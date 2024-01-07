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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Skandalın ardından Netanyahu'dan ilk açıklama geldi! ABD'de Pentagon depremi: Biden'a haber bile vermediler

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#İsrail#ABD#Gazze
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Skandalın ardından Netanyahudan ilk açıklama geldi ABDde Pentagon depremi: Bidena haber bile vermediler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2024 10:25

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsrail'de bakanların adeta birbirine girdiği skandalın ardından Netanyahu'dan ilk açıklama geldi. Dünya bu skandalı konuşmaya devam ederken bir siyasi deprem de savaşın başından beri İsrail'e adeta sınırsız destek veren ABD'de yaşandı. Pentagon şefi 'sorumluluk benim' diyerek suçu üstlenirken ABD basını yaşananlardan Biden'ın günlerce haberi olmadığını yazdı. ABD basınında çıkan bir diğer haberde ise Beyaz Saray'ın, Netanyahu'nun siyasi kariyerini kurtarmak için Lübnan'da savaş başlatmasından endişe ettiği bilgisine yer verildi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Gazze’de can kaybı 22 bin 835'e yükseldi
Gazze’de can kaybı 22 bin 835e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına 93 gündür devam ediyor. Bölgede aralıksız süren bombardıman binlerce Filistinliyi yerinden ederken, can kaybı her geçen saat artıyor. Dünyanın üç maymunu oynadığı saldırılar son 24 saatte 113 kişinin ölümüne neden olurken, 250 kişi de yaralandı.


İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 22 bin 835’e, yaralananların sayısı 58 bin 416’ya yükseldi.

Ürdün Kralı Abdullah, ABD'nin Gazze'de ateşkesi kabul etmesi için İsrail'e baskı yapması gerektiğini söyledi

Ürdün'den yapılan yapılan açıklamada, Ürdün Kralı Abdullah'ın, ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i, İsrail'in Gazze'deki askeri harekâtının devamının "felaket sonuçları" konusunda uyardığı belirtildi. Açıklamada, hükümdarın Blinken'e ayrıca İsrail'e Gazze'de derhal ateşkes sağlanması konusunda baskı yapma konusunda Washington'un önemli bir rol oynayacağı ifade edildiği belirtildi.

ABD İsrail'i Hizbullah'la savaşta başarısızlığa karşı uyardı

Washington Post, ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı'nın (DIA) değerlendirmesine atıfta bulunarak, Biden yönetimi yetkililerinin İsrail liderlerini Hizbullah'la doğrudan çatışmaya girmemeleri konusunda "özel olarak" uyardığını bildirdi.


ABD'li yetkililere göre, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi nedeniyle Lübnan'da Hizbullah'la savaşı kazanmayı muhtemelen başaramayacak.


Aynı habere göre , ABD Başkanı Joe Biden yönetimindeki yetkililer, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun ülke içindeki konumunu istikrara kavuşturmak ve sallantıda olan siyasi kariyerini kurtarmak için Lübnan'daki Hizbullah terör grubuna karşı topyekün bir savaş başlatabileceğinden endişe ediyor.


Netanyahu, savaşın başlamasından bu yana kamuoyu yoklamalarında düşüş yaşadı; kamuoyu açıkça Hamas'ın 7 Ekim katliamlarına olanak sağlayan başarısızlıkların önemli bir kısmını ona atfediyor.

Devrim Muhafızları şefi Aruri'nin yoldaşlarının İsrail için bir 'kabus' olacağını söyledi
Devrim Muhafızları şefi Arurinin yoldaşlarının İsrail için bir kabus olacağını söyledi

İran İslam Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün başkanı Esmail Kaani, Hamas'ın politbüro şefi İsmail Haniye'ye öldürülen Hamas yetkilisi Salih el-Aruri hakkında bir mektup yazdı. İran basını tarafından yayınlanan mektupta Kaani, İsrail'e atıfta bulunarak, "Şehit Aruri'nin kardeşlerinin, çocukları öldüren Siyonist rejimin nasıl bir kabusu haline geleceğine dünya şahit olacak" ifadesine yer verdi.

İsrail 'Hayalet'in en güncel fotoğrafını yayınladı
İsrail Hayaletin en güncel fotoğrafını yayınladı

Aksa Tufanı Operasyonu'nun arkasındaki isim olarak adlandırılan 'Hayalet' lakaplı Deif, İsrail'in ölüm listesinin de zirvesindeki isimlerden İsrail'in yıllardır yakalayamadığı Deif'in son fotoğrafı IDF tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. IDF sözcüsü, görüntünün Gazze'de ordu tarafından kurtarılan 70 milyon dijital dosya arasında yer aldığını söyledi. İsrail basını fotoğrafın en güncel Deif fotoğrafı olduğunu yazdı ancak ne zaman ve nerede çekildiğine dair bir bilginin bulunmadığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Cenin'deki hava saldırısında altı kişinin öldüğünü açıkladı

Batı Şeria'daki Filistin Sağlık Bakanlığı, Cenin'deki hava saldırısında altı Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.

