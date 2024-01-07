İsrail 'Hayalet'in en güncel fotoğrafını yayınladı

Aksa Tufanı Operasyonu'nun arkasındaki isim olarak adlandırılan 'Hayalet' lakaplı Deif, İsrail'in ölüm listesinin de zirvesindeki isimlerden İsrail'in yıllardır yakalayamadığı Deif'in son fotoğrafı IDF tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. IDF sözcüsü, görüntünün Gazze'de ordu tarafından kurtarılan 70 milyon dijital dosya arasında yer aldığını söyledi. İsrail basını fotoğrafın en güncel Deif fotoğrafı olduğunu yazdı ancak ne zaman ve nerede çekildiğine dair bir bilginin bulunmadığı belirtildi.