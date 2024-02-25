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İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor...
Al Jazeera'da yer alan habere göre, İsrail bombardımanı Gazze'deki bir evde üç kişiyi öldürdü. Aynı habere göre, Cumartesi günü Gazze Şehri'nin Şati mülteci kampına düzenlenen ayrı bir saldırıda en az iki Filistinli öldü ve çok sayıda kişi de yaralandı.
İsrail'in Filistin bölgesine yönelik kara saldırısında Ekim sonundan bu yana ölü sayısı 239'a yükseldi. IDF son olarak Gazze'de bir askerinin öldüğünü duyurdu ve askerin kimliğini açıkladı. Ayrıca ordu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmada Givati Tugayı'ndan bir subay ve iki askerin de ağır yaralandığını açıkladı.
İsrailliler dün sokaklara dökülerek hükümeti protesto etti. Göstericiler IDF'nin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçim talebiyle yürüdü.
Protestoya polisin müdahalesi ise sert oldu. Tel Aviv'deki gösterilerden alınan videoda atlı bir polis memurunun atının dizginlerini kullanarak bir protestocunun kafasına vurduğu görülüyor.
Polis memuru yoluna devam ederken gösterici başını tutarak yere düşüyor. Söz konusu görüntüyü servis eden Fransız haber ajansı AFP söz konusu kişinin sağlık durumuna dair bilgi bulunmadığını belirtti.
Polisin şiddeti kısa sürede dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaparken pislisin uyguladı orantısız şiddet İsrail basının da dikkatinden kaçmadı.
Jerusalem Post 'Protestocular seçim talebiyle düzenlenen gösteride polis şiddetinden şikayetçi oldu' başlıklı haberinde 'videolar, polis güçlerinin protestocuları kırbaçladığını ve diğer güç biçimlerini gösteriyor' denildi.
Bir başka İsrail gazetesi Haaretz 'Görüntülerde İsrailli polisin protestocuyu dövmek için dizgin kullandığı görülüyor' dedi.
İsrailli muhalefet lideri Yair Lapid, polisin Tel Aviv'de Netanyahu hükümetine karşı gösteri yapan protestoculara karşı güç kullanmasını şiddetle kınadı.
Merkezci Yesh Atid partisine liderlik eden Lapid, X'te yaptığı bir paylaşımda, "Bu gece polisin, rehinelerin aileleri de dahil olmak üzere protestoculara uyguladığı şiddet tehlikeli ve anti-demokratik. Protesto hakkı temel bir haktır ve copla, tazyikli suyla göstericilere bu haktan mahrum edilemez" dedi.
Wafa haber ajansının bildirdiğine göre, İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'daki El Halil'e düzenlenen baskın sırasında sekiz Filistinliyi dövdü ve sorguya çekti.
Al Jazeera tarafından doğrulanan Telegram'da yayınlanan videolar, İsrail güçlerinin El Halil'in El Cabir mahallesine düzenlediği baskın sırasında çok sayıda kişiyi tutukladığını gösteriyor.
Grubun askeri sözcüsü Yahya Sarea, Husilerin Aden Körfezi'nde ABD bayraklı, bir petrol tankeri olan MV Torm Thor'u hedef aldığını söyledi. ABD Merkez Komutanlığı, güdümlü füze destroyeri USS Mason'ın, Yemen'deki Husi kontrolündeki bölgelerden Aden Körfezi'ne fırlatılan ve muhtemelen tankeri hedef alan bir gemisavar balistik füzesini düşürdüğünü söyledi.