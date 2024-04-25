Hamas yetkilisi, iki devletli çözümün uygulanması halinde grubun silahlarını bırakacağını söyledi

Hamas'ın üst düzey bir siyasi yetkilisi Associated Press'e, grubun İsrail'le beş yıl veya daha uzun süreli bir ateşkes yapmaya istekli olduğunu ve öncesinde bağımsız bir Filistin devleti kurulursa silahlarını bırakıp bir siyasi partiye dönüşeceğini söyledi.





Halil el-Hayya'nın verdiği bir röportajda yaptığı yorumlar, aylardır süren ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girdiği bir dönemde geldi.





İstanbul'da AP'ye konuşan Al-Hayya, Hamas'ın Gazze ve Batı Şeria için birleşik bir hükümet kurmak üzere rakip Fetih grubunun liderliğindeki Filistin Kurtuluş Örgütü'ne katılmak istediğini söyledi.





Hamas'ın, İsrail'in 1967 öncesi sınırları boyunca "Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde tam egemen bir Filistin devletini ve uluslararası kararlara uygun olarak Filistinli mültecilerin geri dönüşünü" kabul edeceğini söyledi.





El-Hayya'nın sözleri İsrail'e çağrı olarak yorumlandı. Hamas yetkilisi böyle bir durumda grubun askeri kanadının dağılacağını söyledi.