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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Hizbullah, İsrail'in kuzey sınırına yakın Biranit askeri üssüne ağır savaş başlıkları taşıyan Burkan roketleri attığını iddia ediyor. Saldırıyla ilgili İsrail Silahlı Kuvvetleri'nden herhangi bir açıklama yapılmadı. Edinilen bilgiye göre bölgede siren sesi duyulmadı.
İsrail Savunma Kuvvetleri, Gedera kentinde askeri bir insansız hava aracının düştüğünü söyledi. Ordu, kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığını açıkladı.
ABD'nin Ürdün'deki askeri üssüne saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 asker öldü, 34 asker yaralandı. ABD basını saldırının İran yanlısı milisler tarafından gerçekleştirildiğini yazdı.
Tahran'da ise konu ile ilgili ilk açıklama geldi. İran, Ürdün'de 3 ABD askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla hiçbir bağlantısının olmadığını açıkladı.
İran'ın devlet haber ajansı, ülkenin Birleşmiş Milletler'deki daimi misyonuna atıfta bulunarak, Pazar günü İran'ın Ürdün'deki bir ABD askeri karakoluna düzenlenen ve üç Amerikalı askerin ölümüyle sonuçlanan saldırıda herhangi bir rol oynadığını reddetti.
Haberde İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'nın kısaltması kullanılarak, "İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Pazar gecesi IRNA'ya, İran'ın ABD üssüne yapılan saldırıyla hiçbir bağlantısı olmadığını ve hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi" denildi.
Ürdün'deki saldırı dünyanın ve ABD'nin bir numaralı gündemi olamaya devam ediyor. CNN International'a göre, saldırı ABD'yi Ortadoğu çatışmasının daha da içine sürükledi CNN yaşananlar ile ilgili 'ABD birliklerine yönelik ölümcül saldırı Ortadoğu'daki çatışmayı derinleştirme riski taşıyor' yorumunda bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin hafta sonu Ürdün'ün kuzeydoğusunda Suriye sınırı yakınında üç ABD askerinin ölümüne yol açan saldırıya yanıt vereceğini söyledi. Biden, "Kendi seçeceğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz." dedi.
ABD'li bir yetkili CNN'e yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin Pazar günü Ürdün'deki bir üsse düzenlenen saldırıdan tam olarak hangi milis grubunun sorumlu olduğunu belirlemek için çalıştığını söyledi. Beyaz Saray Pazar günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, İranlı vekillerin gerçekleştirdiği insansız hava aracı saldırısında en az üç askerin öldüğünü ve 30'dan fazla kişinin yaralandığını söyledi.
İsrail başbakanlığı, rehine anlaşması toplantısının "yapıcı" olduğunu ancak "önemli boşlukların" devam ettiğini söyledi. Açıklamaya göre , toplantıya Mossad Direktörü David Barnea, CIA Direktörü Bill Burns , Katar başbakanı, Mısır istihbarat bakanı, İsrail Savunma Kuvvetleri Tümgeneral Nitzan Alon ve İsrail Güvenlik Ajansı Direktörü Ronen Bar katıldı.