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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Üst düzey isim İstanbul'da dünyaya duyurdu: Hamas'tan İsrail'e tarihi çağrı! Yunan savaş gemisi sabah 05:15'te ateş açtı

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Hamas#Gazze
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Üst düzey isim İstanbulda dünyaya duyurdu: Hamastan İsraile tarihi çağrı Yunan savaş gemisi sabah 05:15te ateş açtı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 09:36

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ederken, AP'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği mülakat dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. AP'ye konuşan üst düzey Hamas yetkilisi ateşkes ve silah bırakmak için grubun şartlarını açıkladı. Tarihi çağrı sonrası gözler İsrail'den gelecek yanıta çevrildi. Kızıldeniz'de sabah saatlerinde yaşanan çatışmanın detaylarını ise Yunan basını dünyaya duyurdu.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Yunan savaş gemisi sabah 05:15'te ateş açtı

 

Kızıldeniz'de görev yapan Yunan savaş gemisi Husi İHA'larına ateş açtı. Yunan basını olayın sabah 05:15'te gerçekleştiğini yazdı.


Yunan Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, bölgede bulunan Yunan firkateyninin hava radarı, sabah saat 5.15'te sekiz insansız hava aracı tespit etti.

Bunlardan ikisi, 'Hydra' isimli fırkateynin koruma sağladığı, bir gemiyen doğru ilerlemeye başladı. İki İHA 5 deniz mili yaklaştığında Hydra 127 mm'lik baş topuyla ateş açtı.


Haberde iki İHA'nın isabet aldığı ve Yunan geminin görevine 2 saat boyunca devam ettiği bilgilerine yer verildi.

Lübnan medyası İsrail'in Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Baalbek Bölgesi'ne hava saldırısı düzenlediğini bildirdi

Lübnan medyası, İsrail'in kuzeydoğu Lübnan'ın Baalbek Bölgesi'ne hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hedeflenen bölgeden dumanların yükseldiği görülüyor. Geçmişte Hizbullah'ın kalesi olarak tanımlanan Baalbek, İsrail sınırına yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Hamas yetkilisi, iki devletli çözümün uygulanması halinde grubun silahlarını bırakacağını söyledi
Hamas yetkilisi, iki devletli çözümün uygulanması halinde grubun silahlarını bırakacağını söyledi

Hamas'ın üst düzey bir siyasi yetkilisi Associated Press'e, grubun İsrail'le beş yıl veya daha uzun süreli bir ateşkes yapmaya istekli olduğunu ve öncesinde bağımsız bir Filistin devleti kurulursa silahlarını bırakıp bir siyasi partiye dönüşeceğini söyledi.


Halil el-Hayya'nın verdiği bir röportajda yaptığı yorumlar, aylardır süren ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girdiği bir dönemde geldi.


İstanbul'da AP'ye konuşan Al-Hayya, Hamas'ın Gazze ve Batı Şeria için birleşik bir hükümet kurmak üzere rakip Fetih grubunun liderliğindeki Filistin Kurtuluş Örgütü'ne katılmak istediğini söyledi.


Hamas'ın, İsrail'in 1967 öncesi sınırları boyunca "Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde tam egemen bir Filistin devletini ve uluslararası kararlara uygun olarak Filistinli mültecilerin geri dönüşünü" kabul edeceğini söyledi.


El-Hayya'nın sözleri İsrail'e çağrı olarak yorumlandı. Hamas yetkilisi böyle bir durumda grubun askeri kanadının dağılacağını söyledi.

Savaş kabinesi toplanacak ve İsrail ile Hamas arasındaki rehine görüşmelerinin yenilenmesini görüşecek

İsrail savaş kabinesi, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasına yol açacak müzakerelerin yenilenmesine yönelik çabaları görüşmek üzere Perşembe günü toplanacak.

IDF, savaş uçaklarının dün gece güney Lübnan'daki Hizbullah bölgelerini vurduğunu söyledi

Ordu, İsrail savaş uçaklarının dün gece güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurduğunu söyledi. IDF'den yapılan açıklamaya göre hedefler arasında "terör altyapısı", bir gözetleme noktası ve Hizbullah'a ait "askeri yapılar" yer alıyor.

Teksas Üniversitesi'nde tutuklananların sayısı 34'e çıktı

ABD eyaletinin Kamu Güvenliği Departmanına göre polis, Texas Üniversitesi'nde İsrail karşıtı bir protestoyu dağıtırken 34 kişiyi tutukladı. Teksas Valisi Greg Abbott ise protestocuların hapke girmesi gerektiğini savundu.

ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Johnson'dan öğrenci protestoculara karşı Ulusal Muhafızların kullanılması tehdidi
ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Johnsondan öğrenci protestoculara karşı Ulusal Muhafızların kullanılması tehdidi

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi sözcüsü Mike Johnson, Ulusal Muhafızların ABD üniversitelerindeki öğrenci protestolarını bastırmak için görevlendirilebileceği konusunda uyardı.


Yahudi öğrencilere destek vermek amacıyla New York'taki Columbia Üniversitesi'ni ziyaret eden Johnson, savaş karşıtı protestocuları kampüsü ele geçiren "kanunsuz radikaller ve ajitatörler" olarak tanımladı ve Columbia Başkanı Minouche Shafik'in istifası çağrısında bulundu.

Nasser Hastanesi'ndeki toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 324'e çıktı

BM insani yardım kuruluşu OCHA, son günlük güncellemesinde Filistin Sivil Savunma ekiplerinin Çarşamba günü itibarıyla Nasser Hastanesi'nde 324 ceset çıkardığını söyledi.

OCHA, Filistin Sivil Savunmasının, hastanede gömülü bulunan kişiler arasında kadınlar, yaşlılar ve hastalar olduğunu söylediğini ve "sadece birkaçının kimliğinin belirlendiğini" belirtti.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineYunan savaş gemisi sabah 05:15'te ateş açtı
timelineLübnan medyası İsrail'in Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Baalbek Bölgesi'ne hava saldırısı düzenlediğini bildirdi
timelineHamas yetkilisi, iki devletli çözümün uygulanması halinde grubun silahlarını bırakacağını söyledi
timelineSavaş kabinesi toplanacak ve İsrail ile Hamas arasındaki rehine görüşmelerinin yenilenmesini görüşecek
timelineIDF, savaş uçaklarının dün gece güney Lübnan'daki Hizbullah bölgelerini vurduğunu söyledi
timelineTeksas Üniversitesi'nde tutuklananların sayısı 34'e çıktı
timelineABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Johnson'dan öğrenci protestoculara karşı Ulusal Muhafızların kullanılması tehdidi
timelineNasser Hastanesi'ndeki toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 324'e çıktı
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#İsrail#Hamas#Gazze

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