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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Kızıldeniz'de görev yapan Yunan savaş gemisi Husi İHA'larına ateş açtı. Yunan basını olayın sabah 05:15'te gerçekleştiğini yazdı.
Yunan Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, bölgede bulunan Yunan firkateyninin hava radarı, sabah saat 5.15'te sekiz insansız hava aracı tespit etti.
Bunlardan ikisi, 'Hydra' isimli fırkateynin koruma sağladığı, bir gemiyen doğru ilerlemeye başladı. İki İHA 5 deniz mili yaklaştığında Hydra 127 mm'lik baş topuyla ateş açtı.
Haberde iki İHA'nın isabet aldığı ve Yunan geminin görevine 2 saat boyunca devam ettiği bilgilerine yer verildi.
Lübnan medyası, İsrail'in kuzeydoğu Lübnan'ın Baalbek Bölgesi'ne hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hedeflenen bölgeden dumanların yükseldiği görülüyor. Geçmişte Hizbullah'ın kalesi olarak tanımlanan Baalbek, İsrail sınırına yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Hamas'ın üst düzey bir siyasi yetkilisi Associated Press'e, grubun İsrail'le beş yıl veya daha uzun süreli bir ateşkes yapmaya istekli olduğunu ve öncesinde bağımsız bir Filistin devleti kurulursa silahlarını bırakıp bir siyasi partiye dönüşeceğini söyledi.
Halil el-Hayya'nın verdiği bir röportajda yaptığı yorumlar, aylardır süren ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girdiği bir dönemde geldi.
İstanbul'da AP'ye konuşan Al-Hayya, Hamas'ın Gazze ve Batı Şeria için birleşik bir hükümet kurmak üzere rakip Fetih grubunun liderliğindeki Filistin Kurtuluş Örgütü'ne katılmak istediğini söyledi.
Hamas'ın, İsrail'in 1967 öncesi sınırları boyunca "Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde tam egemen bir Filistin devletini ve uluslararası kararlara uygun olarak Filistinli mültecilerin geri dönüşünü" kabul edeceğini söyledi.
El-Hayya'nın sözleri İsrail'e çağrı olarak yorumlandı. Hamas yetkilisi böyle bir durumda grubun askeri kanadının dağılacağını söyledi.
İsrail savaş kabinesi, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasına yol açacak müzakerelerin yenilenmesine yönelik çabaları görüşmek üzere Perşembe günü toplanacak.
Ordu, İsrail savaş uçaklarının dün gece güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurduğunu söyledi. IDF'den yapılan açıklamaya göre hedefler arasında "terör altyapısı", bir gözetleme noktası ve Hizbullah'a ait "askeri yapılar" yer alıyor.
ABD eyaletinin Kamu Güvenliği Departmanına göre polis, Texas Üniversitesi'nde İsrail karşıtı bir protestoyu dağıtırken 34 kişiyi tutukladı. Teksas Valisi Greg Abbott ise protestocuların hapke girmesi gerektiğini savundu.
ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi sözcüsü Mike Johnson, Ulusal Muhafızların ABD üniversitelerindeki öğrenci protestolarını bastırmak için görevlendirilebileceği konusunda uyardı.
Yahudi öğrencilere destek vermek amacıyla New York'taki Columbia Üniversitesi'ni ziyaret eden Johnson, savaş karşıtı protestocuları kampüsü ele geçiren "kanunsuz radikaller ve ajitatörler" olarak tanımladı ve Columbia Başkanı Minouche Shafik'in istifası çağrısında bulundu.
BM insani yardım kuruluşu OCHA, son günlük güncellemesinde Filistin Sivil Savunma ekiplerinin Çarşamba günü itibarıyla Nasser Hastanesi'nde 324 ceset çıkardığını söyledi.
OCHA, Filistin Sivil Savunmasının, hastanede gömülü bulunan kişiler arasında kadınlar, yaşlılar ve hastalar olduğunu söylediğini ve "sadece birkaçının kimliğinin belirlendiğini" belirtti.