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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına 93 gündür devam ediyor. Bölgede aralıksız süren bombardıman binlerce Filistinliyi yerinden ederken, can kaybı her geçen saat artıyor. Dünyanın üç maymunu oynadığı saldırılar son 24 saatte 113 kişinin ölümüne neden olurken, 250 kişi de yaralandı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 22 bin 835’e, yaralananların sayısı 58 bin 416’ya yükseldi.
Ürdün'den yapılan yapılan açıklamada, Ürdün Kralı Abdullah'ın, ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i, İsrail'in Gazze'deki askeri harekâtının devamının "felaket sonuçları" konusunda uyardığı belirtildi. Açıklamada, hükümdarın Blinken'e ayrıca İsrail'e Gazze'de derhal ateşkes sağlanması konusunda baskı yapma konusunda Washington'un önemli bir rol oynayacağı ifade edildiği belirtildi.
Washington Post, ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı'nın (DIA) değerlendirmesine atıfta bulunarak, Biden yönetimi yetkililerinin İsrail liderlerini Hizbullah'la doğrudan çatışmaya girmemeleri konusunda "özel olarak" uyardığını bildirdi.
ABD'li yetkililere göre, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi nedeniyle Lübnan'da Hizbullah'la savaşı kazanmayı muhtemelen başaramayacak.
Aynı habere göre , ABD Başkanı Joe Biden yönetimindeki yetkililer, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun ülke içindeki konumunu istikrara kavuşturmak ve sallantıda olan siyasi kariyerini kurtarmak için Lübnan'daki Hizbullah terör grubuna karşı topyekün bir savaş başlatabileceğinden endişe ediyor.
Netanyahu, savaşın başlamasından bu yana kamuoyu yoklamalarında düşüş yaşadı; kamuoyu açıkça Hamas'ın 7 Ekim katliamlarına olanak sağlayan başarısızlıkların önemli bir kısmını ona atfediyor.
İran İslam Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün başkanı Esmail Kaani, Hamas'ın politbüro şefi İsmail Haniye'ye öldürülen Hamas yetkilisi Salih el-Aruri hakkında bir mektup yazdı. İran basını tarafından yayınlanan mektupta Kaani, İsrail'e atıfta bulunarak, "Şehit Aruri'nin kardeşlerinin, çocukları öldüren Siyonist rejimin nasıl bir kabusu haline geleceğine dünya şahit olacak" ifadesine yer verdi.
Aksa Tufanı Operasyonu'nun arkasındaki isim olarak adlandırılan 'Hayalet' lakaplı Deif, İsrail'in ölüm listesinin de zirvesindeki isimlerden İsrail'in yıllardır yakalayamadığı Deif'in son fotoğrafı IDF tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. IDF sözcüsü, görüntünün Gazze'de ordu tarafından kurtarılan 70 milyon dijital dosya arasında yer aldığını söyledi. İsrail basını fotoğrafın en güncel Deif fotoğrafı olduğunu yazdı ancak ne zaman ve nerede çekildiğine dair bir bilginin bulunmadığı belirtildi.
Batı Şeria'daki Filistin Sağlık Bakanlığı, Cenin'deki hava saldırısında altı Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.
İsrail cuma gününden beri kabinede yaşanan kavgayı konuşuyor. Bakanların adeta birbirine girdiği toplantıda yaşanan skandalın ardından sessizliğini bozan İsrail Başbakanı Netanyahu siyasi birlik çağrısında bulundu.
Netanyahu, Hamas'ı yok etme sözü verdiği video mesajında, 'Her şeyi bir kenara bırakmalı ve mutlak zafer elde edilene kadar birleşik güçlerle yola devam etmeliyiz' dedi.
Netanyahu açıklamasında söz konusu açıklamaya yer vermezken İsrail basını birlik çağrısının yaşanan skandalın etkilerini hafifletmek için yapıldığına dikkat çekti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin hastaneye kaldırıldığını günlerce gizli tutmanın hata olduğunu kabul etti ve sorumluğu üstlendiğini duyurdu. Pentagon şefi pazartesi günü Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne kabul edildi, açıklanmayan tıbbi komplikasyonlar nedeniyle günlerce burada kaldı.
Yetkililer, Austin'in hastanede kalmayı sürdürdüğünü ancak tüm görevlerine devam ettiğini söyledi. ABD'nin önce gelen gazetelerinden Wall Street Journal bu süreçte ABD Başkanı Biden'a haber verilmediğini yazdı. WSJ 'Biden Pentagon Şefinin Hastanede Olduğunu Günlerce Öğrenmedi' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;
'Yönetim yetkilileri Savunma Bakanı Lloyd Austin'in yılbaşı günü askeri hastaneye girdikten sonra yoğun bakım ünitesinde kaldığını, ancak Başkan Biden'a günlerce hastanede kalacağı konusunda bilgi verilmediğini söyledi.'
Savunma bakanı olarak Austin, ordunun kararlarını almaktan sorumlu emir komuta zincirinde Başkan Biden'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Hizbullah'la yaşanan çatışmaya diplomatik çözüm çağrısında bulunurken, tahliye edilen İsraillilerin ülkenin kuzey sınırındaki evlerine dönebilmeleri gerektiğini söyledi.
Lübnan'ı ziyaret eden Avrupa Birliği dış politika sorumlusu Josep Borrell ise İkinci Lübnan Savaşı'nı sona erdiren ateşkes şartlarını belirleyen BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması da dahil olmak üzere diplomatik bir çözüm çağrısında bulundu.
İsrail-Hamas savaşında ateşkes çağrısında bulunan protestocular Seattle'daki Interstate 5 otoyolunun kuzeye giden trafiğini birkaç saat boyunca engelledi. Seattle Times'ın haberine göre, yakındaki bir üst geçitteki diğer göstericiler de uzun süre tezahürat yaptı.