İran'dan Ürdün saldırısı ile ilgili ilk açıklama

ABD'nin Ürdün'deki askeri üssüne saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 asker öldü, 34 asker yaralandı. ABD basını saldırının İran yanlısı milisler tarafından gerçekleştirildiğini yazdı.





Tahran'da ise konu ile ilgili ilk açıklama geldi. İran, Ürdün'de 3 ABD askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla hiçbir bağlantısının olmadığını açıkladı.





İran'ın devlet haber ajansı, ülkenin Birleşmiş Milletler'deki daimi misyonuna atıfta bulunarak, Pazar günü İran'ın Ürdün'deki bir ABD askeri karakoluna düzenlenen ve üç Amerikalı askerin ölümüyle sonuçlanan saldırıda herhangi bir rol oynadığını reddetti.





Haberde İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'nın kısaltması kullanılarak, "İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Pazar gecesi IRNA'ya, İran'ın ABD üssüne yapılan saldırıyla hiçbir bağlantısı olmadığını ve hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi" denildi.