Netanyahu kabinedeki siyasi kargaşanın ardından siyasi birlik çağrısında bulundu
Netanyahu kabinedeki siyasi kargaşanın ardından siyasi birlik çağrısında bulundu

İsrail cuma gününden beri kabinede yaşanan kavgayı konuşuyor. Bakanların adeta birbirine girdiği toplantıda yaşanan skandalın ardından sessizliğini bozan İsrail Başbakanı Netanyahu siyasi birlik çağrısında bulundu.


Netanyahu, Hamas'ı yok etme sözü verdiği video mesajında, 'Her şeyi bir kenara bırakmalı ve mutlak zafer elde edilene kadar birleşik güçlerle yola devam etmeliyiz' dedi.


Netanyahu açıklamasında söz konusu açıklamaya yer vermezken İsrail basını birlik çağrısının yaşanan skandalın etkilerini hafifletmek için yapıldığına dikkat çekti.

ABD'de Pentagon depremi: Biden'a günlerce haber vermediler

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin hastaneye kaldırıldığını günlerce gizli tutmanın hata olduğunu kabul etti ve sorumluğu üstlendiğini duyurdu. Pentagon şefi pazartesi günü Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne kabul edildi, açıklanmayan tıbbi komplikasyonlar nedeniyle günlerce burada kaldı.


Yetkililer, Austin'in hastanede kalmayı sürdürdüğünü ancak tüm görevlerine devam ettiğini söyledi. ABD'nin önce gelen gazetelerinden Wall Street Journal bu süreçte ABD Başkanı Biden'a haber verilmediğini yazdı. WSJ 'Biden Pentagon Şefinin Hastanede Olduğunu Günlerce Öğrenmedi' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;


'Yönetim yetkilileri Savunma Bakanı Lloyd Austin'in yılbaşı günü askeri hastaneye girdikten sonra yoğun bakım ünitesinde kaldığını, ancak Başkan Biden'a günlerce hastanede kalacağı konusunda bilgi verilmediğini söyledi.'


Savunma bakanı olarak Austin, ordunun kararlarını almaktan sorumlu emir komuta zincirinde Başkan Biden'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Blinken ve Borrell, İsrail-Hizbullah çatışmasına diplomatik çözüm çağrısında bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Hizbullah'la yaşanan çatışmaya diplomatik çözüm çağrısında bulunurken, tahliye edilen İsraillilerin ülkenin kuzey sınırındaki evlerine dönebilmeleri gerektiğini söyledi.


Lübnan'ı ziyaret eden Avrupa Birliği dış politika sorumlusu Josep Borrell ise İkinci Lübnan Savaşı'nı sona erdiren ateşkes şartlarını belirleyen BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması da dahil olmak üzere diplomatik bir çözüm çağrısında bulundu.

Filistin yanlısı protestocular Seattle otoyolunu birkaç saatliğine kapattı
Filistin yanlısı protestocular Seattle otoyolunu birkaç saatliğine kapattı

İsrail-Hamas savaşında ateşkes çağrısında bulunan protestocular Seattle'daki Interstate 5 otoyolunun kuzeye giden trafiğini birkaç saat boyunca engelledi. Seattle Times'ın haberine göre, yakındaki bir üst geçitteki diğer göstericiler de uzun süre tezahürat yaptı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineGazze’de can kaybı 22 bin 835'e yükseldi
timelineÜrdün Kralı Abdullah, ABD'nin Gazze'de ateşkesi kabul etmesi için İsrail'e baskı yapması gerektiğini söyledi
timelineABD İsrail'i Hizbullah'la savaşta başarısızlığa karşı uyardı
timelineDevrim Muhafızları şefi Aruri'nin yoldaşlarının İsrail için bir 'kabus' olacağını söyledi
timelineİsrail 'Hayalet'in en güncel fotoğrafını yayınladı
timelineFilistin Sağlık Bakanlığı, Cenin'deki hava saldırısında altı kişinin öldüğünü açıkladı
timelineNetanyahu kabinedeki siyasi kargaşanın ardından siyasi birlik çağrısında bulundu
timelineABD'de Pentagon depremi: Biden'a günlerce haber vermediler
timelineBlinken ve Borrell, İsrail-Hizbullah çatışmasına diplomatik çözüm çağrısında bulundu
timelineFilistin yanlısı protestocular Seattle otoyolunu birkaç saatliğine kapattı
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#İsrail#ABD#Gazze

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