Ukrayna ve İsrail yardım paketi ABD Senatosu'nda kabul edildi

ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a askeri yardım da yapılmasını öngören 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı. ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato, Cumartesi günü Temsilciler Meclisi’nden geçen yardım paketine destek verdi.





Tasarıda Ukrayna’ya 61 milyar dolarlık askeri yardım da öngörülüyor ve ABD Savunma Bakanlığı yardımın “günler içinde” ulaştırılmaya başlanacağını belirtiyor. Her iki partinin de destek verdiği tasarı 18’e karşı 79 oyla geçti.





ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada tasarıyı çarşamba günü imzalayarak yasalaştıracağını söyledi. Demokrat Partili Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer de, ABD’nin müttefiklerine sırtını dönmeyeceğini gösterdiğini vurguladı.





Senato, Şubat ayında da benzer bir yardım paketini kabul etmiş, ancak Ukrayna’ya yeni yardıma karşı çıkan bir grup muhafazakar, Temsilciler Meclisi’nde oylanmasını engellemişti.