundan şüpheleniliyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineAlmanya, Filistinli UNRWA ajansıyla iş birliğini yeniden başlatacak
timelineIDF, Hizbullah tesislerini, roketatarları ve güney Lübnan'daki mevkileri vurdu
timelineKatz'tan Senato'nun İsrail'e yardım onayını övdü: 'İttifakımızın gücünün açık bir kanıtı'
timelineUkrayna ve İsrail yardım paketi ABD Senatosu'nda kabul edildi
timelineABD polisi, Senatörün New York'taki evinin önünde Filistin yanlısı Yahudi protestocuları tutukladı
timelineUluslararası Af Örgütü: İsrail ordusu Gazze'de ABD silahlarıyla 'savaş suçu' işliyor
timelineKuzey Koreli yetkililer İran'a nadir ziyarette bulunuyor
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#İsrail#Gazze#Dünya

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