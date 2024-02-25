Dünya bu görüntüleri konuşuyor: İsrailliler, hükümetin istifası talebiyle sokaklara döküldü

İsrailliler dün sokaklara dökülerek hükümeti protesto etti. Göstericiler IDF'nin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçim talebiyle yürüdü.





Protestoya polisin müdahalesi ise sert oldu. Tel Aviv'deki gösterilerden alınan videoda atlı bir polis memurunun atının dizginlerini kullanarak bir protestocunun kafasına vurduğu görülüyor.



Polis memuru yoluna devam ederken gösterici başını tutarak yere düşüyor. Söz konusu görüntüyü servis eden Fransız haber ajansı AFP söz konusu kişinin sağlık durumuna dair bilgi bulunmadığını belirtti.





Polisin şiddeti kısa sürede dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaparken pislisin uyguladı orantısız şiddet İsrail basının da dikkatinden kaçmadı.

Jerusalem Post 'Protestocular seçim talebiyle düzenlenen gösteride polis şiddetinden şikayetçi oldu' başlıklı haberinde 'videolar, polis güçlerinin protestocuları kırbaçladığını ve diğer güç biçimlerini gösteriyor' denildi.





Bir başka İsrail gazetesi Haaretz 'Görüntülerde İsrailli polisin protestocuyu dövmek için dizgin kullandığı görülüyor' dedi.