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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Tel Aviv'den skandal görüntüler: On binler 'Netanyahu'nun istifası' için sokaklara döküldü, atlı polisin sert müdahalesi İsrail’i ayağa kaldırdı

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#İsrail#Gazze#Dünya
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Tel Avivden skandal görüntüler: On binler Netanyahunun istifası için sokaklara döküldü, atlı polisin sert müdahalesi İsrail’i ayağa kaldırdı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2024 10:19

İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri... İsrailliler dün sokaklara dökülerek hükümeti protesto etti. Protestocular Netanyahu'nun istifasını isteyen sloganlar attı. Polisin müdahalesi ise dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Bir atlı polisin atının dizginlerini kullanarak bir protestocunun kafasına vurduğu anlara ait görüntünün ortaya çıkması İsrail'i ayağa kaldırdı.

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İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor...

İsrail bombardımanı Gazze'deki bir evde üç kişiyi öldürdü

Al Jazeera'da yer alan habere göre, İsrail bombardımanı Gazze'deki bir evde üç kişiyi öldürdü. Aynı habere göre, Cumartesi günü Gazze Şehri'nin Şati mülteci kampına düzenlenen ayrı bir saldırıda en az iki Filistinli öldü ve çok sayıda kişi de yaralandı.

IDF açıkladı: Ölü sayısı 239'a çıktı
IDF açıkladı: Ölü sayısı 239a çıktı

İsrail'in Filistin bölgesine yönelik kara saldırısında Ekim sonundan bu yana ölü sayısı 239'a yükseldi. IDF son olarak Gazze'de bir askerinin öldüğünü duyurdu ve askerin kimliğini açıkladı. Ayrıca ordu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmada Givati ​​Tugayı'ndan bir subay ve iki askerin de ağır yaralandığını açıkladı.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor: İsrailliler, hükümetin istifası talebiyle sokaklara döküldü
Dünya bu görüntüleri konuşuyor: İsrailliler, hükümetin istifası talebiyle sokaklara döküldü

İsrailliler dün sokaklara dökülerek hükümeti protesto etti. Göstericiler IDF'nin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçim talebiyle yürüdü.


Protestoya polisin müdahalesi ise sert oldu. Tel Aviv'deki gösterilerden alınan videoda atlı bir polis memurunun atının dizginlerini kullanarak bir protestocunun kafasına vurduğu görülüyor.

Polis memuru yoluna devam ederken gösterici başını tutarak yere düşüyor. Söz konusu görüntüyü servis eden Fransız haber ajansı AFP söz konusu kişinin sağlık durumuna dair bilgi bulunmadığını belirtti.


Polisin şiddeti kısa sürede dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaparken pislisin uyguladı orantısız şiddet İsrail basının da dikkatinden kaçmadı. 
Jerusalem Post 'Protestocular seçim talebiyle düzenlenen gösteride polis şiddetinden şikayetçi oldu' başlıklı haberinde 'videolar, polis güçlerinin protestocuları kırbaçladığını ve diğer güç biçimlerini gösteriyor' denildi.


Bir başka İsrail gazetesi Haaretz 'Görüntülerde İsrailli polisin protestocuyu dövmek için dizgin kullandığı görülüyor' dedi.

İsrailli muhalefet lideri protestoculara yönelik polis şiddetini kınadı
İsrailli muhalefet lideri protestoculara yönelik polis şiddetini kınadı

İsrailli muhalefet lideri Yair Lapid, polisin Tel Aviv'de Netanyahu hükümetine karşı gösteri yapan protestoculara karşı güç kullanmasını şiddetle kınadı.


Merkezci Yesh Atid partisine liderlik eden Lapid, X'te yaptığı bir paylaşımda, "Bu gece polisin, rehinelerin aileleri de dahil olmak üzere protestoculara uyguladığı şiddet tehlikeli ve anti-demokratik. Protesto hakkı temel bir haktır ve copla, tazyikli suyla göstericilere bu haktan mahrum edilemez" dedi.

 

Wafa: İsrail güçleri El Halil'deki baskında sekiz Filistinliyi gözaltına aldı ve dövdü

Wafa haber ajansının bildirdiğine göre, İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'daki El Halil'e düzenlenen baskın sırasında sekiz Filistinliyi dövdü ve sorguya çekti.


Al Jazeera tarafından doğrulanan Telegram'da yayınlanan videolar, İsrail güçlerinin El Halil'in El Cabir mahallesine düzenlediği baskın sırasında çok sayıda kişiyi tutukladığını gösteriyor.

Husiler, Aden Körfezi'nde ABD petrol tankerini hedef aldıklarını söyledi

Grubun askeri sözcüsü Yahya Sarea, Husilerin Aden Körfezi'nde ABD bayraklı, bir petrol tankeri olan MV Torm Thor'u hedef aldığını söyledi. ABD Merkez Komutanlığı, güdümlü füze destroyeri USS Mason'ın, Yemen'deki Husi kontrolündeki bölgelerden Aden Körfezi'ne fırlatılan ve muhtemelen tankeri hedef alan bir gemisavar balistik füzesini düşürdüğünü söyledi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail bombardımanı Gazze'deki bir evde üç kişiyi öldürdü
timelineIDF açıkladı: Ölü sayısı 239'a çıktı
timelineDünya bu görüntüleri konuşuyor: İsrailliler, hükümetin istifası talebiyle sokaklara döküldü
timelineİsrailli muhalefet lideri protestoculara yönelik polis şiddetini kınadı
timelineWafa: İsrail güçleri El Halil'deki baskında sekiz Filistinliyi gözaltına aldı ve dövdü
timelineHusiler, Aden Körfezi'nde ABD petrol tankerini hedef aldıklarını söyledi
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#İsrail#Gazze#Dünya

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